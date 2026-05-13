Diese Westschweizer Geheimtipps kennst du noch nicht

Mittelalterliches Flair, unterirdische Höhlenentdeckungen und jede Menge Hochgenuss: Genau das bieten zwei zu Unrecht weniger bekannte Regionen des Kantons Waadt. Aktuell lohnt sich ein Besuch des Chablais und des Nord Vaudois gleich doppelt. Wir verraten, warum!

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von OVV

Wer glaubt, das Waadtland bestünde nur aus Lausanne und Lavaux, irrt: Der grösste Kanton der Westschweiz wartet noch mit zahlreichen weiteren Perlen auf. Unter ihnen: das südöstliche Chablais rund um Aigle und der Nord Vaudois, also der nördlichste Teil des Kantons rund um Yverdon-les-Bains.

Aktuell bietet sich ein Ausflug in die beiden Regionen aus einem besonderen Grund an. Am Pfingstwochenende gehen die «Caves Ouvertes», also die Offenen Weinkeller, über die Bühne (mehr Infos siehe Box). Sie gelten als Event der Geselligkeit und haben einen ganz besonderen Stellenwert in der Waadt, wie auch unser Videohost Chiara bei ihrem Besuch auf zwei Weingütern erfährt (mehr im Video oben). Kommt hinzu: Dieses Degustationsweekend ist die perfekte Gelegenheit, das vielseitige Weinangebot der beiden Regionen zu entdecken.

Was es im Chablais und im Nord Vaudois an einem kurzweiligen (Wein-)Weekend alles zu sehen und erleben gibt? Die folgenden Highlights solltest du nicht verpassen!

Chablais: Schloss, Salz und Chasselas

Durch die Rebberge schlendern

Ideal erkunden lassen sich beide Weinregionen mit ausgedehnten Spaziergängen durch die Rebberge – eine Art Wellnessprogramm für Körper und Geist. Mit Zwischenstopps bei den Weingütern natürlich inklusive. Im Chablais führt der Sentier des Vignes von Yvorne und Aigle über Ollon und Bex bis nach St-Maurice und verbindet die schönsten Weinberge mit den wichtigsten touristischen Attraktionen des Chablais.

Herzliche Stimmung in den Winzerdörfern

Während der «Caves Ouvertes» herrscht im Dorfkern des Startpunkts Yvorne eine besonders idyllische und herzliche Stimmung – die perfekte Gelegenheit, neue Tropfen zu entdecken und in geselliger Atmosphäre neue Bekanntschaften zu schliessen. Auch im malerischen Viertel Le Cloître in Aigle beleben die Winzer die Gassen. Hier bietet sich eine kleine Tour von Keller zu Keller an. Oder dann zum Weingut «Domaine de la Baudelière», das von Christine Delarze und ihrer Tochter Stéphanie geführt wird (mehr dazu im Video).

Ideale Bedingungen für den Chasselas

Der Star all dieser Weingüter im Chablais ist der Chasselas. Weshalb er gerade hier so gut gedeiht, hat wiederum mit dem Zusammenspiel aus kalkreichen Schuttböden und dem alpinen Mikroklima (regelmässige Föhnwinde schützen die Trauben vor Feuchtigkeit) zu tun. Das verleiht der Rebsorte eine unverwechselbare Identität. Degustieren lässt sich der Chasselas in zahlreichen Variationen. Deshalb ist bei den «Offenen Weinkellern» das eigene Probierglas stets dabei, das im Ticketpreis von 40 Franken inbegriffen ist.

Zeitreise im Schloss Aigle

Und was gibt es im Chablais sonst noch Interessantes zu entdecken? Das Schloss Aigle beispielsweise bietet während der «Caves Ouvertes» eine kostenlose Besichtigung an. Auch das Waadtländer Weinmuseum ist in den altehrwürdigen Mauern des Schlosses untergebracht. Hier gibt es 2000 Jahre Weinbautradition auf sinnliche und interaktive Weise zu erleben.

