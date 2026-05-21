Die Haute Cuisine, die Land- und die bürgerliche Küche kennen zahllose Arten von Apfelkuchen. Doch nur einer konnte sich in allen drei Disziplinen durchsetzen: die Tarte Tatin. Sie ist bekannt für ihre köstliche Kombination aus süssen, karamellisierten Äpfeln und knusprigem Teig.

Die Tarte Tatin ist eine klassische französische Dessertpastete, die ihren Namen von den Schwestern Tatin, Stéphanie Tatin und Caroline Tatin, hat, die im 19. Jahrhundert in Lamotte-Beuvron in Frankreich ein Hotel und Restaurant betrieben. Die Tarte Tatin ist eine Variante der Tarte, bei der Obst, in der Regel Äpfel, mit Zucker und Butter in einer Pfanne karamellisiert und dann mit einem Teig bedeckt und im Ofen gebacken wird. Nach dem Backen wird die Tarte gestürzt, so dass das karamellisierte Obst oben auf dem Teig liegt.