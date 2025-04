1/8 Unweit der Mittleren Brücke können Gäste auf der urbanen Terrasse des «Ufer 7» verweilen und regionale Köstlichkeiten sowie erlesene Weine und Biere geniessen.

Emilie Jörgensen

1 Ufer 7, Basel

Dass dieses Restaurant, das direkt am Rheinufer liegt, auf dieser Liste landet, ist kein Wunder. Unweit der Mittleren Brücke können Gäste auf der urbanen Terrasse des «Ufer 7» verweilen und regionale Köstlichkeiten sowie erlesene Weine und Biere geniessen. Hier hat man nicht nur leckere Kreationen aus der Küche und der Bar, sondern auch eine grandiose Aussicht auf den Rhein. An schönen Abenden kann man den Sonnenuntergang beobachten.

Wo: Untere Rheingasse 11, 4058 Basel.

2 Casino Bern, Bern

Regional und saisonal lautet das Motto im Restaurant des Casinos Bern, dessen Terrasse an schönen Tagen Gäste begrüssen darf. Ein Besuch lohnt sich jedoch nicht nur wegen der Leckereien, die die Küchenchefs regelmässig zaubern, sondern auch wegen der fabelhaften Aussicht auf die Berner Alpen.

Wo: Casinopl. 1, 3011 Bern

3 Focacceria, St. Gallen

Dieses Restaurant im Herzen der St. Galler Altstadt strotzt nur so vor italienischem Flair. Wie der Name schon verrät, können Sie hier unter anderem Focaccias geniessen. Diese dürfen ihr euch selbst je nach Lust und Laune an der Theke zusammenstellen. Regionale und hausgemachte Produkte stehen hier auf dem Programm. So bietet das Restaurant neben den leckeren Focaccias verschiedene Antipasti, Salate und Pastavariationen an.

Wo: Metzgergasse 22, 9000 St. Gallen

4 Samigo Amusement, Zürich

Auf der Terrasse vom Samigo, direkt am Zürcher Seeufer, herrscht durch die kunterbunte Deko, die Palmen und den Blick auf das Wasser stets ein tropisches Ambiente. Serviert wird hier unter dem Motto «Pizza and Grill» sowohl am Mittag, als auch abends Pizza aus dem Holzofen und Fleisch vom Kohlegrill. Man kann hier zudem jeden Sonntag einen à la carte Brunch mit Pancakes, Bagels und allem, was das Frühstücksherz sonst noch begehrt, geniessen.

Wo: Mythenquai 59, 8002 Zürich

5 Le Raymond, Zürich

Nur wenige Schritte vom Paradeplatz befindet sich ein Café-Bar-Betrieb mit einer grosszügigen Terrasse, auf die bereits ab dem Mittag die Sonne scheint: Le Raymond. Besonders idyllisch ist die Feierabend-Stimmung neben dem Schanzengraben mit einem Negroni oder Gin Tonic in der Hand. Das Highlight ist hier, neben den Leckereien aus der Küche, die Terrasse. Von dort aus geniesst man den Ausblick über den Zürichsee und die umliegende Berglandschaft.

Wo: Bleicherweg 8, 8001 Zürich

6 Restaurant Helvetia, Luzern

Dieses Restaurant in der Luzerner Neustadt überzeugt seine Gäste mit traditioneller Schweizer Küche. Direkt davor, im sogenannten Helvetiagärtli befindet sich die wunderschöne Terrasse, die ab dem Frühling jeweils gut besucht ist. Im Sommer spenden die grossen Kastanienbäume den nötigen Schatten für einen entspannten Besuch, sei es zum Mittagessen oder auf ein Feierabendbier.

Wo: Waldstätterstrasse 9, 6003 Luzern

7 Hotel und Restaurant Eden Roc, Ascona (TI)

Hier kann man das Essen mit traumhaftem Ausblick auf den Lago Maggiore geniessen. Der Sizilianer Salvatore Frequente kümmert sich um die kulinarischen Belange der Gäste des Restaurants und serviert jeden Abend eine Variation an mediterranen Köstlichkeiten. Produkte höchster Qualität sind die Grundlage für das kulinarische Erlebnis.

Wo: Via Albarelle 16, 6612 Ascona