Wer die Nase voll von gewöhnlichem Birchermüesli oder langweiligen Rühreiern mit Speck hat, probiert morgens mal etwas Neues aus. Der Frühstücksklassiker Arme Ritter lässt sich ganz einfach neu erfinden. Mit diesem simplen Rezept bringt ihr frischen Wind in den täglichen Zmorge.
Frischkäse, Marmelade und die Nüsse in einer Schüssel vermischen.
Auf eine Scheibe vom Toastbrot Käse-Mischung verteilen, mit der zweiten Brotscheibe zudecken.
Milch, Eier und Vanillezucker verquirlen. Brotscheiben darin wenden.
In der heissen Pfanne anbraten, von beiden Seiten mit nur wenig Butter braun backen.
Toast in zwei Hälften schneiden, mit ein wenig Honig übergiessen und heiss servieren.