Winterzeit = Fonduezeit! Vor über 4 Jahren haben wir euch nach eurem Lieblingsfondue-Restaurant gefragt. Schmeckt es noch genauso gut – oder gibt es jetzt eine neue Top Ten der cremigsten Käsefondues? Macht mit bei unserer Umfrage!

Gibts hier immer noch das beste Fondue der Schweiz?

Gibts hier immer noch das beste Fondue der Schweiz?

Darum gehts Schweizer Restaurants bieten einzigartige Fondue-Erlebnisse in besonderen Locations

Die Zeit vergeht, Restaurants verändern sich, neue Geheimtipps tauchen auf

Welches sind die besten Fondue-Restaurants der Schweiz? Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Bettina Widmer Head of Vertical Hub

2020 haben wir eure Top 10 der sämigsten Käsefondues gesammelt – von heimeligen Hütten über traditionelle Fondue-Stätten bis zu ganz besonderen Erlebnis-Locations in der ganzen Schweiz. Doch die Zeit vergeht, Restaurants verändern sich, neue Geheimtipps tauchen auf. Deshalb wollen wir heute wieder mal von euch wissen: Welche Orte gehören aktuell auf die Liste der besten Fondues? Eure persönlichen Favoriten könnten die neuen Highlights werden – teilt sie in den Kommentaren oder per E-Mail auf community@blick.ch mit uns und helft, die ultimative Fondue-Top-10 2025 zu finden! Hier noch mal, schön aufgewärmt, eure damaligen Favoriten:

1 Alpenbad, Hinwil ZH

Schon mal Fondue im Zuber gegessen? Im Alpenbad sitzt man im warmen Wasser und geniesst die frische Luft, während man das Brot in den Käse tunkt. «Das ist der Börner!», schwärmt Blick Leser Wenger. (Tipp von D. Wenger)

2 Kemmeriboden-Bad, Schangnau BE

Im Hotel und Landgasthof Kemmeriboden-Bad gibts das Lieblingsfondue von D. Gerber. Die Mischung kann man im Lädeli nebenan auch nachkaufen. (Tipp von D. Gerber)

Shutterstock Eure Meinung ist gefragt: Wo gibts das beste Raclette der Schweiz? Stimme jetzt ab! Shutterstock Wo gibts das beste Raclette der Schweiz? Stimme jetzt ab! Zur Umfrage

3 Alpkäserei Parpan, Churwalden GR

Hier geniesst man Fondue in einem umgebauten Kuhstall. Neben dem heimeligen Beizli befindet sich eine verglaste Alpkäserei, in der Besucher live beobachten können, wie Käse entsteht. (Tipp von C. Brandenburger)

4 Le Chalet de Gruyères , Greyerz FR

«Das beste Ambiente überhaupt zum Fondue essen! Und natürlich moitié-moitié, was sonst!», schreibt Blick-Leser M. Kurzo über das Fondue im Restaurant Chalet de Gruyères. (Tipp von M. Kurzo)

5 Iglu-Dorf, Davos Klosters GR

In Davos sowie an einigen weiteren Standorten in der Schweiz kann man in einem Iglu-Dorf übernachten – oder sich ein warmes Fondue in der eisigen Umgebung servieren lassen. (Tipp von A. Heller)

6 Café du Midi, Freiburg

Im Herzen der Altstadt von Freiburg findet man das Café du Midi. Das Ambiente ist wirklich sehr, sehr speziell und toll für einen Fondueabend mit Freunden. (Tipp von M. Frank)

7 Prätschli-Stall, Arosa GR

Der Prätschli-Stall ist ein beliebter Arpès-Ski-Spot. In der Hütte geniesst man abends neben dem Kaminfeuer Raclette und Fondue. «Sehr heimelige Atmosphäre. Und danach saust man mit dem Schlitten ins Tal!», begründet Blick-Leser Meier seine Wahl für das beste Fondue-Restaurant der Schweiz. (Tipp von Meier)

8 Zunfthaus zur Pfistern, Luzern

«Die besten Fondues und die grösste Auswahl gibt es im Zunfthaus zur Pfistern», schreibt unsere Leserin. Eingehüllt in Decken und mit einem Chriesisteisäckli auf den Knien kann man ab November das Fondue auch im weihnachtlich dekorierten Winterwald des Restaurants essen. (Tipp von M. Weber)

9 Hotel Hirschen, Wildhaus SG

Im Chalet Max, das zum Hotel Hirschen gehört, gibts Fondue in heimeliger Stimmung. «Es gibt eine Auswahl von sieben Toggenburger Fondues, die alle super fein sind. Das Ambiente im Chalet passt perfekt dazu», schreibt Leserin Burkhard. (Tipp von D. Burkhard)

10 Stadtalp, Emmenbrücke LU

«Das beste Fondue gibts in der Stadtalp in Emmenbrücke. Holzchalet, sehr heimelig und mit viel Liebe eingerichtet. Topservice, super Schutzkonzept und Frischluftanlage. Als Walliser kenne ich mich aus und freue mich immer wieder auf ein feines Tomatenfondue bei Roger und seiner tollen Truppe», schreibt Delaloye zu seinem Fondue-Tipp. (Tipp von M. Delaloye)

Wir sind gespannt auf die neuen Umfrage-Resultate für 2025, also lasst diese Gelegenheit, wie auch euer Fondue, nicht anbrennen und schreibt uns!