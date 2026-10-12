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Leckeres Hauptgericht
Kartoffelgratin mit Hackfleisch – ein rassiges Hauptgericht

Gschwellti kochen, Hackfleisch anbraten, Sauce drüber – ab in den Ofen! Im Handumdrehen ist dieser rassige Kartoffelgratin fertig und kann als leckeres Hauptgericht serviert werden. Zum Schluss verraten wir dir einen einfachen Trick, damit dein Gratin besonders knusprig wird.
Publiziert: vor 5 Minuten
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Foto: blick.ch
Zutaten6
Zutaten620 kcal.
Zutaten35 Min.
Zutatenca. 25 Min.
Zutaten
800 g Kartoffel
300 g Hackfleisch
1 Zwiebel
Etwas Salz, Pfeffer, Paprika
40 g Butter
40 g Mehl
2 EL Curry
125 ml Bouillon
200 g Rahm
75 g Käse
Zubereitung
Schritt 1/9

Die Kartoffeln kochen, schälen und halbieren.

Schritt 2/9

Inzwischen Hackfleisch mit Zwiebel anbraten und mit Salz, Pfeffer und Paprika würzen.

Schritt 3/9

In einem Topf die Sauce zubereiten. Die Butter schmelzen, Mehl hinzufügen und alles cremig rühren.

Schritt 4/9

Curry, Gemüsebouillon und Rahm in den Topf dazugeben und langsam unter ständigem Rühren aufkochen, bei niedriger Stufe 2 Min. köcheln und Käse hinzufügen.

Schritt 5/9

Alles cremig rühren. Mit den restlichen Gewürzen abschmecken.

Schritt 6/9

Eine Auflaufform mit Butter bestreichen, die Kartoffeln einfüllen und mit dem Hackfleisch bedecken.

Schritt 7/9

Alles mit der Sauce übergiessen.

Schritt 8/9

Im vorgeheizten Ofen bei 225°C ca. 25 Min. backen.

Schritt 9/9

Tipp für maximale Knusprigkeit: In der Hälfte der Backzeit die bereits knusprigen Stellen des Gratins mit etwas zusätzlicher Butter bestreichen und den Gratin anschliessend fertig backen.

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