In der Schweiz gehört zum Fastenbrechen der Osterzeit auch das Osterbrot. Der Osterzopf ist die beliebteste Form des Brotes. Das Hefegebäck ist nicht nur der Klassiker zu Ostern sondern kann jedes Frühstück versüssen. Und unser Rezept für Zopf-Häsli ist dazu auch ganz einfach.