Auf Wanderungen tut es gut, sich zwischendurch in einem Bergrestaurant zu stärken. Oft gibt es dort Sonnenterrassen mit fantastischem Ausblick. Die Blick-Community hat uns verraten, welche Gaststätten in den Schweizer Bergen die schönsten Aussichten haben.

1/16 Beim Bergsport ist es wichtig, genügend Pausen einzulegen. In der Schweiz gibt es zahlreiche bewirtete Berghütten, die zum Verweilen einladen. Foto: Getty Images

In der ganzen Schweiz gibt es bewirtete Berghütten. Einige sind idyllisch gelegen und haben Terrassen, die eine spektakuläre Aussicht auf Alpen und Täler ermöglichen.

Wir haben nach euren Tipps gefragt. Das sind laut Blick-Community zehn der schönsten Sonnenterrassen in den Schweizer Bergen:

Berggasthaus Alter Säntis, Urnäsch AR

«Das Beggasthaus Alter Säntis hat eine hammermässige Aussicht und sehr gute Küche sowie äusserst freundliches Personal.»

von Blick-Leserin Cornelia Simmen





Die schönsten Wanderungen der Schweiz Wanderblondies Auf der Suche nach Wander-Inspiration? Mit 26 Summits, einer Kampagne von Blick, kannst du auf 26 traumhaften Wanderwegen und einer Triathlon-Challenge mit sechs zusätzlichen Routen die Schweiz zu Fuss erkunden. Für jeden Gipfel, den du erreichst, sammelst du Punkte, steigst in der Rangliste auf und sicherst dir die Chance auf attraktive Wettbewerbspreise. Bist du dabei? Wanderblondies Auf der Suche nach Wander-Inspiration? Mit 26 Summits, einer Kampagne von Blick, kannst du auf 26 traumhaften Wanderwegen und einer Triathlon-Challenge mit sechs zusätzlichen Routen die Schweiz zu Fuss erkunden. Für jeden Gipfel, den du erreichst, sammelst du Punkte, steigst in der Rangliste auf und sicherst dir die Chance auf attraktive Wettbewerbspreise. Bist du dabei? Wanderungen entdecken

Berghaus Niederhorn, Beatenberg BE

«Bergrestaurant Niederhorn, 3803 Beatenberg BE: Sie sehen das ganze Panorama Richtung Süden angefangen vom Finsteraarhorn, Eiger, Mönch, Jungfrau, Schilthorn in Richtung Thun BE Niesen, Stockhorn und natürlich Brienzer- und Thunersee.»

von Blick-Leser Ruedi Schmocker

Bergrestaurant Schwammhöhe, Glarus

«Das Bergrestaurant Schwammhöhe oberhalb dem Klöntalersee im wunderschönen Glarnerland.»

von Blick-Leser Thomas Fritschi

Berghuus Radons, Savognin GR

«Das Berghuus Radons bietet eine super tolle Terrasse. Die Aussicht ist vielleicht nicht die spektakulärste im Alpenraum, aber einfach wunderschön. Und was gehört auch zu einer Terrasse? Wunderbare Speisen und Getränke. Und da trumpft Radons gross auf. Tolle Karte und super Service.»

von Blick-Leser Thomas Kissling

Bergbeizli der Älplibahn, Malans GR

«Älplibahn Stübli oberhalb Malans, cooles Bähnli und eine sensationelle Aussicht auf das Tal und Landquart GR. Aber was dort auch ist – die allerbeste Gerstensuppe!»

von Blick-Leser Siegfried Kloiber

Berggasthaus Niederbauen, Emmetten NW

«Berggasthaus Niederbauen auf 1600 Metern Höhe mit einem einmaligen Blick auf den Vierwaldstättersee, Luzern und das Mittelland. Zusätzlich sind Sempachersee, Baldegger- und Hallwilersee von oben zu geniessen. Der schönste Aussichtspunkt im Kanton NW!»

von Blick-Leser Armin Budliger

Gasthof Blüemlismatt, Egerkingen SO

«Der Gasthof Blüemlismatt in Egerkingen ist auf der Jurahöhe gelegen mit Blick aufs Mittelland und bis zu den Alpen.»

von Blick-Leser Urben Michel

Restaurant Fleschboden, Rosswald VS

«Das Restaurant Fleschboden auf dem Rosswald oberhalb Termen mit Sicht weit übers Rhonetal bis zum Simplonpass hat die schönste Sonnenterrasse.»

von Blick-Leser Martin Kaufmann

Turtmannhütte, Oberems VS

«Die Turtmannhütte kurz vor dem Barrhorn, dem höchsten bewanderbaren Gipfel Europas, ist unglaublich schön. Die Aussicht ist ergreifend, man kann dort zur Ruhe kommen und neue Kraft tanken für den weiteren Weg.»

von Blick-Leser Kevin Werren

Alp-Hittä, Andermatt UR

«Die Antwort ist einfach: Die Alp-Hittä Restaurant in Andermatt-Nätschen hat die schönste Sonnenterrasse in den Schweizer Bergen.»

von Blick-Leser Domenico