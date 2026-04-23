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Frühlingsküche So lecker können Radieschen sein: Quiche neu entdeckt

Sandro Zinggeler
Publiziert: 14:19 Uhr

Von wegen nur Salatgarnitur: Wir zeigen, wie Radieschen dank ihrer frischen Schärfe zum spannenden Hauptdarsteller in der Quiche werden. In gebackener Form verlieren Radieschen ihre scharfe Note und werden in der Textur weicher – und damit zu einem wunderbar passenden Gemüse für eine herzhafte Quiche.

Portionen2 Tarteformn je 20 cm
Zubereitungs-Zeit90 Min.
Kochzeit30 Min.
Zutaten
500 gWeissmehl
1/2 TL Salz
110 gButter
50 gWasser
1Ei
etwasWeissmehl
100 g Bratspeck
500 gRadieschen
150 gCrème fraîche
250 gMascarpone
2Eier
1 PriseSalz, Pfeffer und Muskatnuss
1 ELgehackter Majoran
Zubereitung
Schritt 1/9

Weissmehl, Salz, Butter, Wasser und Ei in einer Schüssel zu einem Teig verkneten.

Schritt 2/9

In Klarsichtfolie einwickeln und circa 1 Stunde kühl stellen.

Schritt 3/9

Mit etwas Weissmehl circa 5 Millimeter dick auswallen. Zwei Tarteformen bereitlegen und mit Backpapier auskleiden. 

Schritt 4/9

Teig in die Formen geben und vorsichtig andrücken. 

Schritt 5/9

Mit einer Gabel den Boden einstechen und im Backofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze 8 Minuten vorbacken.

Schritt 6/9

Für die Füllung Bratspeck in feine Streifen schneiden und in einer Pfanne knusprig braten. Auf einem Küchenpapier abtropfen lassen.

Schritt 7/9

Radieschen vierteln und mit dem Speck in die Tarteformen verteilen.

Schritt 8/9

Restliche Zutaten in einer Schüssel vermengen und ebenfalls in die Tarteformen verteilen. 

Schritt 9/9

Im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze circa 20 Minuten backen.

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