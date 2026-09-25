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Randen, Ziegenkäse und Honig Dieses Rezept schmeckt nach Herbst

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Blick Lifestyle
Publiziert: vor 13 Minuten

Mit Orangenzesten und -saft im Ofen gebackene Randen entfalten ein wunderbar intensives Aroma und treffen auf kurz gebackenen, cremig-zarten Ziegenkäse. Ein Hauch Honig rundet die Kombination ab und macht diese farbenfrohe Vorspeise zu einem feinen Auftakt für jedes Menü.

Gebackene Randen mit Ziegenkäse und Honig.
Foto: Migusto.
Portionen4
Zubereitungs-Zeit20
Kochzeit45
Zutaten
600 gkleine rohe Randen
4 ELOlivenöl
1/4 BundThymian
1/2Orange
EtwasSalz
EtwasPfeffer
4 PortionenZiegenfrischkäse à 80 g
2 ELHonig
Zubereitung
Schritt 1/9

Backofen auf 200 °C Unter-/Oberhitze vorheizen.

Schritt 2/9

Randen je nach Grösse halbieren oder in Schnitze schneiden. Mit dem Öl in eine Schüssel geben. Thymianblättchen dazuzupfen.

Schritt 3/9

Orangenschale mit dem Zestenmesser abziehen. Wenig Schale beiseitestellen, Rest zu den Randen geben. 

Schritt 4/9

Orange auspressen, Saft zum Gemüse geben.

Schritt 5/9

Randen mit Salz und Pfeffer würzen. Alles gut mischen.

Schritt 6/9

Gemüse einlagig auf ein mit Backpapier belegtes Blech verteilen. In der unteren Ofenhälfte ca. 40 Minuten knapp bissfest backen.

Schritt 7/9

Ziegenkäse nach bedarf halbieren und zu den Randen aufs Blech geben. Mit wenig Salz, Pfeffer und beiseitegestellten Orangenzesten würzen.

Schritt 8/9

Randen und Käse ca. 5 Minuten in der oberen Ofenhälfte fertig backen.

Schritt 9/9

Herausnehmen, mit Honig beträufeln und sofort servieren. Dazu passen Salat und Baguette.


Rezept von Migusto

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