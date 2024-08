10 der schönsten Rundwanderwege der Schweiz

1/14 Hierzulande gibt es unterschiedliche Rundwanderwege, die durch die Natur führen und tolle Aussichten bieten.

Community-Team

Rundwanderwege bieten die Möglichkeit, an einem Ort zu starten und später wieder dorthin zu gelangen, ohne zurückgehen zu müssen. Das ist nicht nur praktisch für die Anreise und Heimfahrt, sondern macht die Strecke auch interessanter – schliesslich kommt man überall nur einmal vorbei und erhält die ganze Wanderung über neue Eindrücke von der Umgebung.

Sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene finden sich passende Rundwanderwege in der Schweiz. Ebenso nutzen Familien diese Routen gern für Ausflüge in die Natur, da sie sehr vielseitig sind. Nicht nur in den Bergen, auch in Tälern, Wäldern, Schluchten oder beispielsweise an Gewässern verlaufen solche Strecken. Je nachdem, wonach einem der Sinn steht, lässt sich die passende Wanderung wählen. 2022 haben wir die Community nach den schönsten Rundwanderwegen in der Schweiz gefragt. Dies sind die Tipps der Blick-Leserinnen und Blick-Leser:

Werbung

1. Schynige-Platte-Rundwanderwege BE

«Auf der Schynigen Platte lassen sich Rundwanderwege in verschiedenen Variablen geniessen, inklusive toller Nostalgiebahnfahrt.»

– Blick-Leserin Caro

Beispiel: Schynige-Platte-Rundweg

Distanz: 5,3 Kilometer

Dauer: 2 Stunden

Schwierigkeitsgrad: Mittel

Werbung

Shutterstock Entdecke die Schweiz entlang 26 Wanderungen Wohin zieht es dich als nächstes in die Berge? Bei «26 Summits», einer Kampagne von Blick und UBS, erhältst du reichlich Wanderinspiration. Entlang 26 Wanderwege entdeckst du die Schweiz von ihrer schönsten Seite und kannst an der Challenge teilnehmen. Wandere mit, scanne den QR-Code und nimm an der Verlosung von tollen Wettbewerbspreisen teil. Shutterstock Wohin zieht es dich als nächstes in die Berge? Bei «26 Summits», einer Kampagne von Blick und UBS, erhältst du reichlich Wanderinspiration. Entlang 26 Wanderwege entdeckst du die Schweiz von ihrer schönsten Seite und kannst an der Challenge teilnehmen. Wandere mit, scanne den QR-Code und nimm an der Verlosung von tollen Wettbewerbspreisen teil. Hier Wanderinspiration erhalten

2. Rigi-Rundwanderungen LU und SZ

«D'Rigi isch perfekt. Es hed für jedä und jedi, gross und chli, de richtig Wanderwäg.»

– Blick-Leserin Murmi

Beispiel: Rigi-Burggeist-Vitznaueralpen-Rundwanderweg

Distanz: 5,3 Kilometer

Dauer: 1 Stunde, 45 Minuten

Schwierigkeitsgrad: Mittel

Werbung

3. Stoos-Rundwanderung SZ

«Stoos! Von dort mit der Sessellbahn auf den Klingenstock, dann auf den Gratwanderweg zum Fronalpstock. Anschliessend entweder mit der Sesselbahn, oder zu Fuss zurück nach Stoos. Total sind das drei bis viereinhalb Stunden. Herrliche Aussicht auf Urnersee und Alpen.»

– Blick-Leser Andrew Gamma

Distanz: 9,1 Kilometer

Dauer: 3 Stunden, 30 Minuten

Schwierigkeitsgrad: Mittel (Angaben für die Wanderung, wenn man den Sessellift auf den Klingenstock fährt und den Rest zu Fuss geht)

4. Wasserauen-Rundwanderung AI

«Von Wasserauen zum Seealpsee und von da Richtung Ebenalp. Achtung: Gasthaus Aescher nicht verpassen! Von der Ebenalp dann die Bahn Richtung Wasserauen oder zu Fuss wieder runterwandern.»

Werbung

– Blick-Leserin Martina

Distanz: 9 Kilometer

Dauer: 4 Stunden, 20 Minuten

Schwierigkeitsgrad: Schwer (Angaben für den Rundwanderweg zurück bis Wasserauen)

5. Geologischer Rundwanderweg Gamserugg SG

«Der Geologische Rundweg um den Gamserrugg ist sehr schön und einfach zu machen. Die Dauer beträgt etwa eine bis eineinhalb Stunden, die Strecke liegt im Toggenburg.»

