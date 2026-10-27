Am Dienstag Röschti selbst gemacht schmecken am besten

Rösti kann als Hauptgericht, aber auch als Beilage verzehrt werden und ist ein kulinarischer Schweizer Klassiker. Mit nur wenigen und günstigen Zutaten lässt sich das köstliche Winter-Gericht zubereiten. Das Beste: Man benötigt lediglich Kartoffeln, Salz und Öl zum Braten.