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Auberginen-Bällchen Dieses Auberginen-Rezept solltest du unbedingt probieren

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Claudio Del PrincipeKolumnist
Publiziert: 15:35 Uhr

Aussen knusprig, innen herrlich weich: Diese frittierten Auberginen-Bällchen, in Italien als «Crocchette di melanzane» bekannt, sind ein echter Sommerhit. Ob als Antipasti, Snack oder Begleiter zum Apéro – die goldbraunen Bällchen begeistern mit mediterranem Geschmack und sind einfacher gemacht, als man denkt.

Wenige Zutaten, grosser Geschmack: Auberginen-Bällchen.
Portionen4
Zubereitungs-Zeit90 Min.
Kochzeit60 Min.
Zutaten
2 - 3 Auberginen (ca. 800 g)
2Knoblauchzehen, gerieben
1 BundPetersilie, fein gehackt
100 gPecorino oder Parmesan zum Reiben
200 gPaniermehl, rund
2Eier, verquirlt
EtwasOlivenöl extra vergine
Nach BedarfFrittieröl
Nach GeschmackSalz
EtwasSchwarzer Pfeffer aus der Mühle
1Naturjoghurt, saurer Halbrahm oder Sauerrahm
1 - 2Frühlingszwiebeln
Zubereitung
Schritt 1/8

Den Backofen auf 220 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Auberginen waschen, trocken tupfen, mehrmals mit einer Gabel einstechen und im Ofen 45–60 Minuten backen, bis die Schale rundum schwarz und das Fruchtfleisch weich ist.

Schritt 2/8

Auberginen etwas auskühlen lassen, längs halbieren und das Fruchtfleisch mit einem Löffel herausschaben. Dabei auch die braunen, gerösteten Stellen an der Innenseite der Schale sorgfältig lösen – sie sorgen für besonders viel Aroma

Schritt 3/8

Das Fruchtfleisch in eine Schüssel geben und mit Salz, Pfeffer, geriebenem Knoblauch, Olivenöl und gehackter Petersilie würzen.

Schritt 4/8

Geriebenen Pecorino (oder Parmesan) und Paniermehl unterrühren, bis eine kompakte, eher trockene Masse entsteht, die nicht mehr an den Händen klebt.

Schritt 5/8

Aus der Masse pflaumengrosse Bällchen formen. Diese zuerst durch verquirlte Eier ziehen und anschliessend im Paniermehl wenden.

Schritt 6/8

Öl auf 170 °C erhitzen und die Auberginen-Kroketten portionsweise goldbraun und knusprig frittieren. Auf Küchenpapier abtropfen lassen und leicht salzen.

Schritt 7/8

Die Kroketten sofort servieren oder im Backofen bei 50 °C warm halten. Sie schmecken auch ausgekühlt hervorragend.

Schritt 8/8

Nach Belieben mit einem Dip aus Naturjoghurt oder Sauerrahm und fein geschnittenen Jungzwiebeln servieren.

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