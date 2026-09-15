Der Chasselas ist der beliebteste Weisswein der Westschweiz. Aktuell feiert er in der Deutschweiz ein Revival. Was dahintersteckt – und zu welchen Menüklassikern der feine Tropfen perfekt passt.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Swiss Wine Vaud

Im Waadtland hat der Chasselas eine jahrhundertealte Tradition – und ist aus den Rebhängen des Lavaux bis zur Region La Côte kaum wegzudenken. Seit 2009 ist die Rebsorte auch gesichert schweizerisch: Eine DNA-Analyse brachte zutage, dass es sich bei der Traube um ein autochthones Gewächs handelt – und nicht etwa um ein französisches, wie von der Grande Nation immer wieder behauptet (mehr zum Herkunftsstreit im Video).

Aktuell erlebt der Kultwein aus der Romandie ein Comeback in der Deutschschweiz. Zu verdanken ist das der Arbeit einer jungen, innovativen Winzergeneration. Sie interpretiert den Chasselas neu und macht einen frischen und unkomplizierten Wein aus der Traube, der bestens zu geselligen Genussmomenten passt.

Beim jungen Publikum besonders beliebt

Geschätzt wird der modern ins Glas gebrachte Chasselas gerade auch von jungen Weintrinkerinnen und Weintrinkern. Grégoire Dubois, Winzer der Les Frères Dubois SA: «Jüngere Generationen suchen oft nach authentischen, lokalen und zugänglichen Weinen, die eine Geschichte erzählen – und in dieser Hinsicht hat der Chasselas enorm viel zu bieten.»

Der Chasselas sei lange Zeit sozusagen Opfer seines eigenen Erfolgs gewesen, erklärt der Fachmann. «Da er in der Schweiz sehr weit verbreitet war und viel getrunken wurde, verband man ihn manchmal mit einem einfachen, alltäglichen oder sogar etwas altmodischen Wein.» Tempi passati. Heute verbreitet der Liebling der Romandie einen frischen Wind und liegt auch auf der anderen Seite des Röstigrabens voll im Trend.

«Ein Chasselas kann extrem präzise, komplex und elegant sein, wenn er mit Sorgfalt verarbeitet und sein Terroir respektiert wird», betont Dubois. Dem pflichtet Rodrigo Banto vom Weingut Cave de La Côte bei. «Qualität und Komplexität konnten mit der Einführung von Ertragsbeschränkungen und einer besseren Vinifizierung deutlich gesteigert werden», sagt er über die aktuelle Chasselas-Generation.

Der Waadtländer Winzer weiss, wovon er spricht: Genau wie Dubois holte Banto bei der Sélection des Vins Vaudois 2026 bereits Preise in der entsprechenden Kategorie ab.

Eine äusserst vielseitige Rebsorte

Doch was macht einen guten Vertreter der beliebten Traubensorte nun aus? Laut Grégoire Dubois zeichnet sich der Chasselas vor allem durch seine Ausgewogenheit und seine Fähigkeit aus, den Charakter des Bodens zum Ausdruck zu bringen. «Es ist ein Wein voller Subtilität, mit einer angenehmen Frische und einer schönen Länge am Gaumen», schwärmt er. Es sei einer der Tropfen, die Lust auf ein zweites Glas machen würden. «Oder wie man bei uns im Waadtland sagt: ein Wein mit dem ‹petit goût de reviens-y›, also einem Geschmack, den man unbedingt ein zweites Mal geniessen möchte.»

Für Rodrigo Banto ist der Chasselas eine äusserst vielseitige Traube, aus der sich ganz unterschiedliche Weinstile herstellen lassen – ob Dézaley, Féchy oder Yvorne, ob Stillwein, Süsswein oder Schaumwein.

Der Chasselas neu entdeckt Keine Rebsorte bringt die einzigartigen Böden des Waadtlands so unverfälscht und elegant zum Ausdruck wie der Chasselas. Dank meisterhafter Winzerkunst entfaltet jede Flasche ihr ganz eigenes, verfeinertes Aromenspiel – voll von Charakter, Frische und lebendiger Tradition. Lass dich vom Waadtländer Weissweinkönig begeistern und finde deinen persönlichen Lieblings-Chasselas! Keine Rebsorte bringt die einzigartigen Böden des Waadtlands so unverfälscht und elegant zum Ausdruck wie der Chasselas. Dank meisterhafter Winzerkunst entfaltet jede Flasche ihr ganz eigenes, verfeinertes Aromenspiel – voll von Charakter, Frische und lebendiger Tradition. Lass dich vom Waadtländer Weissweinkönig begeistern und finde deinen persönlichen Lieblings-Chasselas! Den Chasselas entdecken

Ideal zum Apéro und zu Eglifilets

Entsprechend vielseitig sind denn auch die Einsatzmöglichkeiten des Genusslieblings aus dem Kanton Waadt. Verkosten lässt sich ein Glas vor allem zu Apéros aller Art, zum Beispiel zu einer reichhaltigen Käseplatte. Der leichte und mineralische Tropfen passt aber auch vorzüglich zu Fondue und Raclette sowie zu einigen der grossen Klassiker der Deutschschweizer Küche, darunter Zürcher Geschnetzeltes. Winzer Banto kredenzt den Chasselas zudem gerne zu Falafel – oder dann zu Sushi und Sashimi: «Der Wein respektiert die Eleganz und Finesse der japanischen Küche ausgezeichnet.»

Auch Berufskollege Grégoire Dubois trinkt den Chasselas vornehmlich zu Fisch, Meeresfrüchten und Krustentieren. «Man kann nur empfehlen, ein Glas oder zwei zu fangfrischen Eglifilets zu geniessen», sagt er mit einem Lachen. Nach drei bis fünf Jahren Reife sei der Wein zudem ideal zu Gerichten wie Quiche, Pilzrisotto oder Geflügel an einer leichten Sauce.

Chasselas-Ausflug ins Waadtland

Probieren lässt sich der Westschweizer Weissweinkönig anlässlich eines erlebnisreichen Ausflugs natürlich auch direkt vor Ort. So etwa bei zahlreichen Chasselas-Produzenten oder in Vinotheken, die spezielle Degustationssets aus den typischen Gebieten Lavaux, La Côte oder Chablais anbieten. Oder dann in einer der vielen Beizen, die voll auf die Karte Chasselas setzen. In der traditionellen Pinte Vaudoise etwa gehört eine Karaffe des lokalen Weinklassikers fest zum Speiseangebot. So auch bei den folgenden Vorschlägen.

1:18 Was dahintersteckt: Weinkönig Chasselas feiert ein Comeback

3 Restauranttipps Brasserie du Montbenon (Lausanne): Auf der Karte sind zahlreiche Spitzenwinzer vertreten. Als echtes Highlight im Restaurant hoch über Lausanne gilt die Rubrik «Vieux Chasselas» mit einigen echten Trouvaillen.

Auberge de la Gare (Grandvaux VD): Im schmucken Winzerort östlich von Lausanne geniessen die Gäste zum Glas Chasselas einen spektakulären Panoramablick über den Genfersee.

Au Vieux Navire (Buchillon VD): Ein bisschen wie in einer maritimen Brasserie fühlt man sich in diesem Traditionslokal im kleinen Dorf bei Rolle. Der perfekte Rahmen für ein gutes Glas. Brasserie du Montbenon (Lausanne): Auf der Karte sind zahlreiche Spitzenwinzer vertreten. Als echtes Highlight im Restaurant hoch über Lausanne gilt die Rubrik «Vieux Chasselas» mit einigen echten Trouvaillen.

Auberge de la Gare (Grandvaux VD): Im schmucken Winzerort östlich von Lausanne geniessen die Gäste zum Glas Chasselas einen spektakulären Panoramablick über den Genfersee.

Au Vieux Navire (Buchillon VD): Ein bisschen wie in einer maritimen Brasserie fühlt man sich in diesem Traditionslokal im kleinen Dorf bei Rolle. Der perfekte Rahmen für ein gutes Glas.

Gemütlich zu Hause degustieren? Falls die Zeit für eine Reise in die Westschweiz fehlt: Den Waadtländer Chasselas kann man sich über die Website von Swiss Wine Vaud auch direkt nach Hause bestellen. So lässt er sich gemütlich in den eigenen vier Wänden geniessen. Falls die Zeit für eine Reise in die Westschweiz fehlt: Den Waadtländer Chasselas kann man sich über die Website von Swiss Wine Vaud auch direkt nach Hause bestellen. So lässt er sich gemütlich in den eigenen vier Wänden geniessen. Jetzt bestellen