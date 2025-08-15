Laue Sommerabende laden ein, einen Apéro mit Freunden zu geniessen – die schönsten Restaurants und Bars mit passender Kulisse findet ihr hier.

Das sind die schönsten Apéro-Locations der Schweiz

1/7 Der Ausblick über den Vierwaldstättersee, den man in der Suite Rooftop Bar in Luzern geniesst, ist kaum zu toppen. Foto: suite-rooftop.ch

Lea Lozano

1 Suite Rooftop, Luzern

«Small plates and Cocktails» – also kleine Häppchen und Cocktails – lautet die Beschreibung der Suite Rooftop Bar in der Luzerner Pilatusstrasse. Bei einem wunderschönen Ausblick über den Vierwaldstättersee kann man hier neben kreativen Drinks kleine Köstlichkeiten aus aller Welt geniessen.

2 Saint Louis Buvette, Basel

Die verschiedenen Buvetten rund ums Rheinufer gehören im Sommer zum Basler Stadtbild dazu. Ein besonders schönes Exemplar: die Saint Louis Buvette. Etwas abseits vom Trubel am gegenüber liegenden Kleinbasler Rheinufer ist die Stimmung hier gemütlich und entspannt. Die Top-Aussicht auf den Rhein rundet das Ganze ab.

Neben Bier, Wein und typischen Apéro-Cocktails liegt hier der Fokus auf Fisch. Die herzhaften Fischknusperli sind die perfekte Beilage zu jedem Feierabenddrink. Wer es lieber klassisch mag, wird nicht enttäuscht: Auch kleinere Häppchen wie Oliven, Nüsse oder diverse belegte Brote sind auf der Karte zu finden.

3 ooo Rooftop Restaurant, Zürich

Über den Dächern von Zürich im sechsten Stock des Modehauses Modissa befindet sich das ooo Rooftop Restaurant. Bei einer einzigartigen Aussicht über die belebte Bahnhofstrasse kann man hier zum Feierabenddrink das Treiben der Menschenmenge unter Ihnen beobachten.

Bekannt ist das Restaurant ausserdem für seine Auswahl an Dumplings – asiatische Teigtaschen. Eine Portion besteht aus vier Stück und ist das perfekte aussergewöhnliche Apéro-Häppchen.

4 Restaurant Pumpstation, Zürich

Direkt an der Seepromenade in der Nähe des Bellevueplatzes befindet sich die alte Pumpstation des Wasserwerks, die zum Restaurant umgewandelt wurde und in Zürich liebevoll «Pumpi» genannt wird.

Wer hier einen Platz ergattern möchte, muss Glück haben, denn das Restaurant ist stets gut besucht. Kein Wunder: Seeblick aus nächster Nähe, kühle Getränke und Leckereien vom Grill – was will man mehr?

5 Kafisatz, Winterthur ZH

Im Herzen der Altstadt von Winterthur befindet sich die Cafébar Kafisatz. Hier gibt es nicht nur Kaffee, wie der Name zu glauben verleitet: Am frühen Abend verwandelt sich das Lokal in einen lebhaften Barbetrieb mit Apéro und allem was dazugehört.

Zum Wein, Prosecco oder zur Bowle gibt es von Antipasti über Schinkengipfeli bis hin zu Frühlingsrollen alles, was das Apéro-Herz begehrt. Der grosszügig-gemütliche Aussensitzplatz ist der perfekte Ort für lange Sommernächte.

6 Bar Volver, Bern

Mitten in der Berner Altstadt befindet sich diese kleine, aber feine Tapas-Bar. Wie in Spanien wird hier eine grosse Auswahl an traditionellen Tapas serviert. Wie es sich gehört, kann man dazu natürlich Bier oder Wein bestellen. Der schöne Aussenhof lädt zum Verweilen und Beobachten des Geschehens auf dem Rathausplatz ein.

Dieser Artikel wurde erstmals 2021 veröffentlicht.