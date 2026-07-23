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Süsser Sommergenuss Trauben-Blechkuchen: So gelingt der saftige Klassiker

Publiziert: 14:30 Uhr
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Aktualisiert: vor 45 Minuten

Saftige Trauben machen jeden Kuchen zum Genuss. Dieser einfache Blechkuchen ist besonders im Sommer ein Highlight, wenn die Früchte ihre volle Reife entfalten und süss-saftig glänzen.

Die Trauben-Tarte ist süss und feucht durch den Traubensaft.
Foto: Getty Images/StockFood
Portionen1 Blech
Nährwert / Person240 kcal (100 g)
Zubereitungs-Zeit20 Min. + 30 Min. Ruhezeit
Kochzeit30 Min.
Zutaten
450 gMehl
130 gBrauner Zucker
1 PriseSalz
2Eier
250 gButter
500 gWeintrauben (kernlos)
50 gHaselnüsse gemahlen
1 ELPuderzucker
1/2Zitrone
3 ELGrappa
Zubereitung
Schritt 1/11

Für den Teig: Mehl, Zucker und Salz mischen, auf die Arbeitsfläche häufeln, in die Mitte eine Mulde drücken.

Schritt 2/11

2 Eier hineinschlagen und die Butter in Flöckchen um die Mulde herum verteilen.

Schritt 3/11

Die Masse mit den Händen rasch zu einem glatten Teig verkneten, zu einer Kugel formen, in Folie wickeln und ca. 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen.

Schritt 4/11

Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen.

Schritt 5/11

Weintrauben waschen und abtropfen lassen.

Schritt 6/11

Den Teig ausrollen, das Blech einfetten und den Teig darauflegen

Schritt 7/11

Gemahlene Haselnüsse darüber streuen.

Schritt 8/11

In einem Glas Grappa mit dem Zitronensaft vermischen.

Schritt 9/11

Die Trauben einfach in den Teig eindrücken.

Schritt 10/11

Etwas Grappa mit Zitronensaft darüber träufeln und bei 180 Grad im Ofen ca. 20–30 Min. backen.

Schritt 11/11

Abkühlen lassen und mit Puderzucker bestäubt servieren.

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