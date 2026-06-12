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Sommermenü Gegrillter Lachs an Ahornmarinade: leicht und lecker

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Blick Lifestyle
Publiziert: vor 37 Minuten
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Aktualisiert: vor 32 Minuten

Saftiger Lachs vom Grill gehört zu den Highlights der Sommerküche. Eine süss-würzige Ahornmarinade verleiht dem Fisch ein feines Aroma und sorgt für eine leicht karamellisierte Kruste. Dazu passen frische Salate oder knackiges Grillgemüse – perfekt für einen entspannten Abend im Freien. Hier gehts zum Rezept:

Gegrillter Lachs ist das perfekte Rezept für den Grillabend im Sommer.
Foto: Gettyimmages
Portionen4
Nährwert / Person253 kcal.
Zubereitungs-ZeitCa. 20 Min. + 4 St. Marinieren
Kochzeit10 Min.
Zutaten
320 g Lachs, roh
Nach GeschmackWürzmischung für Fisch
20 gAhornsirup
20 g Senf, mittelscharf
20 gSesamöl
4 Stk.Pfefferkörner, getrocknet (gebrochen, zerdrückt)
1 ZweigDill, frisch
1 dl.Weisswein, leicht
1 Stk.Zitronengras, frisch (zerkleinert)
Zubereitung
Schritt 1/6

Lachs kalt abwaschen und mit Haushaltpapier trocken tupfen.

Schritt 2/6

Ahornsirup, Senf, Sesamöl und Pfeffer vermengen und zu einer Marinade anrühren.

Schritt 3/6

Lachs damit bepinseln und ca. 4 Stunden im Kühlschrank marinieren lassen. Weisswein, Dill und Zitronengras in Aromapfanne geben.

Schritt 4/6

Zubereitung auf dem Grill: Aromapfanne in den grossen Trichter legen und Grill aufheizen.

Schritt 5/6

Lachs in die Mitte des Grillrostes legen (Haut auf den Rost) und ca. 6 bis 9 Minuten auf 160 Grad indirekt grillen.

Schritt 6/6
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