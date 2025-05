1/6 Sich auf den Flohmärkten treiben zu lassen, macht vielen Menschen Spass. Foto: Unsplash

Vanessa Büchel

Mit der warmen Jahreszeit kommt auch die Flohmarkt-Zeit. Dann wühlen wir uns wieder wild durch gebrauchte Designer-Stücke, längst vergessene Schallplatten, zerfledderte Bücher oder glänzenden Vintage-Schmuck. Was auf den ersten Blick unbrauchbar wirkt, verbirgt oft grosse Schätze. Das Suchen lohnt sich. Spätestens dann, wenn du mit einem einzigartigen Schnäppchen unter dem Arm nach Hause gehst. Blick zeigt dir die schönsten Flohmärkte der Schweiz.

Zürich

1. Bürkliplatz-Flohmarkt

Wegen Umbau der Stadthausanlage zieht der Markt bis Ende Saison in die benachbarten Strassen um. Die temporär auf 145 Stände reduzierten Saisonplätze befinden sich an der Fraumünsterstrasse / Börsenstrasse / Kapplergasse und an der Bahnhofstrasse beim Heimatwerk. Das Beste: Hier tummeln sich sowohl professionelle Händler als auch Verkäufer mit privaten Schätzen.

Von Mai bis Oktober, jeden Samstag von 7 bis 17 Uhr. Rund um den Bürkliplatz in Zürich.

2. Kanzlei – Flohmi am Helvetiaplatz

Teilweise auch überdacht, findet der Flohmi am Helvetiaplatz ohne Ausnahme jeden Samstag statt. Er ist einer der grössten Ganzjahres-Flohmärkte der Schweiz. Auf dem Gelände finden sich normalerweise bis zu 300 Händler, mit einer grosse Vielfalt an Alltagsgegenständen über Klamotten bis hin zu Büchern oder CDs.

Jeden Samstag, bei jeder Witterung, von 7.20 bis 15.30 Uhr. Helvetiaplatz in Zürich.

3. Flohmi am Flughafen

Ursprünglich als Markt für die Swissair-Mitarbeiter angedacht, ist der Flohmi am Flughafen Zürich heute der grösste in der Region. Hier dürfen sich Vintage-Fans für gewöhnlich im Frühling durch alte und neue Schätze am Rande der Start- und Landebahnen wühlen.

Einmal jährlich jeweils im Mai

Bern

4. Zentralmarkt

Der Zentralmarkt in der Dampfzentrale Bern ist ein Flohmarkt mit tollem Blick auf die Aare. Private und professionelle Händler bieten hier ausgewählte Waren an. Hier findet man ein hochwertiges Angebot einer Mischung aus Antiquitäten und modernen Schätzen, Alltäglichem und Rarem.

Von Mai bis September jeden letzten Sonntag im Monat, Dampfzentrale in Bern.

5. Grosse Halle der Reitschule

Jeden ersten Sonntag im Monat findet in der grossen Halle der Berner Reitschule ein grosser Flohmi statt. Dort wühlen sich Vintage-Liebhaber durch Gebrauchtes und Neues. Ambitionierte Sucher werden belohnt, so mancher Schatz versteckt sich dort.

Jeden ersten Sonntag im Monat ausser im Januar und August von 9 bis 16 Uhr. Grosse Halle der Reitschule in Bern.

Aarberg

6. Der Puce Aarberg

Im historischen Städtchen im Kanton Bern findet seit 1977 der Puce statt, inzwischen nur noch einmal jährlich im April. Mit den ausgesuchten Ausstellern und gepflegten Ständen eine schöne Kulisse für das Stöbern nach besonderen Antiquitäten und Trouvaillen.

Einmal im Jahr im April in der Altstadt.

Basel

7. Hallenflohmarkt in der alten Markthalle

Wenn das Regenwetter wieder einmal einen Strich durch die Flohmarkt-Pläne macht, ist dieser überdachte Markt die perfekte Lösung. Neben allerlei Flohmi-Schätzen wird in der Markthalle auch Verpflegung aus aller Welt angeboten.

