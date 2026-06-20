Was wäre ein gemütlicher Sommerbrunch ohne Pancakes? In der Kirschensaison lohnt es sich, den Frühstücksklassiker mit den roten Früchten zu kombinieren. Die saftigen Kirschen bringen eine fruchtige Note ins Spiel und verleihen den Pancakes das gewisse Etwas. Ein einfaches Rezept, das den Geschmack des Sommers auf den Teller bringt.