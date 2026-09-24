Herbstlicher Genuss aus dem Ofen: Zarter Kürbis wird mit goldbraunen Serviettenknödeln gefüllt und mit einem aromatischen Nüsslisalat-Pesto verfeinert. Ein gemütliches, vegetarisches Gericht, das saisonale Zutaten und feine Aromen wunderbar verbindet.
Zwiebeln fein hacken und in Butter andünsten.
Mit Muskat, roten Curry und Chilipulver würzen. Anschliessend mit Milch ablöschen.
Für die Knödel das Brot in kleine Stücke schneiden.
Milch-Gewürz-Mischung aufs Brot geben und zusammen mit Crème Fraîche vermengen.
Eier trennen. Eigelbe zur Brot-Mischung geben und unterrühren.
Die Eiweisse steifschlagen.
Spinat fein schneiden und unter Brot-Mischung mischen.
Eischnee vorsichtig unterheben.
Von den Kürbissen Deckel abschneiden und mit Messer und Löffel aushöhlen.
Zunächst nur Wände und Böden der Kürbishohlräume mit Knödelmischung bestreichen.
Rohes Ei in Hohlräume geben.
Anschliessend restlichen Platz mit Knödelmischung füllen.
Deckel auf Kürbisse setzen und mit Alufolie einwickeln.
Kürbisse im auf 200 Grad vorgeheizten Ofen bei Ober- und Unterhitze für ca. 50 Minuten garen.
Für das Nüsslisalat-Pesto den Pecorino reiben und Salat waschen und rüsten.
Salat, Pecorino, Walnüsse, Nussöl, Salz und Pfeffer zusammen mit einem Mixer pürieren.
Kürbisse aus dem Ofen nehmen, quer aufschneiden und mit dem Pesto anrichten.