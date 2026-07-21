Aprikosenwähe ist ein herrlich sommerliches Dessert, das frische Aprikosen mit einem knusprigen Teigboden und einem feinen Guss verbindet. In der Schweiz gehört sie zu den absoluten Klassikern und darf in der Aprikosensaison auf keinem Desserttisch fehlen. Am liebsten wird sie noch leicht warm serviert – pur, mit einer leichten Staubzuckerschicht oder ganz klassisch mit einer Kugel Vanilleglace oder etwas Rahm. So wird aus einfachen Zutaten ein echtes Stück Sommerglück, das die süsse Frische der Aprikosen perfekt in Szene setzt.
Den Teig auf ein mit Backpapier belegtes Backblech geben und einen kleinen Rand formen.
Den Boden mit einer Gabel mehrmals einstechen.
Die Mandeln und die Haselnüsse gleichmässig darauf verteilen.
Die Aprikosen waschen, halbieren und entkernen. Die Fruchthälften gleichmässig auf dem Wähenboden verteilen.
Die Milch, das Ei und den Rahm gut miteinander verrühren.
Maizena und Zucker dazugeben und alles nochmals gut durchmischen.
Den Guss über den Wähenbelag giessen.
Die Wähe im vorgeheizten Ofen während etwa 40 Minuten bei 200°C backen.