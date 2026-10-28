Das Hokkaido-Kürbis waschen, vierteln, entkernen und in ca. 0,5 cm dicke Spalten schneiden.
Kartoffeln schälen und ebenfalls in ca. 5 mm dicke Scheiben schneiden.
Milch aufkochen, Knoblauch dazupressen, abschmecken mit Salz, Pfeffer, Muskat und Zimt und gut verrühren.
In eine Gratin-Form abwechslungsweise Kürbis und Kartoffeln schichten.
Als obere Schicht Kürbis schön verteilen.
Cherrytomaten waschen und auf dem Gemüse verteilen.
Abgeschmeckten Guss bis auf Höhe des Gemüses aufgiessen.
Fetakäse zerbröseln und über dem Gratin verteilen. Gratin in den auf 180°C vorgeheizten Ofen schieben und ca. 60 Minuten backen.
Probieren, ob Kartoffeln und Kürbis weich sind. Wenn nötig, unter dem Grill gratinieren.