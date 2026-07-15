Aussen knusprig, innen herrlich weich: Diese frittierten Auberginen-Bällchen, in Italien als «Crocchette di melanzane» bekannt, sind ein echter Sommerhit. Ob als Antipasti, Snack oder Begleiter zum Apéro – die goldbraunen Bällchen begeistern mit mediterranem Geschmack und sind einfacher gemacht, als man denkt.
Den Backofen auf 220 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Auberginen waschen, trocken tupfen, mehrmals mit einer Gabel einstechen und im Ofen 45–60 Minuten backen, bis die Schale rundum schwarz und das Fruchtfleisch weich ist.
Auberginen etwas auskühlen lassen, längs halbieren und das Fruchtfleisch mit einem Löffel herausschaben. Dabei auch die braunen, gerösteten Stellen an der Innenseite der Schale sorgfältig lösen – sie sorgen für besonders viel Aroma
Das Fruchtfleisch in eine Schüssel geben und mit Salz, Pfeffer, geriebenem Knoblauch, Olivenöl und gehackter Petersilie würzen.
Geriebenen Pecorino (oder Parmesan) und Paniermehl unterrühren, bis eine kompakte, eher trockene Masse entsteht, die nicht mehr an den Händen klebt.
Aus der Masse pflaumengrosse Bällchen formen. Diese zuerst durch verquirlte Eier ziehen und anschliessend im Paniermehl wenden.
Öl auf 170 °C erhitzen und die Auberginen-Kroketten portionsweise goldbraun und knusprig frittieren. Auf Küchenpapier abtropfen lassen und leicht salzen.
Die Kroketten sofort servieren oder im Backofen bei 50 °C warm halten. Sie schmecken auch ausgekühlt hervorragend.
Nach Belieben mit einem Dip aus Naturjoghurt oder Sauerrahm und fein geschnittenen Jungzwiebeln servieren.