Hier stellt sich nicht die Frage, ob Süsses oder Saures, denn die Kombination macht dieses Rezept perfekt. Unsere Zitronentörtchen sind ideal als Apero oder auch als Dessert. Die saftigen Tartes au citron gehören zu den Klassikern schlechthin. Mit ihrer feinen Balance aus frischer Säure und zarter Süsse begeistern sie jeden Gaumen. Ein knuspriger Boden und die cremige Füllung machen sie zu einem eleganten Genussmoment für jede Gelegenheit.