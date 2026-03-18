Sie sind knusprig, goldenbraun und haben eine leckere Füllung: Unsere Erdbeer-Eclairs werden euch sicherlich schmecken. Aber viele Hobbybäcker scheuen sich etwas vor der Zubereitung von diesem Gebäck. Das Grundrezept für Brühteig ist universell einsetzbar und gar nicht so schwer. Petra Hutter präsentiert das feinste Rezept zum Nachmachen und zeigt, wie es geht.
Für den Teig Wasser, Butter, 1 Prise Salz, Zucker und Schale einer Zitrone zusammen aufkochen.
Pfanne vom Herd nehmen und 120 g Mehl in einem Rutsch dazu geben. Rühren, bis es ein Teig wird.
Die Eier einzeln verklopft eins nach dem anderen in den Teig dazurühren, bis der Teig wieder eine homogene Masse ist.
Den Brühteig in einen Spritzsack füllen und in doppelte Häufchen formen.
Im Backofen bei 180 Grad 30 Minuten backen. Wichtig: Den Ofen während des Backens nie öffnen.
Nach 30 Minuten den Ofen ausmachen, Türe aufmachen und Gebäck 15 Minuten auskühlen lassen.
Ausgekühlte Eclairs mit einer Schere aufschneiden.
Für die Erdbeercreme 500 Gramm Erdbeeren nehmen und 6-8 schöne Erdbeeren zur Seite legen. Die restlichen Erdbeeren in feine Scheiben schneiden.
Rest der Erdbeeren (mit einem Stabmixer) pürieren.
Die Erdbeermasse durch ein Sieb passieren. 2 EL des so gewonnenen Erdbeersafts zur Seite stellen.
Vollrahm, Puderzucker und Rahmhalter steif schlagen, Erdbeerpüree dazu geben.
Für die Glasur 2 EL Erdbeersaft mit Puderzucker vermischen, bis die Masse schön glatt ist.
Die Eclairs mit Creme füllen und Erdbeerscheiben auf die Füllung legen. Deckel drauf setzen und das Gebäck kühl lagern.
Glasur auf die Deckel der Eclairs streichen. So schnell sind die leckeren Erdbeer-Eclairs fertig! Guten Appetit!