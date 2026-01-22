Mittags einkehren in eine gemütliche Skihütte gehört zum Skifahren einfach dazu. Im vergangenen Jahr haben wir euch nach euren Empfehlungen gefragt. Dies waren die Empfehlungen der Blick-Leserinnen und -Leser.

Ski- und Snowboardfahrer freuen sich immer über eine Stärkung in der Skihütte. Manch einem scheint es dort sogar besser zu gefallen als auf den Pisten.

Je nach Bergrestaurant wird den Wintersportlern auch einiges geboten: Musik, hausgemachte Gerichte, heisse und kalte Getränke sowie ausgelassene Stimmung. Dazu kommt häufig ein wunderschöner Ausblick in die alpine Winterlandschaft. Wenn dann auch noch das Wetter stimmt, kann man sich bei vielen Skihütten auch draussen auf der Terrasse sonnen. Da die Schweiz für ihre Winterdestinationen bekannt ist, gibt es insgesamt rund zweitausend solcher Lokale am Pistenrand zu entdecken. Anhand der zahlreichen Tipps der Blick-Community haben wir hier zehn der schönsten Schweizer Skihütten aufgelistet:

1 Pizolhütte, Vilters-Wangs SG





Ein gemütliches Bergrestaurant in Vilters-Wangs SG ist die Pizolhütte, die sich bei der Bergstation der gleichnamigen Sesselbahn befindet. Somit ist diese Hütte der ideale Ausgangspunkt für den Wintersport und zum Einkehren nach den Abfahrten. Die Hütte verfügt über grosse Fenster und auch eine sonnige Terrasse, sodass man beim Essen sowohl drinnen als auch draussen einen schönen Blick auf die verschneite Landschaft hat. Sowohl moderne Kreationen als auch traditionelle Gerichte können hier bestellt werden.

von Beatrice Widmer

2 Chüejer Stuba, Adelboden BE





«Chüejer Stuba in Adelboden. Sie hat die besten Ravioli, die ich je gegessen habe. Zudem eine sehr schöne Aussicht. Leider ist sie sehr beliebt, sodass man nur an Randzeiten einen Platz bekommt», meint Jannis Keller über seine Lieblings-Skihütte in der Schweiz.

Täglich werden in der gemütlichen Chüejer Stuba frisch zubereitete Ravioli-Variationen serviert, die die Gäste verzaubern und zum Wiederkommen animieren. Doch auch andere kalte und warme Speisen sowie edle Weine und interessante Biersorten erwarten einen dort. So kann man sich abseits der Piste entspannen und sich bei malerischem Ausblick auf die Winterlandschaft aufwärmen.

von Jannis Keller

3 Ski-Hütte Schwarzenegg, Sörenberg LU





Direkt an der Skipiste und dennoch ein wenig abseits des Rummels findet sich die Ski-Hütte Schwarzenegg in Sörenberg LU. Das dortige Menü bietet eine grosse Auswahl traditioneller Gerichte und bei gutem Wetter lohnt es sich, auf der Terrasse Platz zu nehmen, um die Aussicht auf die Berge zu geniessen. Die Skihütte ist im alpinen Stil gehalten und man kann sich entweder ganz entspannt im «Hüttenstübli» bedienen lassen, oder den grossen Selbstbedienungsteil nutzen, falls man es eilig hat und schnell wieder auf die Piste möchte – ideal für den Wintersport.

von Edy Warth

4 Sonnenhütte, Ibergeregg SZ





An einer Skipiste sowie dem Ausgangspunkt von vier markierten Schneeschuh-Wanderrouten gelegen, findet sich die behagliche Bergbeiz Sonnenhütte in ruhiger Lage. Sie wird im Winter gerne von Skifahrern, Snowboarder, Winterwanderern, Schneeschuhläufern und Tourenfahrern besucht. Die Hütte und vor allem die dazugehörige Terrasse bieten Ausblick ins Tal und auf das Alpenpanorama. Ein vielseitiges Menü, das unter anderem ein feines Raclette beinhaltet, erwartet die Gäste dort zur Stärkung.

von Ernst Näf

5 AlpArosa, Arosa GR





«AlpArosa. Die Sonnenterrasse mit einzigartigem Panorama lädt zum Verweilen ein, drinnen überzeugt die renovierte Berghütte (ehemals ein Stall) mit wunderschönen Details. Das Essen ist spitze, die Auswahl lässt keine Wünsche offen und das Servicepersonal ist motiviert und freundlich. Wir lieben einfach das ganze Ambiente dort», so beschreibt Patrizia Laterza ihre Schweizer Lieblings-Skihütte.

