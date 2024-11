Avocados: Gesund, vielseitig und sogar krebsbekämpfend.

«Avocado» entstammt dem Azteken-Wort ahuacatl und bedeutet «Hoden» – was bei der Form der Frucht nicht erstaunt. Aufgrund ihres hohen Gehalts an Vitamin B6 und Folsäure gilt die Allrounderin auch als fruchtbarkeitsfördernd.

Nährwerte in Avocado



100 g Kalorien 160 Fett 15 g Cholesterin 0 mg Kohlenhydrate 9 G Protein 2 g Vitamin A 146 IU Vitamin C 10 mg Magnesium 29 mg

Avocado-Glace schmeckt ganz fabelhaft und ist sehr gesund.

Avocado macht fruchtbar und gesund

Und sie hilft sogar beim Denken: Ihr Energiegehalt entspricht 4 Äpfeln oder 2 Bananen. Damit versorgt sie die Gehirnzellen mit reichlich Energie, was wiederum Stress abbaut. Ein feiner Guacamole-Dip, Avocado-Brötchen oder ein nahrhafter grüner Smoothie boostet den Körper also wunderbar.

Die grüne Frucht kann aber auch zerstören – jedoch im besten Sinne. Der kanadische Professor Paul Spagnuolo von der University of Waterloo in Ontario fand heraus, dass der Bestandteil Avocatin B gezielt Leukämiezellen im Knochenmark von Krebspatienten angreift.

Mythos Dickmacher

Die Kultivierung von Avocados bagann schon vor über 10.000 in den tropischen Gebieten der Erde.

In Verruf gerät die Avocado immer wieder aufgrund ihres hohen Fettgehaltes. Viele, die abnehmen wollen, vermeiden daher die Frucht – zu Unrecht. Zwar trägt eine ganze Avocado stolze 400 Kalorien mit sich herum. Aber die Fettsäuren sind ungesättigt und damit gut und wichtig für den Körper. Die perfekte Ergänzung bei einer Diät.

Auch äusserlich angewendet bewirkt die Avocado Wunder. Dank ihres hohen Fettanteils versorgt sie Haut und Haare mit pflegenden Ölen. Die Vitamine A, B und E regen ausserdem die Bildung neuer Zellen an und verlangsamen den Alterungsprozess. Also: «An Avocado a day keeps the doctor away». Zu Deutsch: Eine Avocado am Tag erspart den Doktor.

Avocado-Glacé selbst machen

Das klingt zunächst eigenartig. Schmeckt aber ganz fabelhaft und ist sehr gesund. Als Zutaten brauchen Sie eine gefrorene Avocado, eine gefrorene Banane, ein wenig Mandelmilch und eine kleine Handvoll Pistazien. Die geschälte und kernfreie Avocado geht vor der Verarbeitung für etwa zwei Stunden in den Kühlschrank. Dann wird sie mit den anderen Zutaten im Mixer cremig gerührt – fertig ist die zuckerfreie und vegane Erfrischung! Dieses feine Dessert ist nicht nur lecker, sondern versorgt Ihren Körper dank der Avocado auch mit wichtigen Vitaminen und gesunden Fettsäuren. Hier noch ein Rezept für Avocado-Glace.

Warum nicht alle Avocados vegan sind Die Modefrucht Avocado ist in aller Munde. Sie gilt als gesund und nahrhaft und ist bei vielen Ernährungstrends als Superfood hoch im Kurs. Dem Hype verfallen auch viele Veganerinnen und Veganer – doch genaugenommen sind nicht alle Avocados vegan. Hier weiterlesen Avocados sind genaugenommen nicht vegan, behauptet die BBC-Sendung «IQ». Getty Images Die Modefrucht Avocado ist in aller Munde. Sie gilt als gesund und nahrhaft und ist bei vielen Ernährungstrends als Superfood hoch im Kurs. Dem Hype verfallen auch viele Veganerinnen und Veganer – doch genaugenommen sind nicht alle Avocados vegan. Hier weiterlesen Mehr