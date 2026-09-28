Die Schiacciata con l’uva, mancherorts auch Ciaccia con l’uva genannt, gehört zu den bekanntesten süssen Focacce Italiens und ist eng mit der Weinlese verbunden. Früher wurde dafür kein eigener Teig angesetzt: Man nahm einfach einen Teil des Brotteigs, der ohnehin vorhanden war, belegte ihn mit frisch geernteten Trauben und verfeinerte ihn mit etwas Zucker und Olivenöl. Mehr braucht es für diesen einfachen, köstlichen Herbstklassiker nicht.