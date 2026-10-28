Knusprig aus dem Ofen So schmeckt der Herbst: Kürbis-Kartoffel-Gratin

Wenn Kürbis auf Kartoffeln trifft, wird es richtig gemütlich. Dieses Gratin kommt mit wenigen Zutaten aus und verbindet zartes Gemüse mit würzigem Feta und einer goldbraunen Kruste. Ein unkompliziertes und sehr gesundes Ofengericht, das perfekt in die Herbstküche passt.