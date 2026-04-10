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Low Carb und lecker Chia-Pancakes mit Joghurt, Honig & Heidelbeeren

Publiziert: 10:30 Uhr
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Aktualisiert: vor 58 Minuten

Wir bereiten gesunde Protein-Pancakes zu – mit wenig Zucker und Mehl, dafür mit Eiweiss-Jogurt und Chia-Samen. Chia ist ein quellender Samen. Er liefert vor allem Ballaststoffe und pflanzliche Omega-3-Fettsäuren. So startet ihr mit viel Power in den Tag! 

Foto: Getty Images/500px Plus
Portionen4
Zubereitungs-Zeit20 Min.
Kochzeit60 Min. Ruhezeit
Zutaten
150 gVollkornmehl
2 TLBackpulver
1/5 TLSalz
2 ELZucker oder 1 EL Süssstoff
1.5 EL Butter
1 EL Zitronensaft
1 ELabgeriebene Zitronenschale
1 ELChia-Samen
1.3 dl Milch oder Milch-Alternative
1Ei
4 ELeiweissreiches Joghurt
EtwasHonig oder Agavendicksaft
Nah Geschmack frische Heidelbeeren (oder andere Beeren) zum Garnieren
Zubereitung
Schritt 1/7

Mehl, Salz, Backpulver, Chia-Samen, Zucker und Zitronenabrieb vermengen.

Schritt 2/7

Danach das Ei & alle flüssigen Zutaten nacheinander beigeben und mit dem Handmixer gut mixen, damit Luft hinzu kommt.

Schritt 3/7

Die Mischung eine Stunde ruhen lassen.

Schritt 4/7

Jetzt sollten kleine Bläschen in der Masse zu sehen sein. Diese mit einem Löffel nochmals kurz umrühren.

Schritt 5/7

Eine Bratpfanne erhitzen, ganz wenig Butter darin schmelzen und etwas Pancake-Masse in die Mitte der Pfanne geben (mittlere Hitze). Sobald sich der Pancake von alleine löst, diesen mit einer Kelle umdrehen, auf der anderen Seite ebenfalls ca. 1-2 Minuten bräunen und warm stellen.

Schritt 6/7

Wenn alle Pancakes fertig sind, wird angerichtet: Einen Pancake auf den Tellerboden geben, etwas griechischer Joghurt und Beeren darauf, mit Honig beträufeln. Schicht um Schicht so weiter machen.

Schritt 7/7

Geniessen!

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