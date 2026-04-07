Schritt 7 / 7

Bei 180 °C sollte man diese e Küchlein nicht länger als 10 Minuten im Backofen lassen, bei 210 °C reichen 7 Minuten vollkommen aus. Die Küchlein müssen innen noch leicht flüssig sein. Auf Teller stürzen, mit Puderzucker bestreuen und evtl. mit Orangenfilets, frischen Beeren und Pistazienkernen ausgarnieren.