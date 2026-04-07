Der Schokokuchen mit flüssigem Kern zergeht auf der Zunge und lässt jedes Dessert-Herz höher schlagen. Hier finden ihr das klassische Rezept und wertvolle Tipps, damit Schokoküchlein auch wirklich gelingt.
Butter, Schokolade und Honig bei sehr geringer Hitze zusammen
Eier, Eigelb und Kristallzucker mit dem Schwingbesen im leicht temperierten Wasserbad warm schlagen.
Anschliessend auf Eiswasserbad wieder kalt schlagen.
Nun alle Zutaten sorgfältig mischen. Zuletzt das Mehl und die Mandeln unter die Masse rühren.
Geeignete ofenfeste Förmchen, z. B. aus Metall, leicht buttern und ausmehlen und die Masse in die Förmchen füllen. Im auf 200 Grad vorgeheizten Ofen ca. 10 backen.
So bleibt Füllung flüssig:
Bei 180 °C sollte man diese e Küchlein nicht länger als 10 Minuten im Backofen lassen, bei 210 °C reichen 7 Minuten vollkommen aus. Die Küchlein müssen innen noch leicht flüssig sein. Auf Teller stürzen, mit Puderzucker bestreuen und evtl. mit Orangenfilets, frischen Beeren und Pistazienkernen ausgarnieren.