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Sommerküche Saftig und frisch: Aprikosen-Käsekuchen selber backen

Publiziert: 14:15 Uhr
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Aktualisiert: 14:16 Uhr

Wird es Sommer, liegen Aprikosen in jeder Auslage. Unser Aprikosen-Käsekuchen vereint das Beste: cremige Quarkfüllung und saftige Früchte. Dieser Kuchen eignet sich ideal als Dessert für warme Sommertage.

Foto: Getty Images/Foodcollection
Portionen1 Kuchen (26 cm)
Zubereitungs-Zeit40 Min.
Kochzeit70 Min.
Zutaten
300 gMehl
100 gZucker
1Zitrone
1 PäckchenVanillezucker
150 gButter
4Eier
130 gZucker
1 Päckchen Vanille-Puddingpulver
600 gMagerquark
200 gFrischkäse
1 DoseAprikosen
Zubereitung
Schritt 1/10

Die Zitrone heiss abwaschen, die äussere Schale abreiben und den Saft auspressen. Saft zur Seite stellen.

Schritt 2/10

In einer grossen Schüssel Mehl, Zucker und Vanillezucker mischen und die Zitronenschale, das Ei und die kalte Butter in Stücken dazugeben.

Schritt 3/10

Alles zu einem glatten Teig verkneten. Eine Kugel machen, in Frischhaltefolie wickeln und ca. 30 bis 45 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen.

Schritt 4/10

Eine Springform einfetten und mit Mehl bestäuben. Den Ofen auf 180 °C Ober- /Unterhitze vorheizen.

Schritt 5/10

Den Teig kreisrund ausrollen und in die Springform geben, den Boden decken und einen 4 bis 5 cm hohen Rand formen.

Schritt 6/10

Für die Käsefüllung die Eier mit Zucker cremig rühren und das Puddingpulver langsam unterrühren.

Schritt 7/10

Danach Magerquark, Frischkäse und Zitronensaft einrühren.

Schritt 8/10

Die Quarkmasse auf den Teigboden geben und im Ofen auf mittlerer Schiene ca. 20 Minuten vorbacken.

Schritt 9/10

Währenddessen die Aprikosenhälften durch ein Sieb gut abtropfen lassen. Den Kuchen vorsichtig aus dem Ofen nehmen und die Aprikosenhälften mit der Schnittfläche nach oben auf den Kuchen legen.

Schritt 10/10

Den Aprikosen-Käsekuchen für weitere 30 bis 40 Minuten fertig backen. Vor dem Lösen aus der Springform vollständig abkühlen lassen und mit Puderzucker bestäuben.

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