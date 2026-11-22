Der Flammkuchen zeichnet sich durch seine dünne, knusprige Kruste aus, die in einem Holzofen gebacken wird und mit einer reichhaltigen Auswahl an herzhaften Belägen belegt ist. Der Klassiker wird normalerweise mit einer Mischung aus saurer Sahne, Crème fraîche oder Quark bestrichen und dann mit Speck und fein geschnittenen Zwiebeln belegt. Doch die Variationsmöglichkeiten sind nahezu endlos – von vegetarischen Kreationen mit frischen Gemüsesorten bis hin zu experimentelleren Kombinationen mit Lachs, Käse, Feigen, Nüssen oder exotischen Gewürzen.
Mit diesem einfachen Rezept beeindruckt ihr eure Gäste ganz bestimmt.
Hefe mit Zucker in einer Schüssel zu einer flüssigen Masse verrühren.
Mehl in eine grosse Schüssel geben. Salz, Öl, Wasser und Hefe beigeben und alles mit einem Mixer zu einem Teig umrühren.
Den Teig herausnehmen und mit den Händen fertigkneten.
Teig in eine Schüssel legen, mit einem Tuch zudecken und ca. 45 Minuten gehen lassen.
Zwiebeln und Speck klein hacken.
In einem Glas Sauerrahm und Crème fraîche vermischen, mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Teig noch mal gut kneten und mit einem Messer vierteln.
Teig zum dünnen Fladen auswallen und 20 Minuten gehen lassen.
Backofen auf 220 Grad Umluft vorheizen.
Den Teig auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen und mit sahniger Mischung bestreichen.
Grosszügig Zwiebel- und Speckwürfel darüberstreuen.
Ca. 8 bis 10 Minuten goldbraun backen.