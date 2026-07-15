Aussen knusprig, innen herrlich weich: Diese frittierten Auberginen-Bällchen, in Italien als «Crocchette di melanzane» bekannt, sind ein echter Sommerhit. Ob als Antipasti, Snack oder Begleiter zum Apéro – die goldbraunen Bällchen begeistern mit mediterranem Geschmack und sind einfacher gemacht, als man denkt.