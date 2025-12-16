Darum gehts
- Schweizer Restaurants bieten einzigartige Fondue-Erlebnisse in besonderen Locations
Die Zeit vergeht, Restaurants verändern sich, neue Geheimtipps tauchen auf
- Welches sind die besten Fondue-Restaurants der Schweiz?
2020 haben wir eure Top 10 der sämigsten Käsefondues gesammelt – von heimeligen Hütten über traditionelle Fondue-Stätten bis zu ganz besonderen Erlebnis-Locations in der ganzen Schweiz. Doch die Zeit vergeht, Restaurants verändern sich, neue Geheimtipps tauchen auf. Deshalb wollen wir heute wieder mal von euch wissen: Welche Orte gehören aktuell auf die Liste der besten Fondues? Eure persönlichen Favoriten könnten die neuen Highlights werden – teilt sie in den Kommentaren oder per E-Mail auf community@blick.ch mit uns und helft, die ultimative Fondue-Top-10 2025 zu finden! Hier noch mal, schön aufgewärmt, eure damaligen Favoriten:
Schon mal Fondue im Zuber gegessen? Im Alpenbad sitzt man im warmen Wasser und geniesst die frische Luft, während man das Brot in den Käse tunkt. «Das ist der Börner!», schwärmt Blick Leser Wenger. (Tipp von D. Wenger)
Im Hotel und Landgasthof Kemmeriboden-Bad gibts das Lieblingsfondue von D. Gerber. Die Mischung kann man im Lädeli nebenan auch nachkaufen. (Tipp von D. Gerber)
Wo gibts das beste Raclette der Schweiz? Stimme jetzt ab!
Wo gibts das beste Raclette der Schweiz? Stimme jetzt ab!
Hier geniesst man Fondue in einem umgebauten Kuhstall. Neben dem heimeligen Beizli befindet sich eine verglaste Alpkäserei, in der Besucher live beobachten können, wie Käse entsteht. (Tipp von C. Brandenburger)
«Das beste Ambiente überhaupt zum Fondue essen! Und natürlich moitié-moitié, was sonst!», schreibt Blick-Leser M. Kurzo über das Fondue im Restaurant Chalet de Gruyères. (Tipp von M. Kurzo)
In Davos sowie an einigen weiteren Standorten in der Schweiz kann man in einem Iglu-Dorf übernachten – oder sich ein warmes Fondue in der eisigen Umgebung servieren lassen. (Tipp von A. Heller)
Im Herzen der Altstadt von Freiburg findet man das Café du Midi. Das Ambiente ist wirklich sehr, sehr speziell und toll für einen Fondueabend mit Freunden. (Tipp von M. Frank)
Der Prätschli-Stall ist ein beliebter Arpès-Ski-Spot. In der Hütte geniesst man abends neben dem Kaminfeuer Raclette und Fondue. «Sehr heimelige Atmosphäre. Und danach saust man mit dem Schlitten ins Tal!», begründet Blick-Leser Meier seine Wahl für das beste Fondue-Restaurant der Schweiz. (Tipp von Meier)
«Die besten Fondues und die grösste Auswahl gibt es im Zunfthaus zur Pfistern», schreibt unsere Leserin. Eingehüllt in Decken und mit einem Chriesisteisäckli auf den Knien kann man ab November das Fondue auch im weihnachtlich dekorierten Winterwald des Restaurants essen. (Tipp von M. Weber)
Im Chalet Max, das zum Hotel Hirschen gehört, gibts Fondue in heimeliger Stimmung. «Es gibt eine Auswahl von sieben Toggenburger Fondues, die alle super fein sind. Das Ambiente im Chalet passt perfekt dazu», schreibt Leserin Burkhard. (Tipp von D. Burkhard)
«Das beste Fondue gibts in der Stadtalp in Emmenbrücke. Holzchalet, sehr heimelig und mit viel Liebe eingerichtet. Topservice, super Schutzkonzept und Frischluftanlage. Als Walliser kenne ich mich aus und freue mich immer wieder auf ein feines Tomatenfondue bei Roger und seiner tollen Truppe», schreibt Delaloye zu seinem Fondue-Tipp. (Tipp von M. Delaloye)