Gourmetküche im Café

Wenn sich der Hunger meldet, lassen sich im Cloître-Quartier während der «Caves Ouvertes» die zahlreichen Foodstände ansteuern. Gourmet-Tipp: In Bex kann man sich im «Café Suisse» von den Gerichten der preisgekrönten Köchin Marie Robert und von ihren stets farbenfrohen und lokal geprägten Überraschungsmenüs verwöhnen lassen.

Untertag-Reise zum «weissen Gold»

Der Beizenbesuch in Roberts «Café Suisse» lässt sich in Bex perfekt mit dem grössten Highlight des Dorfs kombinieren: Die Salzminen sind ein faszinierendes Labyrinth aus über 50 Kilometern Stollen und Schächten, in dem noch heute das «weisse Gold» der Alpen abgebaut wird. Ein beeindruckendes Erlebnis. Erst gehts mit einem kleinen Grubenzug tief in den Berg hinein, danach lässt sich die langjährige Geschichte der Salzgewinnung seit dem 15. Jahrhundert hautnah erleben und zum Abschluss das berühmte «Sel des Alpes» direkt vor Ort kosten. Es gilt als eines der reinsten Salze der Welt.

Grosses Probier-Weekend in 250 Weinkellern Am Pfingstwochenende (23./24. Mai) öffnen über 250 Weinkeller im ganzen Kanton Waadt ihre Türen. Weinliebhaberinnen, Kenner und Neugierige sind eingeladen, die Vielfalt der sechs Waadtländer Weinregionen zu entdecken. Nutze deinen Ausflug, um den Kanton mit dem Velo zu erkunden, Panoramastrecken inmitten der Weinberge zu folgen, in charmanten Unterkünften zu übernachten und das Erlebnis mit kulturellen Aktivitäten abzurunden. Gut zu wissen: Im Ticketpreis von 40 Franken ist ein Probierglas und die Benützung des öffentlichen Verkehrs inklusive sowie ein Gutschein im Wert von 20 Franken beim Kauf von Wein. Am Pfingstwochenende (23./24. Mai) öffnen über 250 Weinkeller im ganzen Kanton Waadt ihre Türen. Weinliebhaberinnen, Kenner und Neugierige sind eingeladen, die Vielfalt der sechs Waadtländer Weinregionen zu entdecken. Nutze deinen Ausflug, um den Kanton mit dem Velo zu erkunden, Panoramastrecken inmitten der Weinberge zu folgen, in charmanten Unterkünften zu übernachten und das Erlebnis mit kulturellen Aktivitäten abzurunden. Gut zu wissen: Im Ticketpreis von 40 Franken ist ein Probierglas und die Benützung des öffentlichen Verkehrs inklusive sowie ein Gutschein im Wert von 20 Franken beim Kauf von Wein. Zu den Tickets

Nord Vaudois: Schloss, Sprudelbad und Pinot Noir

Für Gravelbiker und Trüffelsucher

Etwa eine Fahrstunde nordwestlich des Chablais wartet der Nord Vaudois mit einem Naturparadies am Fuss des Juras auf. Hier gibts spektakuläre Routen für Gravelbiker oder Wanderer – und auch Gourmets kommen voll auf ihre Kosten. Zu den regionalen Spezialitäten zählen würziger AOP-Käse, der berühmte Mandelkuchen aus Sainte-Croix und natürlich einige gute Sorten Wein. Edle Trüffel lassen sich auf dem ersten entsprechenden Lehrpfad Europas in Bonvillars entdecken.

Chiara probiert begeistert Pinot Noir

Bekannt ist diese Region im Gegensatz zum Weissweinmekka Chablais für ihren Rotwein. In der Region Bonvillars bei Grandson beispielsweise steht der Pinot Noir im Fokus. Der Blauburgunder lässt sich während der «Caves Ouvertes» vielerorts entlang von verschiedenen Weinwanderwegen direkt bei den Winzern degustieren. Ein typisches Weingut der Gegend ist zum Beispiel die Domaine du Manoir, bei der sich im Video auch Host Chiara ein Glas servieren lässt – mit begeistertem Feedback.

