Lust auf etwas Süsses, aber nicht auf ein schweres Dessert? Diese fünf Rezepte sind leicht und köstlich – perfekt für alle, die sich gerne etwas gönnen.

Vanessa Büchel Redaktorin Lifestyle

Schokoladen-Muffin, ein Stück Cheesecake oder eine Portion Tiramisù – das klingt alles nach Dessert-Traum, leider aber auch nach Kalorien-Albtraum. Alle, die sich nach dem Essen gerne etwas Süsses genehmigen, müssen aber nicht gleich in die Dickmacher-Falle treten. Es gibt durchaus Desserts mit wenig Kalorien, die schmecken und die Lust nach Süssem tilgen.

1 Bananen-Pancakes (ca. 160 kcal pro Portion)



Zutaten für 2 Portionen bzw. 4 Pancakes 2 Eier 1 Banane ½ EL Zucker 1 Messerspitze Backpulver ½ TL Zimt etwas Butter etwas Puderzucker

Zubereitung

Eier und Zucker miteinander verquirlen. Anschliessend ein bisschen Backpulver und einen ½ TL Zimt dazugeben. Mit einer Gabel die Banane klein drücken, zum Eier-Zucker-Mix geben und gut verrühren. Ein wenig Butter in der Pfanne erhitzen, den Teig in die Pfanne geben und anschliessend bei schwacher Hitze braten. Den Pancake wenden und auf der anderen Seite braten, bis er goldbraun ist. Pancakes warm servieren und mit etwas Puderzucker bestreuen.

2 Mandel-Heidelbeer-Muffins (ca. 96 kcal pro Stück)



Zutaten für 12 Portionen 6 Eier 100 g Mandelmehl 50 g Kokosmehl 50 g Frischkäse 4 EL Zucker 1 TL Backpulver 100 g Heidelbeeren etwas Zitronenabrieb etwas Puderzucker

Zubereitung

Den Ofen auf 180 Grad vorheizen. Eier und Zucker in eine Schüssel geben und schaumig rühren. Frischkäse dazugeben. Etwas von einer Zitronenschale abreiben und unterrühren. Anschliessend die Heidelbeeren beigeben. Form für 12 Muffins bereitstellen. Teig darin gleichmässig verteilen. Muffins für etwa 20 Minuten im Ofen backen. Dann aus dem Ofen nehmen, kurz abkühlen lassen und mit Puderzucker verzieren.

3 Himbeer-Joghurt-Torte (ca. 186 kcal pro Stück)



Zutaten für 10 Portionen 250 g Himbeeren 300 g Joghurt 200 ml Schlagrahm (fettarm) 3 Eier 70 g Mandelmehl 1 EL Milch 1 EL Kakao 4 EL Zucker 4 Blatt Gelatine 2 EL Zitronensaft 1 Päckchen Tortenguss etwas Zitronenzesten

Zubereitung

Den Ofen auf 180 Grad vorheizen. Zuerst ist der Kuchenboden an der Reihe. Dafür den Eischnee steif schlagen. Mandelmehl, Eigelb, Kakao, Milch und 2 EL des Zuckers in eine Schüssel geben und gut mischen. Eischnee mit Vorsicht unterheben. Eine Springform (ca. 26 cm Durchmesser) mit Backpapier auslegen, den Rand einfetten und Teig einfüllen. Im Ofen etwa 25 Minuten backen. Aus dem Ofen nehmen und abkühlen. Restlichen Zucker, 100 g der Himbeeren und das Joghurt miteinander vermischen und pürieren. Zitronenzesten hinzugeben. Anschliessend die Gelatine einweichen und ausdrücken. Den Zitronensaft erwärmen und die Gelatine hineingeben, warten, bis sie aufgelöst ist. Die Gelatine-Masse zum Joghurt-Gemisch geben und unterrühren. Rahm steif schlagen und dazugeben. Die Joghurt-Rahm-Masse auf den Kuchenboden geben und mit Himbeeren belegen. Den Kuchen rund zwei Stunden in den Kühlschrank stellen. Tortenguss nach Anleitung machen und anschliessend über den Kuchen giessen. Den Kuchen weitere zwei Stunden kaltstellen. Kühl servieren.

4 Blueberry-Frozen-Joghurt (ca. 135 kcal pro Portion)



Zutaten für 2 Portionen 280 g gefrorene Heidelbeeren 80 g Griechisches Joghurt (fettfrei) 1 EL Honig ½ EL Zitronensaft

Zubereitung

Alle Zutaten in einem Mixer zu einer sämigen Masse verrühren. Für etwa zehn Minuten ins Gefrierfach stellen. Anschliessend Portionen in Schälchen geben. Mit Nüssen und getrockneten Früchten garnieren.

5 Erdnussbutter-Schoko-Taler (ca. 170 kcal pro Portion)



Zutaten für 12 Portionen 65 g ungesüsste Erdnussbutter 1 Banane 2 EL Honig 1 TL Vanilleextrakt 150 g Haferflocken (fein) 50 g gehackte Mandeln 30 g Chocolate Chips

Zubereitung

Die Banane zerdrücken. Die Masse zusammen mit der Erdnussbutter, dem Honig und Vanilleextrakt in eine kleine Pfanne geben und so lange rühren, bis sich alles vermengt hat. Das Ganze zum Kochen bringen, dann die Pfanne vom Herd nehmen. Haferflocken und gehackte Mandeln hinzufügen und vermischen. Etwas abkühlen lassen, anschliessend die Chocolate Chips unterrühren. Mit einem grossen Löffel aus dem Teig kleine, runde Taler formen und diese auf einen Teller legen. Kekse anschliessend für rund 30 Minuten ins Gefrierfach geben – bis alles fest ist.