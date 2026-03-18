Sie sind knusprig, goldenbraun und haben eine leckere Füllung: Unsere Erdbeer-Eclairs werden euch sicherlich schmecken. Aber viele Hobbybäcker scheuen sich etwas vor der Zubereitung von diesem Gebäck. Das Grundrezept für Brühteig ist universell einsetzbar und gar nicht so schwer. Petra Hutter präsentiert das feinste Rezept zum Nachmachen und zeigt, wie es geht.