Wir bereiten gesunde Protein-Pancakes zu – mit wenig Zucker und Mehl, dafür mit Eiweiss-Jogurt und Chia-Samen. Chia ist ein quellender Samen. Er liefert vor allem Ballaststoffe und pflanzliche Omega-3-Fettsäuren. So startet ihr mit viel Power in den Tag!
Mehl, Salz, Backpulver, Chia-Samen, Zucker und Zitronenabrieb vermengen.
Danach das Ei & alle flüssigen Zutaten nacheinander beigeben und mit dem Handmixer gut mixen, damit Luft hinzu kommt.
Die Mischung eine Stunde ruhen lassen.
Jetzt sollten kleine Bläschen in der Masse zu sehen sein. Diese mit einem Löffel nochmals kurz umrühren.
Eine Bratpfanne erhitzen, ganz wenig Butter darin schmelzen und etwas Pancake-Masse in die Mitte der Pfanne geben (mittlere Hitze). Sobald sich der Pancake von alleine löst, diesen mit einer Kelle umdrehen, auf der anderen Seite ebenfalls ca. 1-2 Minuten bräunen und warm stellen.
Wenn alle Pancakes fertig sind, wird angerichtet: Einen Pancake auf den Tellerboden geben, etwas griechischer Joghurt und Beeren darauf, mit Honig beträufeln. Schicht um Schicht so weiter machen.
Geniessen!