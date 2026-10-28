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Knusprig aus dem Ofen
So schmeckt der Herbst: Kürbis-Kartoffel-Gratin

Wenn Kürbis auf Kartoffeln trifft, wird es richtig gemütlich. Dieses Gratin kommt mit wenigen Zutaten aus und verbindet zartes Gemüse mit würzigem Feta und einer goldbraunen Kruste. Ein unkompliziertes und sehr gesundes Ofengericht, das perfekt in die Herbstküche passt.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Foto: Getty Images
Zutaten4
Zutaten248 Kalorien p.P.
Zutaten30
Zutaten60
Zutaten
600 g Kürbis, Fruchtfleisch
600 g Kartoffeln
4 dl Magermilch
2 Knoblauchzehen
150 g Feta, ¼-fett
nach Belieben Salz, Pfeffer, Muskatnuss, Zimtpulver
150 g Cherrytomaten
Zubereitung
Schritt 1/9

Das Hokkaido-Kürbis waschen, vierteln, entkernen und in ca. 0,5 cm dicke Spalten schneiden.

Schritt 2/9

Kartoffeln schälen und ebenfalls in ca. 5 mm dicke Scheiben schneiden.

Schritt 3/9

Milch aufkochen, Knoblauch dazupressen, abschmecken mit Salz, Pfeffer, Muskat und Zimt und gut verrühren.

Schritt 4/9

In eine Gratin-Form abwechslungsweise Kürbis und Kartoffeln schichten.

Schritt 5/9

Als obere Schicht Kürbis schön verteilen.

Schritt 6/9

Cherrytomaten waschen und auf dem Gemüse verteilen.

Schritt 7/9

Abgeschmeckten Guss bis auf Höhe des Gemüses aufgiessen.

Schritt 8/9

Fetakäse zerbröseln und über dem Gratin verteilen. Gratin in den auf 180°C vorgeheizten Ofen schieben und ca. 60 Minuten backen.

Schritt 9/9

Probieren, ob Kartoffeln und Kürbis weich sind. Wenn nötig, unter dem Grill gratinieren.

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