Eine Pause vom Skifahren kann man in Arosa GR wunderbar im Bergrestaurant AlpArosa einlegen. Hier werden feine Speisen aus der Region serviert, wobei für die ganze Familie etwas dabei ist. Die AlpArosa hat aufgrund gut durchdachter Renovierungsarbeiten ihren historischen Charme behalten, da äusserlich an den ehemaligen Ställen nur minimale Änderungen vorgenommen wurden – dies und die alpine Einrichtung macht die Einkehr dort besonders gemütlich.

von Patrizia Laterza

6 Bergrestaurant Trutz, St. Moritz GR





Ein Bergrestaurant, das von der Community ebenfalls oft empfohlen wurde, ist das Bergrestaurant Trutz in St. Moritz im Kanton Graubünden. Diese Hütte punktet laut Cyrill Hotz vor allem durch «fantastische Aussicht und sehr nette Bedienung».

Tatsächlich ist der Blick dieses Restaurants über die Oberengadiner Seenlandschaft sehr beeindruckend. Insbesondere bei schönem Wetter ist es ein Erlebnis, diesen von der Sonnenterrasse aus zu bewundern. Die gutbürgerliche Küche überzeugt die Gäste des Bergrestaurants Trutz. Sowohl Herzhaftes als auch Süsses kann hier in heimeliger Atmosphäre geschlemmt werden, bevor man sich danach gestärkt wieder dem Ski- oder Snowboardfahren widmet.

von Cyrill Hotz

7 Bärghuis Jochpass, Engelberg OW





«Berghaus Jochpass, Trudy und Erwin Gabriel begeistern Ihre Gäste mit sehr gutem Essen, perfekten Weinen dazu, freundlicher Service, sehr zuvorkommend – seit 23 Jahren die perfekten Gastgeber. Übernachten mitten im Skigebiet Hochpass, Engstlenalp, Stand-Titlis, für mich die beste Skihütte der Zentralschweiz», findet Felix Burch und schwärmt von der Skihütte in Engelberg OW.

Das Bärghuis Jochpass im charmanten Alpenlook ist durch seine Lage ideal für Wintersportler, die dort übernachten oder sich stärken wollen. Eine Sonnenterrasse reicht um die gesamte Hütte herum, sodass man Ausblick in jede Himmelsrichtung hat. Für die Gerichte werden viele Zutaten aus der Region verwendet und der Service ist stets freundlich, damit sich alle Gäste auf dem Jochpass rundum wohl fühlen.

von Felix Burch

8 Alp-Hittä Nätschen, Andermatt UR

«Alp-Hittä in Andermatt, neben dem sensationellen Essen hat man einen einmaligen Ausblick auf das Urserental. Mit netter zuvorkommender Bedienung ist man in der Alphittä immer willkommen», beschreibt Blick-Leser Zimmermann seinen Tipp.

Romantisch und alpin ist die Alphittä Nätschen oberhalb von Andermatt im Kanton Uri auf 1840 Metern über Meer. Zentral im Skigebiet gelegen, können es sich dort Klein und Gross nach dem Wintersport gut gehen lassen. Besonders schön ist die Aussicht von der Sonnenterrasse auf Berge und Tal, die zum Träumen einlädt. Die Speisen des Bergrestaurants sind vielfältig: So werden zum Beispiel traditionelle Gerichte kreativ interpretiert, auch Vegetarier und Veganer kommen auf ihre Kosten.

von Zimmermann

9 Bergrestaurant Moosalp, Törbel VS

«Natürlich das Bergrestaurant Moosalp auf der Moosalp im Wallis. Hier werden die Gäste kulinarisch hochstehend nach Gault Millau auf über 2‘000 Metern über dem Meer verwöhnt. Die Gastfreundschaft von Amadé und Carmen Kalbermatten zusammen mit dem Ambiente und der atemberaubenden Aussicht ist ein Highlight der besonderen Art», lobt Blick-Leser Alex Kaufmann sein favorisiertes Lokal.

Nur erlesene Gerichte kommen hier auf den Teller, weshalb das Bergrestaurant Moosalp auch ein beliebtes Ziel von Geniessern ist. Nennenswert ist zudem die grosse Weinauswahl, die einem dort geboten wird. Nicht nur im Restaurant oder auf der Sonnenterrasse, auch im Wintergarten auf der westlichen Seite oder in der Mischabel Lounge im Dachgeschoss mit spektakulärem Ausblick kann Platz genommen werden – je nachdem, wonach einem gerade der Sinn steht.

von Alex Kaufmann

10 Chez Vrony, Zermatt VS

«Chez Vrony Zermatt! Super! Mega Essen! Top», schwärmt Blick-Leserin Martina Helfer kurz und knapp von der beliebten Skihütte in Zermatt VS.

Wer in diesem Restaurant einkehrt, kann nicht nur eine wunderschöne Aussicht auf das Matterhorn geniessen, sondern sich in gemütlichem Ambiente entspannen und feinste Speisen und Getränke sowie zuvorkommenden Service geniessen. Das Chez Vrony blickt auf eine über 100-jährige Familiengeschichte zurück und führt die Tradition eindrucksvoll fort. Kein Wunder, dass diese Skihütte bei Gästen aus aller Welt gut ankommt und auch von vielen Blick-Leserinnen und -Lesern empfohlen wird.

von Martina Helfe