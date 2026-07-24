Zucchetti ist ein sehr unkompliziertes Gemüse. Sie gibt kaum zu rüsten und ist dank wenig Eigengeschmack vielseitig einsetzbar. Man kann sie gekocht und roh geniessen. Im Kühlschrank hält sie problemlos ein paar Tage aus und sie kostet, wenn sie Saison hat, nicht alle Welt. Und wenn ihr noch eine Rezept-Idee sucht: Probiert diesen Zucchetti-Kartoffelgratin mit Mozzarella.