Mittagspause mit Egli direkt am See

Eine gute Adresse für Weinliebhaber ist nicht zuletzt das Maison des Terroirs in Grandson. Es dient als Tourismusbüro und als Weinkeller für die Verkostung von Spezialitäten und Weinen. Von hier aus ist es nicht weit zu den gemütlichen Bistros im Stedtli oder am Hafen, die sich für die Mittagspause direkt am Wasser eignen. Auf dem Teller: Eglifilets nach Müllerinnen Art aus dem Neuenburgersee.

Den Kanton Waadt anders entdecken Die Offenen Weinkeller sind die perfekte Gelegenheit, den Kanton Waadt einmal anders zu entdecken. Nutze dieses Wochenende, um die Weindegustation gleich noch mit einem Aufenthalt vor Ort zu verlängern, und erkunde die Weinberge mit dem Gravelbike. Das Gravelbike ist leicht zu handhaben und vielseitig einsetzbar – es fühlt sich auf Asphalt ebenso wohl wie auf den Wegen durch die Rebberge. So lassen sich die Waadtländer Landschaften im eigenen Tempo erkunden, vorbei an Weinkellern, Dörfern, kulturellen Sehenswürdigkeiten und erstklassigen Restaurants. Was, wenn die Offenen Weinkeller der Startpunkt für ein Wochenende voller Entdeckungen wären? Die Offenen Weinkeller sind die perfekte Gelegenheit, den Kanton Waadt einmal anders zu entdecken. Nutze dieses Wochenende, um die Weindegustation gleich noch mit einem Aufenthalt vor Ort zu verlängern, und erkunde die Weinberge mit dem Gravelbike. Das Gravelbike ist leicht zu handhaben und vielseitig einsetzbar – es fühlt sich auf Asphalt ebenso wohl wie auf den Wegen durch die Rebberge. So lassen sich die Waadtländer Landschaften im eigenen Tempo erkunden, vorbei an Weinkellern, Dörfern, kulturellen Sehenswürdigkeiten und erstklassigen Restaurants. Was, wenn die Offenen Weinkeller der Startpunkt für ein Wochenende voller Entdeckungen wären? Mehr erfahren

Wer verlor in Grandson das Gut?

Anschliessendes Highlight im Städtchen ist das frisch renovierte Schloss, seines Zeichens das zweitgrösste der Schweiz. Und ein Schauplatz berühmter Schlachten wie etwa der Burgunderkriege (1476–1477). Über Karl den Kühnen, den unterlegenen Herzog von Burgund, heisst es: «Er verlor in Grandson das Gut, in Murten den Mut und in Nancy das Blut.» Gäste des Schlosses haben heutzutage indes nur zu gewinnen: interessante Einblicke in eine 1000-jährige Geschichte in einer umfassenden Dauerausstellung.

Untertag-Reise in den Grotten

Einige Kilometer weiter westlich sorgen die Grotten von Vallorbe mit ihren riesigen Tropfsteinhöhlen und beleuchteten Kathedralen aus Stein für Gänsehaut. Sie lassen einen glauben, man sei bei «Reise zum Mittelpunkt der Erde». Uhrenfans wiederum ziehts ins Uhrenmuseum Vallée de Joux mit interessanten Einblicken in die Geschichte der hohen Uhrmacherkunst in der Region.

Schwefelbaden wie die Römer

Und warum nicht zum Abschluss ein bisschen wellnessen? Geradezu prädestiniert dafür sind die Thermalbäder von Yverdon-les-Bains. Eine grosszügige Anlage mit mehreren Innen- und Aussenbecken, privaten Spa und Massagen. Und mit langer Geschichte: Schon die Römer schätzten die heissen Schwefelquellen, die hier aus dem Boden sprudeln.