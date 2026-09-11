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Herbstküche Feine Kürbis-Pfannkuchen für den perfekten Herbstbrunch

Publiziert: vor 49 Minuten
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Aktualisiert: vor 45 Minuten

Viele haben Kürbis noch nie in einer anderen Form als in Kürbissuppe gegessen. Keine Frage, sie ist lecker. Aber vielleicht möchtet ihr auch einmal etwas anderes ausprobieren. Mit diesem Kürbispancakes-Rezept sorgt ihr für eine tolle Stimmung an eurem Brunch.

Portionen4
Nährwert / Person353 kcal
Zubereitungs-Zeit40 Min.
Kochzeit25-30 Min. Backzeit
Zutaten
200 gHokkaidokürbis
200 gMehl
2 ELZucker
1 ELVanillezucker
2 TLBackpulver
1Ei
1 TLZimt
PriseSalz
250 mlMilch
etwasButter zum Anbraten
nach BeliebenAhornsirup
Zubereitung
Schritt 1/7

Kürbis mit einem Löffel entkernen und in kleine Stücke schneiden.

Schritt 2/7

Backofen auf 180 Grad vorheizen. Kürbisstücke auf einem mit Backpapier belegten Blech bei Umluft ca. 25-30 Minuten weich garen.

Schritt 3/7

Aus dem Ofen nehmen und mit einem Stabmixer fein pürieren.

Schritt 4/7

Mehl mit Zucker, Vanillezucker, Backpulver, Ei, Zimt und Salz mischen.

Schritt 5/7

Kürbispüree untermischen, Milch dazugeben und alles mit einem Schneebesen zu einem glatten Teig verrühren.

Schritt 6/7

Mit einer kleinen Schöpfkelle portionsweise in einer Bratpfanne in ein wenig Butter auf beiden Seiten goldbraun ausbacken und noch warm servieren.

Schritt 7/7

Tipp: Auch die Kürbispfannkuchen schmecken genau wie die amerikanischen Klassiker mit Ahornsirup.

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