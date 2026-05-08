Unser Erdbeer-Rhabarber-Crumble ist ein perfektes Dessert zum Muttertag. Er vereint süsse Erdbeeren mit säuerlichem Rhabarber unter knusprigen Streuseln. Das einfache Rezept verspricht einen fruchtigen Genuss für die ganze Familie.
Erdbeeren rüsten und je nach Grösse halbieren oder vierteln.
Auch Rhabarber rüsten und in Stücke à ca. 1 cm schneiden.
Erdbeeren, Rhabarber, Vanillezucker, Rum, Honig und Maisstärke zusammenmischen. Beiseitestellen.
Für die Streusel Mehl und Zucker mischen. Butter in kleine Würfel schneiden und beigeben. Zwischen den Händen bröselig reiben, kühl stellen.
Backofen auf 180 °C Unter-/Oberhitze vorheizen. Erdbeer-Rhabarber-Masse in eine ofenfeste Form geben. Streusel darüber verteilen. Crumble in der Ofenmitte ca. 20 Minuten backen.
Ofentemperatur auf 200 °C erhöhen, Crumble 10 Minuten weiterbacken, bis die Streusel leicht braun werden.