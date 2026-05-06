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Grosser Geschmack Süss trifft sauer: Diese Zitronentörtchen musst du probieren

Publiziert: 06.05.2026 um 17:40 Uhr
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Aktualisiert: 06.05.2026 um 17:45 Uhr

Hier stellt sich nicht die Frage, ob Süsses oder Saures, denn die Kombination macht dieses Rezept perfekt. Unsere Zitronentörtchen sind ideal als Apero oder auch als Dessert. Die saftigen Tartes au citron gehören zu den Klassikern schlechthin. Mit ihrer feinen Balance aus frischer Säure und zarter Süsse begeistern sie jeden Gaumen. Ein knuspriger Boden und die cremige Füllung machen sie zu einem eleganten Genussmoment für jede Gelegenheit.

Foto: Landliebe
Portionen6
Zubereitungs-Zeit60 Min.
Kochzeit45 Min.
Zutaten
200 gMehl
3 ELZucker
100 gButter, kalt
1 dlWasser
Für Füllung
2Eier
150 gZucker
2Zitronen
50 gButter (flüssig)
Nach GeschmackMinze zum Garnieren
Zubereitung
Schritt 1/11

Für den Kuchenteig Mehl und Zucker mischen.

Schritt 2/11

Butter beigeben, zwischen den Händen zu einer krümeligen Masse zerreiben.

Schritt 3/11

Wasser beigeben und zu einem Teig zusammenfügen. Teig ca. 30 Minuten kühl stellen. 

Schritt 4/11

Teig ca. 4 mm dick auswallen. In bemehlte Quicheförmchen legen, überstehenden Teig oben abschneiden. Böden mit Gabel einstechen.

Schritt 5/11

Backofen auf 170° C vorheizen. 

Schritt 6/11

Für die Füllung Eier und Zucker zu einer dicken hellen Creme aufschlagen. 

Schritt 7/11

Zitronenschale fein abreiben, Saft auspressen.

Schritt 8/11

Beides mit der Butter beigeben, gut vermischen. Die Füllung auf den Teig giessen.

Schritt 9/11

Zitronentartes in der Ofenmitte 30 bis 35 Minuten backen

Schritt 10/11

Herausnehmen, etwas abkühlen lassen. Aus der Form heben und auf einem Gitter auskühlen lassen. Zum Servieren nach Belieben mit Minze garnieren.

Schritt 11/11

Tipps: Die Tarte kann auch in einem Kuchenblech mit ca. 30 cm Durchmesser ca. 45 Minuten gebacken werden. Dann reicht sie für 6 bis 8 Personen. Statt Zitronen Orangen verwenden. Da Orangen süsser sind, Zuckermenge auf 125 g reduzieren.

LandLiebe

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