Vanessa BüchelRedaktorin Lifestyle
Schokoladen-Muffin, ein Stück Cheesecake oder eine Portion Tiramisù – das klingt alles nach Dessert-Traum, leider aber auch nach Kalorien-Albtraum. Alle, die sich nach dem Essen gerne etwas Süsses genehmigen, müssen aber nicht gleich in die Dickmacher-Falle treten. Es gibt durchaus Desserts mit wenig Kalorien, die schmecken und die Lust nach Süssem tilgen.
1
Bananen-Pancakes (ca. 160 kcal pro Portion)
|
|Zutaten für 2 Portionen bzw. 4 Pancakes
|2
|Eier
|1
|Banane
|½ EL
|Zucker
|1
|Messerspitze Backpulver
|½ TL
|Zimt
|etwas
|Butter
|etwas
|Puderzucker
Zubereitung
- Eier und Zucker miteinander verquirlen. Anschliessend ein bisschen Backpulver und einen ½ TL Zimt dazugeben.
- Mit einer Gabel die Banane klein drücken, zum Eier-Zucker-Mix geben und gut verrühren.
- Ein wenig Butter in der Pfanne erhitzen, den Teig in die Pfanne geben und anschliessend bei schwacher Hitze braten.
- Den Pancake wenden und auf der anderen Seite braten, bis er goldbraun ist.
- Pancakes warm servieren und mit etwas Puderzucker bestreuen.
2
Mandel-Heidelbeer-Muffins (ca. 96 kcal pro Stück)
|
|Zutaten für 12 Portionen
|6
|Eier
|100 g
|Mandelmehl
|50 g
|Kokosmehl
|50 g
|Frischkäse
|4 EL
|Zucker
|1 TL
|Backpulver
|100 g
|Heidelbeeren
|etwas
|Zitronenabrieb
|etwas
|Puderzucker
Zubereitung
- Den Ofen auf 180 Grad vorheizen.
- Eier und Zucker in eine Schüssel geben und schaumig rühren. Frischkäse dazugeben. Etwas von einer Zitronenschale abreiben und unterrühren. Anschliessend die Heidelbeeren beigeben.
- Form für 12 Muffins bereitstellen. Teig darin gleichmässig verteilen.
- Muffins für etwa 20 Minuten im Ofen backen. Dann aus dem Ofen nehmen, kurz abkühlen lassen und mit Puderzucker verzieren.
3
Himbeer-Joghurt-Torte (ca. 186 kcal pro Stück)
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|Zutaten für 10 Portionen
|250 g
|Himbeeren
|300 g
|Joghurt
|200 ml
|Schlagrahm (fettarm)
|3
|Eier
|70 g
|Mandelmehl
|1 EL
|Milch
|1 EL
|Kakao
|4 EL
|Zucker
|4 Blatt
|Gelatine
|2 EL
|Zitronensaft
|1 Päckchen
|Tortenguss
|etwas
|Zitronenzesten
Zubereitung
- Den Ofen auf 180 Grad vorheizen.
- Zuerst ist der Kuchenboden an der Reihe. Dafür den Eischnee steif schlagen. Mandelmehl, Eigelb, Kakao, Milch und 2 EL des Zuckers in eine Schüssel geben und gut mischen. Eischnee mit Vorsicht unterheben.
- Eine Springform (ca. 26 cm Durchmesser) mit Backpapier auslegen, den Rand einfetten und Teig einfüllen.
- Im Ofen etwa 25 Minuten backen.
- Aus dem Ofen nehmen und abkühlen.
- Restlichen Zucker, 100 g der Himbeeren und das Joghurt miteinander vermischen und pürieren. Zitronenzesten hinzugeben.
- Anschliessend die Gelatine einweichen und ausdrücken. Den Zitronensaft erwärmen und die Gelatine hineingeben, warten, bis sie aufgelöst ist.
- Die Gelatine-Masse zum Joghurt-Gemisch geben und unterrühren. Rahm steif schlagen und dazugeben.
- Die Joghurt-Rahm-Masse auf den Kuchenboden geben und mit Himbeeren belegen.
- Den Kuchen rund zwei Stunden in den Kühlschrank stellen.
- Tortenguss nach Anleitung machen und anschliessend über den Kuchen giessen. Den Kuchen weitere zwei Stunden kaltstellen.
- Kühl servieren.
4
Blueberry-Frozen-Joghurt (ca. 135 kcal pro Portion)
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|Zutaten für 2 Portionen
|280 g
|gefrorene Heidelbeeren
|80 g
|Griechisches Joghurt (fettfrei)
|1 EL
|Honig
|½ EL
|Zitronensaft
Zubereitung
- Alle Zutaten in einem Mixer zu einer sämigen Masse verrühren.
- Für etwa zehn Minuten ins Gefrierfach stellen.
- Anschliessend Portionen in Schälchen geben. Mit Nüssen und getrockneten Früchten garnieren.
5
Erdnussbutter-Schoko-Taler (ca. 170 kcal pro Portion)
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|Zutaten für 12 Portionen
|65 g
|ungesüsste Erdnussbutter
|1
|Banane
|2 EL
|Honig
|1 TL
|Vanilleextrakt
|150 g
|Haferflocken (fein)
|50 g
|gehackte Mandeln
|30 g
|Chocolate Chips
Zubereitung
- Die Banane zerdrücken. Die Masse zusammen mit der Erdnussbutter, dem Honig und Vanilleextrakt in eine kleine Pfanne geben und so lange rühren, bis sich alles vermengt hat.
- Das Ganze zum Kochen bringen, dann die Pfanne vom Herd nehmen.
- Haferflocken und gehackte Mandeln hinzufügen und vermischen.
- Etwas abkühlen lassen, anschliessend die Chocolate Chips unterrühren.
- Mit einem grossen Löffel aus dem Teig kleine, runde Taler formen und diese auf einen Teller legen.
- Kekse anschliessend für rund 30 Minuten ins Gefrierfach geben – bis alles fest ist.
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