Aprikosenwähe ist ein herrlich sommerliches Dessert, das frische Aprikosen mit einem knusprigen Teigboden und einem feinen Guss verbindet. In der Schweiz gehört sie zu den absoluten Klassikern und darf in der Aprikosensaison auf keinem Desserttisch fehlen. Am liebsten wird sie noch leicht warm serviert – pur, mit einer leichten Staubzuckerschicht oder ganz klassisch mit einer Kugel Vanilleglace oder etwas Rahm. So wird aus einfachen Zutaten ein echtes Stück Sommerglück, das die süsse Frische der Aprikosen perfekt in Szene setzt.