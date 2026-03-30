Wir lieben diesen Osterfladen! Der hat mit seiner schneeweissen Puderzuckerschicht so etwas Feierliches und sorgt für Freude am Ostertisch. Die zarte, luftige Konsistenz und der feine Duft nach Vanille und Zitrone machen ihn einfach unwiderstehlich. Ob zum Brunch, als Nachmittagsgenuss oder festlicher Abschluss eines Osteressens – dieser Klassiker darf einfach nicht fehlen. Schon beim Backen verbreitet er einen herrlichen Duft, der sofort Vorfreude auf den ersten Bissen weckt.