Die Schiacciata con l’uva, mancherorts auch Ciaccia con l’uva genannt, gehört zu den bekanntesten süssen Focacce Italiens und ist eng mit der Weinlese verbunden. Früher wurde dafür kein eigener Teig angesetzt: Man nahm einfach einen Teil des Brotteigs, der ohnehin vorhanden war, belegte ihn mit frisch geernteten Trauben und verfeinerte ihn mit etwas Zucker und Olivenöl. Mehr braucht es für diesen einfachen, köstlichen Herbstklassiker nicht.
Den Teig halbieren. Ein Backblech grosszügig mit Olivenöl einölen.
Die erste Teighälfte mit den Händen ausziehen und auf das Blech legen.
Die Hälfte der Trauben darauf verteilen, mit 3 TL Zucker bestreuen und mit Olivenöl beträufeln.
Die zweite Teighälfte ausziehen und über die Trauben legen.
Die Ränder gut zusammendrücken. Die restlichen Trauben darauf verteilen und leicht in den Teig drücken.
Wieder mit 3 TL Zucker bestreuen und mit Olivenöl beträufeln.
Abgedeckt etwa 45 Minuten aufgehen lassen.
Den Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Die Schiacciata rund 50 Minuten backen, bis die Trauben aufgeplatzt und die Ränder schön braun und karamellisiert sind.