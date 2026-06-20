Was wäre ein gemütlicher Sommerbrunch ohne Pancakes? In der Kirschensaison lohnt es sich, den Frühstücksklassiker mit den roten Früchten zu kombinieren. Die saftigen Kirschen bringen eine fruchtige Note ins Spiel und verleihen den Pancakes das gewisse Etwas. Ein einfaches Rezept, das den Geschmack des Sommers auf den Teller bringt.
Eier trennen. Eigelb, Milch, Backpulver und Zucker mischen.
Mehl dazusieben und zu einer hellen Creme rühren. Eiweiss steif schlagen. Eiweiss langsam unter die Masse heben.
Kirschen halbieren und entsteinen. Einige Kirschen beiseitestellen.
Restliche Kirschen mit der Pancakemasse mischen.
Etwas Butter in einer beschichteten Bratpfanne schmelzen.
3–4 EL der Masse hineingeben und bei mittlerer Hitze auf jeder Seite ca. 1 Minute backen. Mit restlichem Teig gleich verfahren.
Pancakes mit beiseitegestellten Kirschen servieren und mit Puderzucker bestäuben.