Immer am ersten Wochenende des Monats. Am Samstag finden zu bestimmten Daten auch ein Nachtmarkt statt.

8. Flohmarkt Petersplatz

Hier kommen auch die Kleinen auf ihre Kosten: Für Kinder gibt es im Zentrum des Platzes eine Verkaufsfläche, wo sie ihre Spielsachen anbieten können. Für die Grossen gibt es ebenfalls viel zu entdecken. Secondhand-Stücke wie auch gewöhnliche Alltagsgegenstände werden hier angeboten.

Immer samstags von 7.30 bis 16 Uhr. Petersplatz in Basel.

9. Flohmarkt am Barfüsserplatz

Dieser Trödel überzeugt neben vielen Raritäten auch mit einer schönen Kulisse. Mitten in der Innenstadt bietet sich dort die Gelegenheit, echte Trouvaillen zu machen.

Jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat, Feiertage ausgenommen, von 8 bis 19 Uhr.

Luzern

10. Luzerner Flohmarkt

Immer samstags stellen Trödler ihre Tische entlang des Reussstegs in Luzern auf. Dort findet der grösste Flohmi der Stadt Luzern statt, direkt am Fluss. Angeboten wird ein bunter Mix aus Kuriositäten, Krimskrams und Raritäten. Alleine die Lage macht den Flohmarkt so beliebt bei seinen Gästen.

Der Flohmarkt wird vom Mai bis Oktober jeweils samstags im Vögeligärtli durchgeführt.

St. Gallen

11. Am Gallusplatz

Einmal im Monat verwandelt sich der Gallusplatz in einen Markt vor historischer Kulisse. Hier bieten vor allem Leute aus der Region ihre Sachen an etwa 80 Ständen an, die nicht mehr gebraucht werden. Aber natürlich entdeckt man auch hier Raritäten.

Flohmi am Gallusplatz, von April bis November, immer am ersten Samstag im Monat.

Zug

12. Zuger Altstadt

Direkt an der Seepromenade und in der Altstadt findet ein- bis zweimal pro Saison der Flohmi statt. Ein Besuch lohnt sich schon wegen der Lage. Die meisten Stände werden von Familien und Amateuren betrieben, vereinzelt gibt es auch Antiquitäten und Spezialisten. Auch für den musikalischen Hintergrund ist jeweils gesorgt.

Samstag, 7. Juni 2025, Flohmi Zug, Zuger Altstadt

Genf

13. Plainpalais Genf

Den ältesten Flohmarkt der Schweiz gibt es seit 1970 in Genf, er ist längst Kult. Die unzähligen Stände sind ein Paradies für Sammler und Vintage-Fans, von Trödel, Büchern, Kleidung, Schmuck oder Deko-Objekten findet man hier die grösste Auswahl.

Jeden am Mittwoch, Samstag und am ersten Sonntag, Marché de Plainpalais

Lugano

14. Antiquitäten in Lugano

Bücher, Bilderrahmen und Antiquitäten: Ein klassischer Flohmarkt für alle, die gerne durch Gassen flanieren und die perfekte Vintage-Kristalllampe fürs Wohnzimmer finden möchten.

Jeden Samstag, Antiquitätenmarkt, Quartiere Canova, Lugano

Aargau:

15. Theaterplatz in Baden

Von Vintage-Taschen über Porzellan bis hin zu Fundstücken aus fernen Ländern wird hier alles feilgeboten. Im kunterbunten Gewusel entdeckt jeder etwas Besonderes für wenig Geld.

Jeden letzten Samstag im Monat, Flohmarkt am Theaterplatz in Baden



Le Landeron

16. Brocante in Le Landeron

Auf den wichtigsten Freiluft-Flohmarkt muss man sich bis Ende des Sommers gedulden. Im mittelalterlichen Städtchen Le Landeron stellen jeweils Hunderte von Händlern aus dem In- und Ausland ihre Ware aus - hier findet man vor allem Antiquitäten und Hochwertiges.

26. - 28. September 2025, Brocante Le Landeron in der Altstadt.