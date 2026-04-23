Von wegen nur Salatgarnitur: Wir zeigen, wie Radieschen dank ihrer frischen Schärfe zum spannenden Hauptdarsteller in der Quiche werden. In gebackener Form verlieren Radieschen ihre scharfe Note und werden in der Textur weicher – und damit zu einem wunderbar passenden Gemüse für eine herzhafte Quiche.
Weissmehl, Salz, Butter, Wasser und Ei in einer Schüssel zu einem Teig verkneten.
In Klarsichtfolie einwickeln und circa 1 Stunde kühl stellen.
Mit etwas Weissmehl circa 5 Millimeter dick auswallen. Zwei Tarteformen bereitlegen und mit Backpapier auskleiden.
Teig in die Formen geben und vorsichtig andrücken.
Mit einer Gabel den Boden einstechen und im Backofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze 8 Minuten vorbacken.
Für die Füllung Bratspeck in feine Streifen schneiden und in einer Pfanne knusprig braten. Auf einem Küchenpapier abtropfen lassen.
Radieschen vierteln und mit dem Speck in die Tarteformen verteilen.
Restliche Zutaten in einer Schüssel vermengen und ebenfalls in die Tarteformen verteilen.
Im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze circa 20 Minuten backen.
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