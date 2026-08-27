In der Sommerhitze hat man Lust auf die leichte Küche. Gefüllte Zucchetti sind nicht nur etwas fürs Auge, sondern schmecken auch noch richtig lecker und sind schnell zubereitet. Da sie gerade Saison haben, sind sie günstig und frisch in den Supermärkten. Also nichts wie in den Ofen mit dem gesunden Gemüse.