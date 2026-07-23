Saftige Trauben machen jeden Kuchen zum Genuss. Dieser einfache Blechkuchen ist besonders im Sommer ein Highlight, wenn die Früchte ihre volle Reife entfalten und süss-saftig glänzen.
Für den Teig: Mehl, Zucker und Salz mischen, auf die Arbeitsfläche häufeln, in die Mitte eine Mulde drücken.
2 Eier hineinschlagen und die Butter in Flöckchen um die Mulde herum verteilen.
Die Masse mit den Händen rasch zu einem glatten Teig verkneten, zu einer Kugel formen, in Folie wickeln und ca. 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen.
Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen.
Weintrauben waschen und abtropfen lassen.
Den Teig ausrollen, das Blech einfetten und den Teig darauflegen
Gemahlene Haselnüsse darüber streuen.
In einem Glas Grappa mit dem Zitronensaft vermischen.
Die Trauben einfach in den Teig eindrücken.
Etwas Grappa mit Zitronensaft darüber träufeln und bei 180 Grad im Ofen ca. 20–30 Min. backen.
Abkühlen lassen und mit Puderzucker bestäubt servieren.