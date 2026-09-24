DE
FR
Abonnieren

Herbst auf dem Teller Gefüllter Kürbis mit Serviettenknödel und Nüsslisalat-Pesto

Publiziert: 13:33 Uhr
|
Aktualisiert: 13:35 Uhr

Herbstlicher Genuss aus dem Ofen: Zarter Kürbis wird mit goldbraunen Serviettenknödeln gefüllt und mit einem aromatischen Nüsslisalat-Pesto verfeinert. Ein gemütliches, vegetarisches Gericht, das saisonale Zutaten und feine Aromen wunderbar verbindet.

Portionen4
Zubereitungs-Zeit120 Min.
Kochzeit50 Min.
Zutaten
120 gZwiebeln
EtwasPetersilie, glatt
handvollBlattspinat
1 (ca. 380 g)Weissbrot, in Kastenform, 2 Tage alt
180 mlMilch
3 ELÖl
3Eier
70 gButter, weich
2 ELCrème Fraîche
Nach GeschmackSalz, Muskat, rotes Curry, Chilipulver
4Kürbisse, z.B. Oranger Knirps
2 ELNussbutter (braune Butter)
4Eier
50 gPecorino
100 gNüsslisalat
5 ELBaumnussöl oder Olivenöl
50 gBaumnüsse, geröstet
50 gPecorino, gerieben
EtwasSalz, Pfeffer
Zubereitung
Schritt 1/17

Zwiebeln fein hacken und in Butter andünsten.

Schritt 2/17

Mit Muskat, roten Curry und Chilipulver würzen. Anschliessend mit Milch ablöschen.

Schritt 3/17

Für die Knödel das Brot in kleine Stücke schneiden.

Schritt 4/17

Milch-Gewürz-Mischung aufs Brot geben und zusammen mit Crème Fraîche vermengen.

Schritt 5/17

Eier trennen. Eigelbe zur Brot-Mischung geben und unterrühren.

Schritt 6/17

Die Eiweisse steifschlagen.

Schritt 7/17

Spinat fein schneiden und unter Brot-Mischung mischen.

Schritt 8/17

Eischnee vorsichtig unterheben.

Schritt 9/17

Von den Kürbissen Deckel abschneiden und mit Messer und Löffel aushöhlen.

Schritt 10/17

Zunächst nur Wände und Böden der Kürbishohlräume mit Knödelmischung bestreichen.

Schritt 11/17

Rohes Ei in Hohlräume geben.

Schritt 12/17

Anschliessend restlichen Platz mit Knödelmischung füllen.

Schritt 13/17

Deckel auf Kürbisse setzen und mit Alufolie einwickeln.

Schritt 14/17

Kürbisse im auf 200 Grad vorgeheizten Ofen bei Ober- und Unterhitze für ca. 50 Minuten garen.

Schritt 15/17

Für das Nüsslisalat-Pesto den Pecorino reiben und Salat waschen und rüsten.

Schritt 16/17

Salat, Pecorino, Walnüsse, Nussöl, Salz und Pfeffer zusammen mit einem Mixer pürieren.

Schritt 17/17

Kürbisse aus dem Ofen nehmen, quer aufschneiden und mit dem Pesto anrichten.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen