Zu Ostern gehört eine ganze Reihe von kulinarischen Traditionen. Eine von ihnen ist der Osterkuchen. Heute backen wir Osterchüechli mit einem besonderen Twist, nämlich mit gekochten Rüebli.
Für den Teig: Die Zutaten in eine Schüssel geben und mixen, bis ein Teig entsteht.
Sobald der Teig krümelt, den Teig von Hand kneten und zu einem Klumpen formen. In Folie wickeln.
Den Teig kühl stellen für ca. 30 Minuten.
Für die Füllung: In Stücke geschnittene Rüebli in Wasser kochen oder dämpfen. Danach Rüebli absieben und kühl werden lassen.
Butter, Rahm, Eier, Zucker, Maisstärke und Zitrone zu den Rüebli geben und mit dem Stabmixer pürieren.
Mürbeteig auswallen, ausstechen, in Tartelettes-Förmli geben, mit Gabel einstechen und Füllung reingiessen.
Osterchüechli für 15 bis 20 Minuten bei 180 Grad in den Backofen.
Die fertigen Chüechli mit Puderzucker und Zuckereili dekorieren und möglichst frisch servieren.