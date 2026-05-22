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Thai-Marinade für Crevetten So gelingen perfekt marinierte Crevetten auf dem Grill

Publiziert: 15:54 Uhr
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Aktualisiert: 21.05.2026 um 15:54 Uhr

Diese aromatische Marinade verleiht Crevetten eine wunderbar exotische Note. Die Kombination aus Kokosmilch, Curry, Ingwer und Limette sorgt für eine angenehme Schärfe und frische Aromen.

Asiatische Marinade für Crevetten – Schnell und aromatisch.
Foto: Getty Images
Portionen4
Zubereitungs-Zeit50 Min.
Kochzeit30 Min.
Zutaten
2 dlKokosmilch
1 ELFischsauce
1 ELhelle Sojasauce
0,5 ELPalm- oder brauner Zucker
1 ELgeriebener frischer Ingwer
2 ELgehackter frischer Koriander
1,5 ELMasala-Currypulver
0,5 Limetten: Schale einer Hälfte und einige Spritzer ihres Saftes
1kleine Schalotte, fein gehackt
3kleine Thai-Chillis, entkernt und fein gehackt
500 gCrevetten
Zubereitung
Schritt 1/7

Den Palmzucker fein reiben oder klein hacken, damit er sich besser auflöst.

Schritt 2/7

Die Kokosmilch in einem kleinen Pfännchen leicht erwärmen – sie sollte warm, aber nicht kochend sein. Anschliessend den Palmzucker darin verrühren, bis er vollständig geschmolzen ist.

Schritt 3/7

Die Kokosmilchmischung etwas abkühlen lassen. Danach Fischsauce, Sojasauce, Currypulver und den geriebenen Ingwer einrühren.

Schritt 4/7

Schalotte, Chili, Koriander sowie die abgeriebene Limettenschale dazugeben und alles gut vermischen. Mit einigen Spritzern Limettensaft abschmecken.

Schritt 5/7

Die Crevetten in eine Schüssel geben und mit der Marinade sorgfältig vermengen, sodass sie rundum bedeckt sind. Anschliessend zugedeckt mindestens 30 Minuten im Kühlschrank ziehen lassen. Für ein intensiveres Aroma kannst du sie auch länger marinieren.

Schritt 6/7

Besonders dekorativ wird das Gericht, wenn du die marinierten Crevetten auf angespitzte Zitronengras-Stängel spiesst. Das sieht nicht nur schön aus, sondern verleiht beim Grillieren oder Braten zusätzlich ein feines Zitronengras-Aroma.

Schritt 7/7

Tipp: Die Marinade passt übrigens auch hervorragend zu Poulet.

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