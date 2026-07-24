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Rezept-Idee mit Zucchetti Zucchetti-Kartoffelgratin mit Mozzarella überbacken

Publiziert: 16:50 Uhr
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Aktualisiert: vor 52 Minuten

Zucchetti ist ein sehr unkompliziertes Gemüse. Sie gibt kaum zu rüsten und ist dank wenig Eigengeschmack vielseitig einsetzbar. Man kann sie gekocht und roh geniessen. Im Kühlschrank hält sie problemlos ein paar Tage aus und sie kostet, wenn sie Saison hat, nicht alle Welt. Und wenn ihr noch eine Rezept-Idee sucht: Probiert diesen Zucchetti-Kartoffelgratin mit Mozzarella.

Foto: Getty Images/500px Plus
Portionen4
Nährwert / Person358 kcal.
Zubereitungs-Zeit30
Kochzeit60
Zutaten
500 gZucchetti
500 gKartoffeln
4 dlMilch
2Knoblauchzehen
150 gMozzarella
60 gParmesan
nach BeliebenSalz, Pfeffer, Muskatnuss
Zubereitung
Schritt 1/9

Kartoffeln schälen und in ca. 5 mm dicke Scheiben schneiden.

Schritt 2/9

Zucchetti waschen und ebenfalls in ca. 5 mm dicke Scheiben schneiden.

Schritt 3/9

Milch aufkochen, Knoblauch dazu pressen, abschmecken, mit Salz, Pfeffer und Muskat gut verrühren.

Schritt 4/9

In eine Gratin-Form abwechslungsweise Zucchetti und Kartoffeln schichten.

Schritt 5/9

Mit gerieben Parmesan bestreuen. 

Schritt 6/9

Als obere Schicht Zucchetti schön verteilen.

Schritt 7/9

Abgeschmeckten Guss bis auf Höhe des Gemüses aufgiessen.

Schritt 8/9

Mozzarella zerbröseln und über dem Gratin verteilen. Gratin in den auf 180 °C vorgeheizten Ofen schieben und ca. 60 Minuten backen.

Schritt 9/9

Probieren, ob Kartoffeln weich sind. Wenn nötig, unter dem Grill gratinieren.

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