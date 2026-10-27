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Am Dienstag
Röschti selbst gemacht schmecken am besten

Rösti kann als Hauptgericht, aber auch als Beilage verzehrt werden und ist ein kulinarischer Schweizer Klassiker. Mit nur wenigen und günstigen Zutaten lässt sich das köstliche Winter-Gericht zubereiten. Das Beste: Man benötigt lediglich Kartoffeln, Salz und Öl zum Braten.
Publiziert: vor 3 Minuten
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Foto: Getty Images
Zutaten4
Zutaten20 Min.
Zutaten(1 Tag auskühlen)
Zutaten
700 g Agria-Kartoffeln, faustgross, am Vortag in der Schale gekocht
1 EL Erdnussöl (oder Schweinefett)
20 bis 30 g Butterflocken
Etwas Salz
Zubereitung
Schritt 1/5

Die in der Schale gekochten Kartoffeln mindestens 1 Tag auskühlen und trocknen lassen. Schälen und auf der Röschti­raffel in möglichst lange Streifen ­raffeln.

Schritt 2/5

Erdnussöl in heisse Pfanne geben, Röschtistreifen einlegen und salzen. Wenden und zur Röschti formen.

Schritt 3/5

Mit Butterflocken belegen. Bei mittlerer Temperatur bräteln. Wenn die Butterflocken zerlaufen sind und ein kleines Räuchlein an der Röschtiseite aufsteigt, die Röschti wenden.

Schritt 4/5

Mit weiteren Butterflocken belegt fertigbräteln.

Schritt 5/5

Mit weiteren Butterflocken belegt fertigbräteln.

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