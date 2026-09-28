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Lust auf Cookies? Diese Schoggi-Cookies mit Erdnussbutter sind ein Traum

Petra Hutter
Publiziert: vor 31 Minuten
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Aktualisiert: vor 30 Minuten

Schokolade und Erdnussbutter sind ein unschlagbares Duo: Diese Schoggi-Cookies sind aussen leicht knusprig, innen herrlich weich und wunderbar schokoladig. Ein unkompliziertes Rezept für alle, die süsse Versuchungen mit einer leicht salzigen Note lieben.

Portionen15
Nährwert / Person570 kcal (100 g)
Zubereitungs-Zeit30 Min.
Kochzeit15 Min.
Zutaten
250 gMehl
1 TLBackpulver
1/2 TLNatron
1/4 TLSalz
200 gZucker
125 gErdnussbutter
125 gButter
2Eier
100 - 180 gSchoko-Chips
Nach BedarfNussnougat
Zubereitung
Schritt 1/8

Mehl, Backpulver und Salz mischen, Zucker dazusieben, zu einem geschmeidigen Teig verrühren.

Schritt 2/8

Ednussbutter und Butter dazugeben und alles rühren, bis Masse gleichmässig wird.

Schritt 3/8

Eier zugeben, rühren, bis die Masse hell ist.

Schritt 4/8

Schokolade-Chips darunterrühren.

Schritt 5/8

Aus dem Teig mit einem Teelöffel Teig nehmen und auf der Handfläche platt drücken.

Schritt 6/8

Mit einem Teelöffel Nougat Creme in die Mitte geben und aus dem Teig knapp baumnussgrosse Kugeln machen.

Schritt 7/8

Diese auf das mit Backpapier belegte Blech legen.

Schritt 8/8

In der Mitte des auf 185°C vorgeheizten Ofens 10-15 Minuten backen.

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