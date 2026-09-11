Viele haben Kürbis noch nie in einer anderen Form als in Kürbissuppe gegessen. Keine Frage, sie ist lecker. Aber vielleicht möchtet ihr auch einmal etwas anderes ausprobieren. Mit diesem Kürbispancakes-Rezept sorgt ihr für eine tolle Stimmung an eurem Brunch.
Kürbis mit einem Löffel entkernen und in kleine Stücke schneiden.
Backofen auf 180 Grad vorheizen. Kürbisstücke auf einem mit Backpapier belegten Blech bei Umluft ca. 25-30 Minuten weich garen.
Aus dem Ofen nehmen und mit einem Stabmixer fein pürieren.
Mehl mit Zucker, Vanillezucker, Backpulver, Ei, Zimt und Salz mischen.
Kürbispüree untermischen, Milch dazugeben und alles mit einem Schneebesen zu einem glatten Teig verrühren.
Mit einer kleinen Schöpfkelle portionsweise in einer Bratpfanne in ein wenig Butter auf beiden Seiten goldbraun ausbacken und noch warm servieren.
Tipp: Auch die Kürbispfannkuchen schmecken genau wie die amerikanischen Klassiker mit Ahornsirup.