Saftiger Lachs vom Grill gehört zu den Highlights der Sommerküche. Eine süss-würzige Ahornmarinade verleiht dem Fisch ein feines Aroma und sorgt für eine leicht karamellisierte Kruste. Dazu passen frische Salate oder knackiges Grillgemüse – perfekt für einen entspannten Abend im Freien. Hier gehts zum Rezept:
Lachs kalt abwaschen und mit Haushaltpapier trocken tupfen.
Ahornsirup, Senf, Sesamöl und Pfeffer vermengen und zu einer Marinade anrühren.
Lachs damit bepinseln und ca. 4 Stunden im Kühlschrank marinieren lassen. Weisswein, Dill und Zitronengras in Aromapfanne geben.
Zubereitung auf dem Grill: Aromapfanne in den grossen Trichter legen und Grill aufheizen.
Lachs in die Mitte des Grillrostes legen (Haut auf den Rost) und ca. 6 bis 9 Minuten auf 160 Grad indirekt grillen.