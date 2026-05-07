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Himmlisch lecker Himbeer-Baiser-Torte – das perfekte Rezept zum Muttertag

Publiziert: 13:10 Uhr
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Aktualisiert: 13:31 Uhr

Einfach, schnell – und lecker! Du suchst nach einem perfekten Geschenk zum Muttertag? Er muss gar nicht teuer sein, sondern soll von Herzen kommen. Mit diesem Rezept gelingt dir eine perfekte Muttertags-Torte, die die Augen deines Mamis bestimmt zum Strahlen bringen wird!

Himmlisch lecker - Himbeer-Baiser-Torte zum Muttertag
Foto: Blick.ch
Portionen12
Zubereitungs-Zeit45 Min. + Kühlzeit (ca. 2 St)
KochzeitBackzeit: ca. 20 - 25 Min.
Zutaten
für den Boden
1Eigelb
125 gButter, weich
1 PriseSalz
1 PäckchenVanillezucker
125 gZucker
150 gWeissmehl
1 PäckchenSafran-Backpulver
5 ELMilch
für den Baiser
2Eiweiss
100 gZucker
50 gMandelblättchen
für die Füllung
2 PäckchenVanillezucker
1 PäckchenRahmhalter
400 gRahm
250 gCrème Fraîche
500 gtiefgefrorene Beerenfrüchte, angetaut
1-2 ELPuderzucker
Zubereitung
Schritt 1/19

Für Biskuit: Backofen auf 175 Grad vorheizen.

Schritt 2/19

Butter mit Salz, Zucker und Vanillezucker mit einem Handrührgerät schaumig schlagen.

Schritt 3/19

Ein Eigelb dazugeben und untermixen.

Schritt 4/19

Safran-Backpulver und Milch dazugeben und mischen.

Schritt 5/19

Runde Springform mit etwas Öl auspinseln.

Schritt 6/19

Die Hälfte des Teigs auf den Boden der Form geben und glatt streichen.

Schritt 7/19

Für Baiser: 2 Eiweiss mit einem Handrührgerät steif schlagen.

Schritt 8/19

Nach und nach Zucker einrieseln lassen.

Schritt 9/19

Eisschnee auf der Mitte des Biskuitboden verteilen und mit einem Löffel glatt streichen. Einen ca. 2 cm breiten Rand freilassen.

Schritt 10/19

Mändelblättchen auf dem Eisschnee verteilen.

Schritt 11/19

Baiser-Biskuit bei 175 Grad in der Mitte des Ofens ca. 20–25 Minuten backen.

Schritt 12/19

Aus der Form nehmen und auskühlen lassen.

Schritt 13/19

Aus dem übrigen Biskuitteig einen zweiten Boden backen.

Schritt 14/19

Füllung: Vanillezucker in einer Schüssel mit dem Rahmhalter mischen.

Schritt 15/19

Rahm und Crème fraîche in eine grosse Schüssel geben.

Schritt 16/19

Mit einem Handrührgerät gut mixen. Zucker-Rahmhalter-Mischung dazugeben und alles steif aufschlagen.

Schritt 17/19

Beerenfrüchte nach Wahl vorsichtig unter die Masse heben.

Schritt 18/19

Beerenfüllung zwischen den ausgekühlten Biskuit-Baiser-Böden verteilen.

Schritt 19/19

Tortendeckel mit Puderzucker bestäuben und sofort servieren.

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