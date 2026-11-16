DE
FR
Abonnieren

Aussen knusprig, innen weich
Diese Hasselback-Kartoffeln sind ein Genuss

Wo die Festtage vor der Tür stehen, planen wir ein festliches Menü. Und das ist die perfekte Zeit für ein neues Kartoffelgericht. Diese Hasselback-Kartoffeln werden bald zu deiner neuen Lieblingsbeilage. Sie sind knusprig von aussen und weich von innen.
Publiziert: vor 5 Minuten
Kommentieren

Hasselback-Kartoffeln sind knusprig gebackene Fächerkartoffeln mit dünnen Scheiben, die über die gesamte Länge der Kartoffel geschnitten werden. Man sagt, dass sie aufgrund der vielen dünnen Scheiben wie Kartoffelfächer aussehen. Auf diese Weise wird die Knusprigkeit erhöht und die Aromen und Gewürze werden besser aufgenommen. Schwedische Fächerkartoffeln werden normalerweise mit Butter gebacken. Unser Fächerkartoffel-Rezept ist jedoch mit Olivenöl, Rosmarin und Knoblauch, und sie können nicht nur als Beilage, sondern auch als Vorspeise mit verschiedenen Dips serviert werden.

Foto: Getty Images/RooM RF
Zutaten4
Zutaten15 Min.
Zutaten40 Min.
Zutaten
12 Kartoffeln (festkochend)
3 Knoblauchzehen
10 g Rosmarin
2–4 EL Olivenöl
Nach Geschmack Salz
Zubereitung
Schritt 1/7

Die Kartoffeln waschen und mit einem scharfen Messer fein einschneiden.

Schritt 2/7

Das geht am besten, indem jeweils eine Kartoffel zwischen zwei Essstäbchen platziert wird. So verhindert man, dass die ganze Kartoffel mit dem Messer durchgeschnitten wird.

Schritt 3/7

Drei Knoblauchzehen schälen und in sehr feine Scheiben schneiden.

Schritt 4/7

Die Kartoffeln auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen. Fünf Knoblauchscheiben pro Kartoffel zwischen die einzelnen «Fächer» stecken.

Schritt 5/7

Den Rosmarin vom Stängel trennen und ebenfalls zwischen die Fächer stecken. Die Kartoffeln mit reichlich Olivenöl bestreichen, damit es zwischen die Fächer fliesst. Mit Salz bestreuen.

Schritt 6/7

Den Backofen auf 200 °C Umluft vorheizen.

Schritt 7/7

Die Kartoffeln im Ofen 35–40 Minuten backen, bis alles knusprig gebräunt ist.

Rezept aus aus Kochbuch «Kochen unter 5 Fr», Joel Adank und Muriel Widmer.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen