DE
FR
Abonnieren

Küchen-Tipps
Backpapier richtig nutzen: So rutscht es nicht mehr

Backpapier kann richtig nerven: Es wellt sich, rutscht oder bleibt am Essen kleben. Doch ein einfacher Küchen-Trick verändert alles. Mit zwei kleinen Handgriffen sitzt es perfekt im Blech – und dein Gebäck gelingt deutlich besser.
Publiziert: vor 29 Minuten
|
Aktualisiert: 21.05.2026 um 14:30 Uhr
Kommentieren
Das praktische Backpapier findet sich wohl in jeder Schweizer Küche.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Backpapier: Zwei Tricks für besseres Backen – feuchtes Blech und knüllen
  • Feuchtes Blech verhindert Verrutschen, sorgt für gleichmässiges Backen und Aroma
  • Knüllen macht Papier flexibler, vermeidet Aufrollen und verbrannte Ränder
Blick_APP_DE_WeissRot_XXXHDPI-1024x1024_RGB.png
Blick Lifestyle

Backpapier gehört in jede Küche, aber trotzdem sorgt es immer wieder für Frust. Es wellt sich, rutscht auf dem Blech oder bräunt sogar so stark, dass ein unangenehmer Geschmack ins Gebäck übergeht. Viele Hobbybäcker kennen genau diese Probleme.

Dabei liegt es oft nicht am Papier selbst, sondern an der Anwendung. Mit zwei einfachen Handgriffen lässt sich das Backergebnis deutlich verbessern.

1

Blech leicht befeuchten

Ein häufiger Fehler: Das Backpapier wird auf ein komplett trockenes Blech gelegt.

Besser ist es, das Blech vorher ganz leicht mit Wasser zu befeuchten. Dadurch haftet das Papier besser und bleibt an Ort und Stelle. Gleichzeitig sorgt die leichte Feuchtigkeit dafür, dass sich die Hitze gleichmässiger verteilt – Kuchen und Guetzli backen dadurch oft gleichmässiger und werden aromatischer.

Mehr Wundermittel aus der Küche
Mit diesen Lebensmitteln isst du dich schön
Präsentiert von
Mit diesen Lebensmitteln isst du dich schön
Beauty-Geheimnis Fermentierung
Mit diesen Lebensmitteln isst du dich schön
Guac your Glow: Natürliche Pflege für Haut und Haare
Wunderöl für den Körper
So stärkt Avocadoöl Haut und Haar natürlich
Darum machen Tomaten schön!
Natürlicher Beauty-Booster
Darum machen Tomaten schön!
Gesunde Energy-Shots selber machen
Einfache Rezeptideen
Gesunde Energy-Shots selber machen
2

Backpapier vorher zerknüllen

Der zweite einfache Trick: Backpapier nicht glatt verwenden.

Zuerst das Papier kräftig zusammenknüllen, danach wieder auseinanderfalten und auf das feuchte Blech legen. Durch diese Struktur wird das Papier flexibler und passt sich besser der Form des Blechs an. Das verhindert, dass es sich beim Backen aufrollt, verrutscht oder an den Rändern hochsteht.

Kleine Änderung, grosser Effekt

Die Kombination aus leicht feuchtem Blech und zerknülltem Backpapier klingt simpel – sorgt aber dafür, dass alles dort bleibt, wo es hingehört. Kein Verrutschen, kein Aufrollen und weniger Risiko für verbrannte Ränder oder Papierstücke im Essen. So gelingt Gebäck nicht nur geschmacklich besser, sondern sieht am Ende auch schöner aus.

Dieser Artikel erschien zuerst auf aktuality.sk. Das slowakische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen