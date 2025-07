Wer gerne Käse isst, findet in der Schweiz eine grosse Auswahl an Käsesorten, die zum Teil in der ganzen Welt bekannt sind. Diese zehn Käsereien in den Bergen sind Favoriten der Blick-Leserschaft.

1/16 Die Herstellung von Käse ist eine Kunst für sich und hat in der Schweiz Tradition. Foto: Getty Images

Darum gehts Auf Ausflügen in den Bergen kommt man oft an Alpkäsereien vorbei

Die besten Käsereien in den Schweizer Alpen vorgestellt

Nirgends kann man Käse frischer geniessen als direkt bei einer Käserei. Oft werden dort nämlich nicht nur diverse Milchprodukte produziert, sondern auch gleich verkauft.

Ob geplant oder durch Zufall – auf Wanderungen kommt man manchmal an einer Käserei vorbei. Sogar Schaukäsereien, in denen man alles Wissenswerte über die Herstellung des beliebten Milcherzeugnisses lernen kann, findet man in den Alpen. Die Blick-Community hat uns verraten, welche Käsereien in den Schweizer Bergen feine Spezialitäten anbieten und einen Besuch wert sind. Dies sind zehn Favoriten der Blick-Leserschaft.

1 Alp Steinenberg, Kiental BE

«Für mich klar die Nummer 1: Alp Steinenberg im Kiental, Fritz und Daniela Gerber. Mehrfach prämiert für Top-Produkte wie «Berner Alpkäse AOP», Mutschli und Raclettekäse. Es schmilzt kein Raclettkäse, der auf einer Alp produziert wird, wie der von Fritz Gerber – und ich habe auf vielen Alpen Käse gekauft und probiert.»

von Blick-Leser Jürg Grau

Öffnungszeiten: Das Alplädeli ist täglich geöffnet

2 Alp Heubühlen, Habkern BE

«Die Schaukäserei Alp Heubühlen, weil sie klein aber fein ist und dort Wert darauf gelegt wird. Und die verschiedenen Käsesorten sind äusserst gut und mit Liebe zubereitet worden. Ausserdem ist die Aussicht himmlisch.»

von Blick-Leser Andreas Aeschlimann

Öffnungszeiten: Anfang Juni bis Ende September, eine Voranmeldung ist von Vorteil

3 Sennerei Sitzun, Andeer GR

«Die Sennerei Sitzun da Latg in Andeer ist hervorragend. Es werden dort viele Sorten Biokäse aus bester Alpenkräutermilch hergestellt, verarbeitet mit grosser Leidenschaft. Auch sehr feine Joghurts und andere Spezialitäten aus Milch gibt es dort.»

von Blick-Leser Jürg Bärtschi

Öffnungszeiten: Montag: 8 Uhr bis 12 Uhr, sowie 14 Uhr bis 18 Uhr

Dienstag: 8 Uhr bis 12 Uhr

Mittwoch bis Freitag: 8 Uhr bis 12 Uhr, sowie 14 Uhr bis 18 Uhr

Samstag: 8 Uhr bis 12 Uhr, sowie 14 Uhr bis 16 Uhr

4 Alp-Schaukäserei Morteratsch, Pontresina GR

«Mein Favorit ist ganz klar die Alp-Schaukäserei Morteratsch im Engadin. Der Heutaler schmeckt sehr würzig und hat einen einzigartigen Geschmack. Die Mutschlis sind von der Grösse her superpraktisch, man kann einen ganzen mitnehmen und zu Hause weiterpflegen bis zum gewünschten Reifegrad. Der Gletscherstein, ein Pfefferkäse zum Würzen, ist sensationell lecker. Aber nicht nur die dort produzierten Käse sind gut, auch das Ambiente, die Schaukäserei und die Käseplatten, die dort serviert werden, sind hammermässig!»

von Blick-Leserin Christa Hauser

Öffnungszeiten: Vom 12. Juni bis 30. September täglich geöffnet. Das Alp-Restaurant hat von 9:30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Die Käseproduktion der Schaukäserei findet jeweils von 9:30 Uhr bis 11 Uhr statt, sowie von 13:30 Uhr bis 15 Uhr – Anmeldungen dafür können telefonisch oder online vorgenommen werden.

5 Bergkäserei Oberberg, Schlüpfheim LU

«Mein Tipp ist die Bergkäserei Oberberg, Schüpfheim LU: Regionale Produkte (Direktankauf bei benachbarten Bauern zu fairen Preisen), familiär und es wird auf Nachhaltigkeit und Qualität geachtet.»

von Blick-Leserin Renate

Öffnungszeiten: Das Chäslädeli ist am Dienstag, sowie Donnerstag bis Samstag von 9 Uhr bis 11 Uhr geöffnet. Wer Produkte ausserhalb der Öffnungszeiten abholen möchte, muss dies vorab telefonisch besprechen.

6 Alp Chüneren, Wiesenberg NW

«Mein Favorit ist die Alp Chüneren auf dem Wirzweli in Nidwalden. Dort stellt (Andreas) Res Gut seit vielen Jahren den besten Alpsbrinz der Schweiz her und auch sein Besenbeizli ist nebst seinen anderen Käseprodukten einen Besuch wert. Einfach nur der Hammer.»

von Blick-Leser Norbert Nager

Öffnungszeiten: Keine festen Öffnungszeiten. Bei Fragen zum Käse und Käseverkauf der Alp Chüneren telefonisch oder per Mail Kontakt aufnehmen.

7 Alpkäserei Flumserberg, Tannenboden SG

«Die Brauchtumskäserei Tannenboden, Flumserberg SG hat eine sehr grosse Auswahl an diversen Käsesorten. Es gibt dort Käse in allen Geschmacksrichtungen und dazu ein sehr gutes Birnenbrot.»

von Blick-Leser Gottfried Meier

Öffnungszeiten: Käse kann in der Verkaufsecke im Restaurant Sennenstube auf der Alp Tannenboden gekauft werden, das Restaurant ist täglich von 9 Uhr bis 22 Uhr geöffnet. Nach vorheriger Buchung kann man in der Brauchtumskäserei für zweieinhalb Stunden bei der Käseherstellung zusehen und mitwirken, Termine dafür sind jeweils um 9:30 Uhr oder 13:30 Uhr.

8 Bergkäserei Reckenkien, Mümliswil SO

«Die Käserei in Reckenkien Mümliswil SO produziert Passwangmutschli – die sind vom Geschmack her am Besten. Es lohnt sich, vorbeizuschauen und dort einzukaufen.»

von Blick-Leser René Haenggi

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 6 Uhr bis 12 Uhr und von 18 Uhr bis 19 Uhr geöffnet

9 Alp Stössi Alpkäserei, Silenen UR

«Im wunderschönen Maderanertal im Kanton Uri liegt die Alp Stössi mit Alpkäserei. Dort produzieren sie Alpkäse, Weichkäse, Joghurt, Ziger, Molke und Butter. Es gibt dort einen Verkaufsladen und im Beizli kann man konsumieren und probieren. Die Produkte haben eine gute Qualität und schmecken hervorragend. Sehr Empfehlungswert!»

von Blick-Leser Hans Imfeld

Öffnungszeiten: Das Alpbeizli ist geöffnet, für Besichtigungstermine der Alpkäserei Stössi ist eine Voranmeldung erforderlich.

10 Schaukäserei Täschalp, Täsch VS

«Die Schaukäserei Täschalp oberhalb des Dorfes Täsch ist die Beste. Der Käse dieser Alp schmeckt einfach genial. Die speziellen Kräuter auf dieser Alm geben dem Käse einen einzigartigen Geschmack. Auch wird diese Alp schon seit X Jahren von dem gleichen Sennen geführt. Zudem wurde der Käse schon ausgezeichnet.»

von Blick-Leser Klaus Lauber

Öffnungszeiten: Für die Besichtigung der Schaukäserei, inklusive Degistation Täschalpkäse, Ziger, Brotspezialitäten, Weisswein oder Alpenkräutertee muss vorab ein Termin gebucht werden. Die Führungen dauert insgesamt zwei Stunden und beginnen um 9:30 Uhr.