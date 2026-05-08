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Muttertag-Rezept Erdbeer-Rhabarber-Crumble verzaubert Gaumen und Herzen

Publiziert: 16:42 Uhr
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Aktualisiert: 16:46 Uhr

Unser Erdbeer-Rhabarber-Crumble ist ein perfektes Dessert zum Muttertag. Er vereint süsse Erdbeeren mit säuerlichem Rhabarber unter knusprigen Streuseln. Das einfache Rezept verspricht einen fruchtigen Genuss für die ganze Familie.

Erdbeer-Rhabarber-Crumble
Foto: Migusto
Portionen4
Zubereitungs-Zeit20 Min + 20 Min.
Kochzeit30 Min.
Zutaten
350 gRhabarber
350 gErdbeeren
1 BeutelVanillezucke
2 ElHonig
EtwasRum
2 ELMaisstärke
100 gWeissmehl
50 gZucker
50 gButter
200 gDoppelrahm
Zubereitung
Schritt 1/6

Erdbeeren rüsten und je nach Grösse halbieren oder vierteln.

Schritt 2/6

Auch Rhabarber rüsten und in Stücke à ca. 1 cm schneiden.

Schritt 3/6

Erdbeeren, Rhabarber, Vanillezucker, Rum, Honig und Maisstärke zusammenmischen. Beiseitestellen.

Schritt 4/6

Für die Streusel Mehl und Zucker mischen. Butter in kleine Würfel schneiden und beigeben. Zwischen den Händen bröselig reiben, kühl stellen.

Schritt 5/6

Backofen auf 180 °C Unter-/Oberhitze vorheizen. Erdbeer-Rhabarber-Masse in eine ofenfeste Form geben. Streusel darüber verteilen. Crumble in der Ofenmitte ca. 20 Minuten backen.

Schritt 6/6

Ofentemperatur auf 200 °C erhöhen, Crumble 10 Minuten weiterbacken, bis die Streusel leicht braun werden.

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