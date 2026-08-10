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Kalorienarm und lecker
5 Dessert-Rezepte unter 200 Kalorien

Lust auf etwas Süsses, aber nicht auf ein schweres Dessert? Diese fünf Rezepte sind leicht und köstlich – perfekt für alle, die sich gerne etwas gönnen.
Publiziert: 10.08.2026 um 16:28 Uhr
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Aktualisiert: 10.08.2026 um 16:48 Uhr
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Beim Gedanken an die Kalorien von Süssspeisen wird so manchem schlecht.
Foto: Pixabay
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Vanessa BüchelRedaktorin Lifestyle

Schokoladen-Muffin, ein Stück Cheesecake oder eine Portion Tiramisù – das klingt alles nach Dessert-Traum, leider aber auch nach Kalorien-Albtraum. Alle, die sich nach dem Essen gerne etwas Süsses genehmigen, müssen aber nicht gleich in die Dickmacher-Falle treten. Es gibt durchaus Desserts mit wenig Kalorien, die schmecken und die Lust nach Süssem tilgen. 

1

Bananen-Pancakes (ca. 160 kcal pro Portion)


 Zutaten für 2 Portionen bzw. 4 Pancakes
2Eier
1Banane
½ ELZucker
1Messerspitze Backpulver
½ TLZimt
etwasButter
etwasPuderzucker

Zubereitung 

  1. Eier und Zucker miteinander verquirlen. Anschliessend ein bisschen Backpulver und einen ½ TL Zimt dazugeben.
  2. Mit einer Gabel die Banane klein drücken, zum Eier-Zucker-Mix geben und gut verrühren.
  3. Ein wenig Butter in der Pfanne erhitzen, den Teig in die Pfanne geben und anschliessend bei schwacher Hitze braten.
  4. Den Pancake wenden und auf der anderen Seite braten, bis er goldbraun ist.
  5. Pancakes warm servieren und mit etwas Puderzucker bestreuen.
2

Mandel-Heidelbeer-Muffins (ca. 96 kcal pro Stück)


 Zutaten für 12 Portionen
6Eier
100 gMandelmehl
50 gKokosmehl
50 gFrischkäse
4 ELZucker
1 TLBackpulver
100 gHeidelbeeren
etwasZitronenabrieb
etwasPuderzucker

Zubereitung 

  1. Den Ofen auf 180 Grad vorheizen.
  2. Eier und Zucker in eine Schüssel geben und schaumig rühren. Frischkäse dazugeben. Etwas von einer Zitronenschale abreiben und unterrühren. Anschliessend die Heidelbeeren beigeben.
  3. Form für 12 Muffins bereitstellen. Teig darin gleichmässig verteilen.
  4. Muffins für etwa 20 Minuten im Ofen backen. Dann aus dem Ofen nehmen, kurz abkühlen lassen und mit Puderzucker verzieren.
3

Himbeer-Joghurt-Torte (ca. 186 kcal pro Stück)


 Zutaten für 10 Portionen
250 gHimbeeren
300 gJoghurt
200 mlSchlagrahm (fettarm)
3Eier
70 gMandelmehl
1 ELMilch
1 ELKakao
4 ELZucker
4 BlattGelatine
2 ELZitronensaft
1 PäckchenTortenguss
etwasZitronenzesten

Zubereitung 

  1. Den Ofen auf 180 Grad vorheizen.
  2. Zuerst ist der Kuchenboden an der Reihe. Dafür den Eischnee steif schlagen. Mandelmehl, Eigelb, Kakao, Milch und 2 EL des Zuckers in eine Schüssel geben und gut mischen. Eischnee mit Vorsicht unterheben.
  3. Eine Springform (ca. 26 cm Durchmesser) mit Backpapier auslegen, den Rand einfetten und Teig einfüllen.
  4. Im Ofen etwa 25 Minuten backen.
  5. Aus dem Ofen nehmen und abkühlen.
  6. Restlichen Zucker, 100 g der Himbeeren und das Joghurt miteinander vermischen und pürieren. Zitronenzesten hinzugeben.
  7. Anschliessend die Gelatine einweichen und ausdrücken. Den Zitronensaft erwärmen und die Gelatine hineingeben, warten, bis sie aufgelöst ist.
  8. Die Gelatine-Masse zum Joghurt-Gemisch geben und unterrühren. Rahm steif schlagen und dazugeben.
  9. Die Joghurt-Rahm-Masse auf den Kuchenboden geben und mit Himbeeren belegen.
  10. Den Kuchen rund zwei Stunden in den Kühlschrank stellen.
  11. Tortenguss nach Anleitung machen und anschliessend über den Kuchen giessen. Den Kuchen weitere zwei Stunden kaltstellen.
  12. Kühl servieren.
4

Blueberry-Frozen-Joghurt (ca. 135 kcal pro Portion)


 Zutaten für 2 Portionen
280 ggefrorene Heidelbeeren
80 gGriechisches Joghurt (fettfrei)
1 ELHonig
½ ELZitronensaft

Zubereitung 

  1. Alle Zutaten in einem Mixer zu einer sämigen Masse verrühren.
  2. Für etwa zehn Minuten ins Gefrierfach stellen.
  3. Anschliessend Portionen in Schälchen geben. Mit Nüssen und getrockneten Früchten garnieren.
5

Erdnussbutter-Schoko-Taler (ca. 170 kcal pro Portion)


 Zutaten für 12 Portionen
65 gungesüsste Erdnussbutter
1Banane
2 ELHonig
1 TLVanilleextrakt
150 gHaferflocken (fein)
50 ggehackte Mandeln
30 gChocolate Chips

Zubereitung 

  1. Die Banane zerdrücken. Die Masse zusammen mit der Erdnussbutter, dem Honig und Vanilleextrakt in eine kleine Pfanne geben und so lange rühren, bis sich alles vermengt hat.
  2. Das Ganze zum Kochen bringen, dann die Pfanne vom Herd nehmen.
  3. Haferflocken und gehackte Mandeln hinzufügen und vermischen.
  4. Etwas abkühlen lassen, anschliessend die Chocolate Chips unterrühren.
  5. Mit einem grossen Löffel aus dem Teig kleine, runde Taler formen und diese auf einen Teller legen.
  6. Kekse anschliessend für rund 30 Minuten ins Gefrierfach geben – bis alles fest ist.
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