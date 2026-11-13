Herbstliches Wohlfühlesse Wärmender Kartoffel-Hackfleisch-Auflauf für kühles Wetter

Gschwellti kochen, Hackfleisch anbraten, Sauce drüber – ab in den Ofen! Im Handumdrehen ist dieser rassige Kartoffelgratin fertig und kann als leckeres Hauptgericht serviert werden. Zum Schluss verraten wir dir einen einfachen Trick, damit dein Gratin besonders knusprig wird.