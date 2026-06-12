Saftiger Lachs vom Grill gehört zu den Highlights der Sommerküche. Eine süss-würzige Ahornmarinade verleiht dem Fisch ein feines Aroma und sorgt für eine leicht karamellisierte Kruste. Dazu passen frische Salate oder knackiges Grillgemüse – perfekt für einen entspannten Abend im Freien. Hier gehts zum Rezept: