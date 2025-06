Im Sommer gehört Grillieren für viele zu einem perfekten Tag. Doch manchmal hat man keine Lust, selbst zu kochen. Deshalb haben wir nach euren Tipps für gute Grill-Restaurants in der Schweiz gefragt. Nun stellen wir die Lokale vor, die ihr am häufigsten genannt habt.

1/20 Das Steakhouse Bahnhof. Für Leser Markus Ruggiero steht fest: «Seit Jahren die Nummer eins! Bester Grill und Service, super Fleisch und Fisch. Es ist ein Familienunternehmen mit Herzblut und einem Gastronomen der Extraklasse!» Foto: steakhouse-bahnhof.ch

Letztes Jahr suchten wir Tipps der Blick-Community für gute Grill-Restaurants. Rund 300 Einsendungen erreichten uns. Die zehn meistgenannten Lokale stellen wir hier nun vor.

1 Steakhouse Bahnhof, Mettmenstetten ZH

Für Leser Markus Ruggiero steht fest: «Seit Jahren die Nummer eins! Bester Grill und Service, super Fleisch und Fisch. Es ist ein Familienunternehmen mit Herzblut und einem Gastronomen der Extraklasse!» Auch für Harald Schatzl ist es «etwas vom Besten, bei sehr fairen Preisen und einem hohen Qualitätsstandard».

Robert Gazar zählt es ebenfalls zu den Besten: «Immer ausgebucht und überregional bekannt, sehr netter Service. Im Sommer wird das Dach geöffnet, damit unter freiem Himmel gegessen werden kann. Das Fleisch wird über dem offenen Feuer grilliert, und man kann bei der Zubereitung zuschauen. Die Weinauswahl ist super, und es gibt sogar eine eigene Bierbrauerei. Was will man mehr?», schwärmt er.

Adresse: Untere Bahnhofstrasse 10, 8932 Mettmenstetten

2 Hinterhof Metzgerei, Staad SG

Thomas Vogt ist begeistert: «Fleischsommelier Michael Vogt hat aus einer ehemaligen Metzgerei ein neues Konzept entwickelt. Es ist nicht nur eine Metzgerei mit Special-Cuts und speziell gereiftem Fleisch, sondern auch eine kleine Gastwirtschaft, welche exklusiv gebucht werden kann. Er und seine Partnerin führen die Gäste mit einem individuell zusammengestellten Fünf-Gänge-Menü durch den Abend. Sie sind wunderbare Gastgeber. Mit einem Indoor-Holzkohlegrill, welcher von den Gästen betrachtet werden kann, wird Rindfleisch aus eigener Tierhaltung zubereitet.»

«Auf einem Bauernhof hält Michael seine Rinder, welche er bis zur Schlachtung mit viel Zuneigung begleitet. Hier merkt man, dass vom Rind bis zum fertigen Stück Fleisch viel Liebe im Detail steckt. Für mich ist es ein echter Geheimtipp für Menschen, die nicht nur auf perfekt grilliertes Fleisch stehen, sondern auch darauf achten, wie und wo das Tier gelebt hat. Dass sein kleines, aber feines Lokal regelmässig gebucht wird, spricht für sich», schreibt Thomas. Auch Leser Michael Baumeler schreibt: «Michi liefert mit seinem regionalen Dry Aged Rindfleisch so richtig ab. Zudem ist das Ambiente der Hammer!» Und Fabio Gentina meint: «Ein Muss für jeden Fleischliebhaber!»

Adresse: Hafenstrasse 2, 9422 Staad

3 Steakhouse zur alten Schmitte, Birmenstorf AG

Thomas Kissling hat seinen Favoriten: «Das Fleisch ist von hervorragender Qualität und die Beilagen dazu sind leicht. Der Mann am Grill liefert voll ab. Du bekommst, was du bestellst und kein Chichi. Der Service ist sehr zuvorkommend und gastfreundlich, man fühlt sich eben wohl.» Auch Lukas Kehl schwärmt: «Das Ambiente ist einzigartig, da das Steakhouse früher eine Schmitte war. Das Highlight ist der Gewölbekeller, in dem man gemütlich den Apéro trinken kann. Big Sam, der Meister der Steaks, erklärt jedem Gast, welches Fleisch im Angebot ist. Zubereitet wird das Fleisch dann auf einem Buchenholzgrill.»

Leserin Esther Meier ist auch überzeugt: «Das Steakhouse legt grossen Wert auf hervorragende Qualität und saisonale Geschmackserlebnisse. Die Grösse der Steaks können die Gäste selbst bestimmen. Jeweils fünf bis sechs verschiedene Fleischsorten stehen zur Auswahl. Auserlesene Weine können die Gäste im Gewölbekeller selbst aussuchen. Eine sehr gelungene Geschäftsidee und Big Sam ist ein super Gastgeber und Grilleur.»

Adresse: Badenerstrasse 29, 5413 Birmenstorf

4 Schindlegrill – Restaurant Frohsinn, Holderbank SO

Daniel Iseli schreibt: «Seit Jahren meine Nummer eins! Ich besuche den Schindlegrill seit über 40 Jahren, wann immer ich einen besonderen Anlass zu feiern habe. Das sagt eigentlich schon alles aus! Der Schindlegrill bietet top Qualität, mein Favorit ist das Schweinefilet auf dem Holzfeuer. Es gibt sogar einen Cervelat vom Holzfeuer, das ist wie grillieren in der Natur.»

Auch Anja Gunziger besucht dieses Lokal gerne: «Ich finde es sehr gemütlich, rustikal mit den Schindeln im Innern. Das Feuer ist mitten im Restaurant – da kann man zuschauen, wie das Fleisch grilliert wird. Zudem sind die Fleischqualität sowie die Beilagen extrem gut.»

Adresse: Hauptstrasse 90, 4718 Holderbank

5 Grillrestaurant Baschi, Geschinen am See VS

Leserin Cristina Manzocchi besucht das Lokal schon seit Jahren. Sie schreibt Blick: «Immer sind die Gerichte perfekt. Die verschiedenen Fleischstücke, die sie bieten, werden hervorragend auf dem Holzgrill zubereitet. Als Tessinerin warte ich jeden Sommer mit grosser Spannung darauf, bis der Nufenenpass geöffnet wird und ich mich im Baschi verwöhnen lassen kann.»

Edgar Welti erwartete anfangs nichts Spezielles: «Eigentlich ein Restaurant an einem Ort, an dem man vorbeifährt. Für einmal fuhr ich nicht vorbei und erlebte einen wunderschönen Abend mit sehr leckerem Fleisch ab dem Holzgrill. Von aussen erahnt man nicht, welch romantisches und schönes Ambiente sich beim Eintreten ergibt. Für mich ist es ein Familienbetrieb mit Charme und Qualität und sehr nettem, aufgestelltem Personal. Gehe rein als Fremder und raus als begeisterter Freund.»

Adresse: Wiler 3985 Münster-Geschinen, Schweiz

6 Dorfhus Gupf, Rehetobel AR

Das Dorfhus Gupf ist ein Favorit von Patrick Langenauer: «Ich war schon zwei Mal dort und es hat in Sachen Grill von A bis Z überzeugt. Neben den Cuts auf der Karte gibt es in der Auslage weitere Stücke, die man bestellen kann. Der Grill mit Holzfeuerung ist eine Spezialanfertigung aus den USA, den es in der Schweiz anscheinend nur drei Mal gibt. On Top: Superfeine Mistkratzerli aus dem Ofen. Ebenfalls einzigartig: Die erste Magnothek der Schweiz. Für Fleischliebhaber ist ein Abstecher seit letzter Woche ein Muss!»

«Fleisch, Gemüse und vieles mehr haben meinen anspruchsvollen Gaumen schon öfters verwöhnt. Die Köche zaubern hervorragende Grillspezialitäten, die einfach Weltklasse sind. Dieses wunderschöne Restaurant ist nur zu empfehlen», schreibt Urs Mauretter. Edgar Sieber schreibt: «Das Gasthaus ist dank seiner Top-Köche eine Adresse für Gourmets. In der offenen Küche ist der Grill ein Augenmerk – auch wegen des Dufts. Das Fleisch wird von der eigenen Landwirtschaft angeliefert.»

Adresse: Kirchstrasse 2, 9038 Rehetobel

7 Restaurant NapaGrill, Zürich

Leser Beat schreibt: «Der NapaGrill ist mit Abstand eines der besten Grill-Restaurants, vom Fleisch her alles nur Top-Stücke und der Grill selber eine Wucht, dazu Top-Weine.» Oliver Reinhard schreibt: «Es ist für mich das beste, weil es das qualitativ beste Fleisch serviert. Dieses wird von einem der besten Metzger aus den USA, nämlich von Bryan Flannery, importiert. Auch die Zubereitung mittels Buchenholz und Holzkohle ist ein Highlight. Das Restaurant verfügt zudem über eine aussergewöhnliche Weinkarte und vor allem über fachkundiges Personal, welches bei der Wahl hilft.»

Adresse: Brandschenkestrasse 130, 8002 Zürich





8 Rollis Steakhouse in Oerlikon, Kloten und Schlieren ZH

«Jegliches Fleisch auf dem heissen Stein schlägt alle anderen Schweizer Steakhäuser um Längen», schreibt Pascal Hollenstein. Walter Baltisser ist auch begeistert: «Sehr gutes, freundliches Personal, das Angebot ist super und der Chef kommt vorbei, um zu grüssen. Einfach super!»

Adresse: Schaffhauserstrasse 352, 8050 Zürich

Adresse: Gerbegasse 9, 8302 Kloten

Adresse: Zürcherstrasse 2, 8952 Schlieren

9 Noa Restaurant Bar Grill, Bern

«Super leckeres Restaurant mit Dachterrasse und auserlesenem Weinsortiment – echt Klasse!» schreibt Philip Pfister. Auch Janine Rüfenacht geht hier gerne essen: «Das Restaurant verfügt über einen offenen Holzkohlegrill. Man kann zusehen, wie das Fleisch grilliert wird, da die Köche direkt vor dem Gast arbeiten. Das Restaurant wirkt urban, ist aber sehr stylisch. Von der Terrasse aus hat man einen guten Blick auf den Berner Hausberg Gurten. Die Mitarbeitenden sind professionell und fröhlich. Alles in allem ein geniales Grill-Restaurant.»

Adresse: Murtenstrasse 143A, 3008 Bern

10 Kreuz Schlosswil BE

«Grossartiges Fleisch, super Salate und eine tolle Aussicht», schreibt Leser Andreas Benevento über seinen Favoriten.

Adresse: Schlossweg 2, 3082 Schlosswil