Einfach, schnell – und lecker! Du suchst nach einem perfekten Geschenk zum Muttertag? Er muss gar nicht teuer sein, sondern soll von Herzen kommen. Mit diesem Rezept gelingt dir eine perfekte Muttertags-Torte, die die Augen deines Mamis bestimmt zum Strahlen bringen wird!
Für Biskuit: Backofen auf 175 Grad vorheizen.
Butter mit Salz, Zucker und Vanillezucker mit einem Handrührgerät schaumig schlagen.
Ein Eigelb dazugeben und untermixen.
Safran-Backpulver und Milch dazugeben und mischen.
Runde Springform mit etwas Öl auspinseln.
Die Hälfte des Teigs auf den Boden der Form geben und glatt streichen.
Für Baiser: 2 Eiweiss mit einem Handrührgerät steif schlagen.
Nach und nach Zucker einrieseln lassen.
Eisschnee auf der Mitte des Biskuitboden verteilen und mit einem Löffel glatt streichen. Einen ca. 2 cm breiten Rand freilassen.
Mändelblättchen auf dem Eisschnee verteilen.
Baiser-Biskuit bei 175 Grad in der Mitte des Ofens ca. 20–25 Minuten backen.
Aus der Form nehmen und auskühlen lassen.
Aus dem übrigen Biskuitteig einen zweiten Boden backen.
Füllung: Vanillezucker in einer Schüssel mit dem Rahmhalter mischen.
Rahm und Crème fraîche in eine grosse Schüssel geben.
Mit einem Handrührgerät gut mixen. Zucker-Rahmhalter-Mischung dazugeben und alles steif aufschlagen.
Beerenfrüchte nach Wahl vorsichtig unter die Masse heben.
Beerenfüllung zwischen den ausgekühlten Biskuit-Baiser-Böden verteilen.
Tortendeckel mit Puderzucker bestäuben und sofort servieren.