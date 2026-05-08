Wer die Nase voll von gewöhnlichem Birchermüesli oder langweiligen Rühreiern mit Speck hat, probiert morgens mal etwas Neues aus. Der Frühstücksklassiker Arme Ritter lässt sich ganz einfach neu erfinden. Mit diesem simplen Rezept bringt ihr frischen Wind in den täglichen Zmorge.