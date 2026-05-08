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French Toast anders Süsses Rezept mit Nüssen und Marmelade zum Muttertag

Vanessa Büchel
Publiziert: 11:20 Uhr
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Aktualisiert: 11:21 Uhr

Wer die Nase voll von gewöhnlichem Birchermüesli oder langweiligen Rühreiern mit Speck hat, probiert morgens mal etwas Neues aus. Der Frühstücksklassiker Arme Ritter lässt sich ganz einfach neu erfinden. Mit diesem simplen Rezept bringt ihr frischen Wind in den täglichen Zmorge. 

Foto: Getty Images
Portionen4
Zubereitungs-Zeit15 Min.
Kochzeit10 Min.
Zutaten
8Scheiben Toast
225 gFrischkäse
140 gMarmelade, Sorte frei wählbar
130 gWalnüsse (gehackt)
360 mlMilch
4Eier
4 TLVanillezucker
1 EL Honig
EtwasButter zum Anbraten
Zubereitung
Schritt 1/5

Frischkäse, Marmelade und die Nüsse in einer Schüssel vermischen.

Schritt 2/5

Auf eine Scheibe vom Toastbrot Käse-Mischung verteilen, mit der zweiten Brotscheibe zudecken. 

Schritt 3/5

Milch, Eier und Vanillezucker verquirlen. Brotscheiben darin wenden.

Schritt 4/5

In der heissen Pfanne anbraten, von beiden Seiten mit nur wenig Butter braun backen. 

Schritt 5/5

Toast in zwei Hälften schneiden, mit ein wenig Honig übergiessen und heiss servieren.

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