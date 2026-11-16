Wo die Festtage vor der Tür stehen, planen wir ein festliches Menü. Und das ist die perfekte Zeit für ein neues Kartoffelgericht. Diese Hasselback-Kartoffeln werden bald zu deiner neuen Lieblingsbeilage. Sie sind knusprig von aussen und weich von innen.

Hasselback-Kartoffeln sind knusprig gebackene Fächerkartoffeln mit dünnen Scheiben, die über die gesamte Länge der Kartoffel geschnitten werden. Man sagt, dass sie aufgrund der vielen dünnen Scheiben wie Kartoffelfächer aussehen. Auf diese Weise wird die Knusprigkeit erhöht und die Aromen und Gewürze werden besser aufgenommen. Schwedische Fächerkartoffeln werden normalerweise mit Butter gebacken. Unser Fächerkartoffel-Rezept ist jedoch mit Olivenöl, Rosmarin und Knoblauch, und sie können nicht nur als Beilage, sondern auch als Vorspeise mit verschiedenen Dips serviert werden.