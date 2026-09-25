Mit Orangenzesten und -saft im Ofen gebackene Randen entfalten ein wunderbar intensives Aroma und treffen auf kurz gebackenen, cremig-zarten Ziegenkäse. Ein Hauch Honig rundet die Kombination ab und macht diese farbenfrohe Vorspeise zu einem feinen Auftakt für jedes Menü.
Backofen auf 200 °C Unter-/Oberhitze vorheizen.
Randen je nach Grösse halbieren oder in Schnitze schneiden. Mit dem Öl in eine Schüssel geben. Thymianblättchen dazuzupfen.
Orangenschale mit dem Zestenmesser abziehen. Wenig Schale beiseitestellen, Rest zu den Randen geben.
Orange auspressen, Saft zum Gemüse geben.
Randen mit Salz und Pfeffer würzen. Alles gut mischen.
Gemüse einlagig auf ein mit Backpapier belegtes Blech verteilen. In der unteren Ofenhälfte ca. 40 Minuten knapp bissfest backen.
Ziegenkäse nach bedarf halbieren und zu den Randen aufs Blech geben. Mit wenig Salz, Pfeffer und beiseitegestellten Orangenzesten würzen.
Randen und Käse ca. 5 Minuten in der oberen Ofenhälfte fertig backen.
Herausnehmen, mit Honig beträufeln und sofort servieren. Dazu passen Salat und Baguette.
Rezept von Migusto