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Rezept für Maroni-Fans Diese Schoko-Maroni-Torte schmeckt nach Herbst

Publiziert: 10:45 Uhr
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Aktualisiert: 10:46 Uhr

Wenn es draussen kühler wird, haben Maroni ihren grossen Auftritt. Ihr fein süsslicher, nussiger Geschmack passt perfekt zur kalten Jahreszeit und macht sich auch in Desserts wunderbar. Besonders köstlich wird es in Kombination mit Schokolade: Diese Schoko-Maroni-Torte ist herrlich saftig, unkompliziert zubereitet und bringt ein Stück Herbst auf den Teller. Genau das Richtige für gemütliche Nachmittage und süsse Momente mit Familie und Freunden.

Diese herrliche Maroni-Torte mit Schokolade gelingt sicher und schmeckt fantastisch.
Foto: Getty Images
Portionen10
Nährwert / Person551 kcal
Zubereitungs-Zeit30 Min.
Kochzeit45. Min
Zutaten
500 gMaroni, gekocht
120 gMandelmehl
150 gDunkle Schokolade
160 gButter
230 gZucker
5Eigelb
5Eiweiss
Für die Glasur
150 gDunkle Schokolade
30 gButter
Zubereitung
Schritt 1/10

Maroni in einem Mixer zerkleinern.

Schritt 2/10

Schokolade im Wasserbad schmelzen und abkühlen lassen.

Schritt 3/10

Maroni, Mandelmehl und Schokolade in einer Schüssel gut vermischen.

Schritt 4/10

Butter und Zucker mit dem Mixer cremig aufschlagen.

Schritt 5/10

Fünf Eigelbe in die Buttermischung einrühren. Danach Schokoladen-Mandeln-Maroni-Mischung zur Ei-Butter-Masse geben und gut umrühren.

Schritt 6/10

Eiweisse mit einem Mixer steif schlagen und die Creme in die Kuchenmischung vorsichtig unterheben.

Schritt 7/10

Backofen auf 150° C vorheizen. Eine Springform von 25 cm ausbuttern, den Boden mit Backpapier abdecken.

Schritt 8/10

Kuchenteig in die Springform geben und 45 Minuten bei 150° C - 160° C ohne Umluft backen.

Schritt 9/10

Wenn der Kuchen fertig ist, ihn aus der Form lösen und abkühlen lassen.

Schritt 10/10

Für den Überzug Schokolade mit der Butter schmelzen und über den Kuchen geben.

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