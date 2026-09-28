Schokolade und Erdnussbutter sind ein unschlagbares Duo: Diese Schoggi-Cookies sind aussen leicht knusprig, innen herrlich weich und wunderbar schokoladig. Ein unkompliziertes Rezept für alle, die süsse Versuchungen mit einer leicht salzigen Note lieben.
Mehl, Backpulver und Salz mischen, Zucker dazusieben, zu einem geschmeidigen Teig verrühren.
Ednussbutter und Butter dazugeben und alles rühren, bis Masse gleichmässig wird.
Eier zugeben, rühren, bis die Masse hell ist.
Schokolade-Chips darunterrühren.
Aus dem Teig mit einem Teelöffel Teig nehmen und auf der Handfläche platt drücken.
Mit einem Teelöffel Nougat Creme in die Mitte geben und aus dem Teig knapp baumnussgrosse Kugeln machen.
Diese auf das mit Backpapier belegte Blech legen.
In der Mitte des auf 185°C vorgeheizten Ofens 10-15 Minuten backen.