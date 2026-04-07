DE
FR
Abonnieren

Warmes Schokoküchlein So backt man Schokokuchen mit flüssigem Kern

Michael Merz
Publiziert: vor 37 Minuten
|
Aktualisiert: vor 35 Minuten

Der Schokokuchen mit flüssigem Kern zergeht auf der Zunge und lässt jedes Dessert-Herz höher schlagen. Hier finden ihr das klassische Rezept und wertvolle Tipps, damit Schokoküchlein auch wirklich gelingt.

Foto: Getty Images
Portionen4
Zubereitungs-Zeit35 Min.
Kochzeit10 Min.
Zutaten
100 gButter
100 gDunkle Schokolade (Mind. 55 % Kakao)
1/2 ELHonig
2Eier
2Eigelb
25 gKristallzucker
30 gMehl
30 gMandeln, gemahlen
EtwasPuderzucker
nach BeliebenOrangenfilets, frische Beere und Pistazienkerne
Zubereitung
Schritt 1/7

Butter, Schokolade und Honig bei sehr geringer Hitze zusammen

Schritt 2/7
&nbsp;
Foto: Foto: Sabine Rock

Eier, Eigelb und Kristallzucker mit dem Schwingbesen im leicht temperierten Wasserbad warm schlagen.

Schritt 3/7

Anschliessend auf Eiswasserbad wieder kalt schlagen.

Schritt 4/7
&nbsp;
Foto: Foto: Sabine Rock

Nun alle Zutaten sorgfältig mischen. Zuletzt das Mehl und die Mandeln unter die Masse rühren.

Schritt 5/7
&nbsp;
Foto: Foto: Sabine Rock

Geeignete ofenfeste Förmchen, z. B. aus Metall, leicht buttern und ausmehlen und die Masse in die Förmchen füllen. Im auf 200 Grad vorgeheizten Ofen ca. 10 backen.

Schritt 6/7

So bleibt Füllung flüssig:

Schritt 7/7

Bei 180 °C sollte man diese e Küchlein nicht länger als 10 Minuten im Backofen lassen, bei 210 °C reichen 7 Minuten vollkommen aus. Die Küchlein müssen innen noch leicht flüssig sein. Auf Teller stürzen, mit Puderzucker bestreuen und evtl. mit Orangenfilets, frischen Beeren und Pistazienkernen ausgarnieren.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen