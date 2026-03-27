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Rezept zu Ostern Osterchüechli mit besonderem Twist

Petra Hutter
Publiziert: 14:30 Uhr
|
Aktualisiert: 14:33 Uhr

Zu Ostern gehört eine ganze Reihe von kulinarischen Traditionen. Eine von ihnen ist der Osterkuchen. Heute backen wir Osterchüechli mit einem besonderen Twist, nämlich mit gekochten Rüebli.

Foto: ZVG
Portionen12
Zubereitungs-Zeit50 Min.
Kochzeit15. Min
Zutaten
200 gMehl
1 PriseSalz
75 gZucker
100 gkalte Butter
250 gRüebli, in Stücke geschnitten
50 gButter
3 ELRahm
2Eier
5 ELZucker
2 ELMaisstärke
1Zitrone, Abrieb
Nach BeliebenPuderzucker, Zuckereili
Zubereitung
Schritt 1/8

Für den Teig: Die Zutaten in eine Schüssel geben und mixen, bis ein Teig entsteht.

Schritt 2/8

Sobald der Teig krümelt, den Teig von Hand kneten und zu einem Klumpen formen. In Folie wickeln.

Schritt 3/8

Den Teig kühl stellen für ca. 30 Minuten.

Schritt 4/8

Für die Füllung: In Stücke geschnittene Rüebli in Wasser kochen oder dämpfen. Danach Rüebli absieben und kühl werden lassen.

Schritt 5/8

Butter, Rahm, Eier, Zucker, Maisstärke und Zitrone zu den Rüebli geben und mit dem Stabmixer pürieren.

Schritt 6/8

Mürbeteig auswallen, ausstechen, in Tartelettes-Förmli geben, mit Gabel einstechen und Füllung reingiessen.

Schritt 7/8

Osterchüechli für 15 bis 20 Minuten bei 180 Grad in den Backofen.

Schritt 8/8

Die fertigen Chüechli mit Puderzucker und Zuckereili dekorieren und möglichst frisch servieren.

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