Das Ursprungsgebiet der Quitte wird in Südwestasien vermutet. In Babylonien soll der Quittenbaum schon 4000 Jahre vor unserer Zeitrechnung kultiviert worden sein. Die Römer nannten die Frucht mit der pelzigen Schale malum cotoneum, also wolliger Apfel und brachten sie auch auf die Alpennordseite. Ihr intensiver Duft beglücke die Menschen seit Jahrtausenden und in vielen Mythologien werde sie als Symbol für Glück, Liebe und Fruchtbarkeit verehrt.

Über die in der Schweiz vorkommenden Varietäten der Quitte ist erst wenig bekannt. Im Gegensatz zu Birnen und Äpfeln lassen sich Quitten schlecht lagern und werden darum im Herbst nur während einer kurzen Zeit angeboten. Im Winter kann man die Quitte deshalb in Form von verarbeiteten Produkten wie dem beliebten Gelée, als Konfekt, kandierte Fruchtstücke, Quittensaft oder Quittenbrände geniessen. Hier findet ihr ein Rezept für perfekte Quittenkonfitüre.