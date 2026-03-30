In der Schweiz gehört zum Fastenbrechen der Osterzeit auch das Osterbrot. Der Osterzopf ist die beliebteste Form des Brotes. Das Hefegebäck ist nicht nur der Klassiker zu Ostern sondern kann jedes Frühstück versüssen. Und unser Rezept für Zopf-Häsli ist dazu auch ganz einfach.
Mehl und Salz in eine Schüssel geben.
Milch erwärmen.
Hefewürfel mit Zucker zerbröckeln.
Die aufgewärmte Milch aufgiessen, rühren und stehen lassen.
Butter in die Milch geben, nicht aufkochen lassen. Sie soll handwarm sein, die Butter darin schmelzen lassen.
Alles zusammen mit einem verklopften Ei in eine Schüssel geben und mixen.
Den Teig eine Stunde in der Wärme und in ein nasses Handtuch gewickelt ruhen lassen.
Den Teig zu einem Zopf (oder einem Häsli) formen.
Die Zopf-Häsli 30 Minuten in der Kälte mit nassem Tuch abgedeckt ruhen lassen.
Mit Eigelb-Milch-Mischung bestreichen.
Bei 220 Grad für 15 bis 25 Minuten (je nach Grösse) backen.