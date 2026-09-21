Wenn es draussen kühler wird, haben Maroni ihren grossen Auftritt. Ihr fein süsslicher, nussiger Geschmack passt perfekt zur kalten Jahreszeit und macht sich auch in Desserts wunderbar. Besonders köstlich wird es in Kombination mit Schokolade: Diese Schoko-Maroni-Torte ist herrlich saftig, unkompliziert zubereitet und bringt ein Stück Herbst auf den Teller. Genau das Richtige für gemütliche Nachmittage und süsse Momente mit Familie und Freunden.