– Blick-Leser Claudio Turri

Werbung

Distanz: 5 Kilometer

Dauer: knapp 3 Stunden (wenn man unterwegs alle 12 Tafeln über die Entstehung der Churfirsten lesen möchte)

Schwierigkeitsgrad: Leicht

6. Rundwanderweg am Pazolastock zum Thomasee GR und UR

– Blick-Leser Geni Kälin

Den spektakulären Rundwanderweg am Pazolastock, der durch die Kantone Graubünden und Uri verläuft, vergisst man so schnell nicht, wenn man ihn einmal gewandert ist. Blick-Leser Geni Kälin hat uns diesen Tipp verraten. Vom Oberalp-Pass geht es über den Pazolastock hinauf zum Tomasee, welcher auf 2345 Metern über dem Meer liegt und als Quelle des Rheins gilt. Die Strecke erfordert eine gute Kondition, doch ist die Mühe wert, da man unterwegs mit vielen tollen Aussichten belohnt wird. Über den Maighels-Hüttenweg gelangt man wieder zurück.

Distanz: 9,8 Kilometer

Dauer: 4 Stunden, 10 Minuten

Schwierigkeitsgrad: Mittel

Werbung

7. Mutta-Rundweg GR

«Hoch über Feldis GR kann man um die Mutta wandern. Ideal für Familien mit Kleinkindern. Es hat auch drei kleine Restaurants und eine Alpwirtschaft mit Restaurant.»

– Blick-Leser Berger

Beispiel für eine etwas längere Rundwanderung dort: Panoramaweg Feldis

Distanz: 6,3 Kilometer

Dauer: 1 Stunden, 50 Minuten

Schwierigkeitsgrad: Leicht ( Angaben für den Panoramaweg Feldis)

Werbung

8. Hallwilersee-Rundweg AG und LU

«Rund um den Hallwilersee mit Besuch des Schloss Hallwyl AG.»

– Blick-Leser Pius Lang

Distanz: 21 Kilometer

Dauer: 5 Stunden, 15 Minuten

Schwierigkeitsgrad: Mittel

9. Panoramaweg Visperterminen VS

«Der Panoramaweg oberhalb von Visperterminen mit der Bahn aufs Giw 2000 m.ü.M. und dann gehts los mit einer wunderbaren Sicht auf die Mischabelgruppe, durch Arvenwald, dann ob der Waldgrenze zum Gibidem 2350 m.ü.M. So eine faszinierende Aussicht aufs Matterhorn, Weisshorn, Bietschorn, Nanztal et cetera. Dann zum Gibidumsee 2200 m.ü.M., wenn man dort ist fühlt man sich wie auf einem anderen Planeten, einfach fantastisch! Danach wieder zurück aufs Giw, wo man im Bergrestaurant ein Walliserteller mit einem oder mehreren Gläsern Heida-Wein geniessen kann, vom höchsten Weinberg Europas. Laufzeit der Wanderung: circa zweieinhalb Stunden.»

Werbung

– Blick-Leser Rolf Zimmermann

Distanz: 10,3 Kilometer

Dauer: 3 Stunden, 45 Minuten

Schwierigkeitsgrad: Leicht

Wandern und mit ein wenig Glück Preise gewinnen Shutterstock Bei «26 Summits», einer Kampagne von Blick und UBS, wirst du nicht nur mit tollen Wander-Momenten belohnt, sondern mit ein wenig Glück auch mit Wettbewerbspreisen. Wandere mit, scanne den QR-Code auf dem Gipfelschild und nimm an der Verlosung von über 400 Preisen teil. Worauf wartest du noch? Mach jetzt mit. Shutterstock Bei «26 Summits», einer Kampagne von Blick und UBS, wirst du nicht nur mit tollen Wander-Momenten belohnt, sondern mit ein wenig Glück auch mit Wettbewerbspreisen. Wandere mit, scanne den QR-Code auf dem Gipfelschild und nimm an der Verlosung von über 400 Preisen teil. Worauf wartest du noch? Mach jetzt mit. Mitmachen und gewinnen

10. Creux-du-Van-Rundwanderung NE

– Blick-Leserin Nicole Bittl

Von Noiraigue NE aus kann man sich auf eine herrliche Rundwanderung zum Creux du Van begeben, auch als «Grand Canyon der Schweiz» bekannt. Blick-Leserin Nicole Bittl empfiehlt der Community diese rund viereinhalbstündige Tour. Am eindrucksvollsten sind dabei die rund 160 Meter hohen Felswände und der gewaltige Talkessel im Val du Travers.

Werbung

Distanz: 14,2 Kilometer

Dauer: 4 Stunden, 35 Minuten

Schwierigkeit: Mittel