Hasselback-Kartoffeln sind knusprig gebackene Fächerkartoffeln mit dünnen Scheiben, die über die gesamte Länge der Kartoffel geschnitten werden. Man sagt, dass sie aufgrund der vielen dünnen Scheiben wie Kartoffelfächer aussehen. Auf diese Weise wird die Knusprigkeit erhöht und die Aromen und Gewürze werden besser aufgenommen. Schwedische Fächerkartoffeln werden normalerweise mit Butter gebacken. Unser Fächerkartoffel-Rezept ist jedoch mit Olivenöl, Rosmarin und Knoblauch, und sie können nicht nur als Beilage, sondern auch als Vorspeise mit verschiedenen Dips serviert werden.
Die Kartoffeln waschen und mit einem scharfen Messer fein einschneiden.
Das geht am besten, indem jeweils eine Kartoffel zwischen zwei Essstäbchen platziert wird. So verhindert man, dass die ganze Kartoffel mit dem Messer durchgeschnitten wird.
Drei Knoblauchzehen schälen und in sehr feine Scheiben schneiden.
Die Kartoffeln auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen. Fünf Knoblauchscheiben pro Kartoffel zwischen die einzelnen «Fächer» stecken.
Den Rosmarin vom Stängel trennen und ebenfalls zwischen die Fächer stecken. Die Kartoffeln mit reichlich Olivenöl bestreichen, damit es zwischen die Fächer fliesst. Mit Salz bestreuen.
Den Backofen auf 200 °C Umluft vorheizen.
Die Kartoffeln im Ofen 35–40 Minuten backen, bis alles knusprig gebräunt ist.