Schritt 5 / 7

Eine Bratpfanne erhitzen, ganz wenig Butter darin schmelzen und etwas Pancake-Masse in die Mitte der Pfanne geben (mittlere Hitze). Sobald sich der Pancake von alleine löst, diesen mit einer Kelle umdrehen, auf der anderen Seite ebenfalls ca. 1-2 Minuten bräunen und warm stellen.