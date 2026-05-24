Backpapier kann richtig nerven: Es wellt sich, rutscht oder bleibt am Essen kleben. Doch ein einfacher Küchen-Trick verändert alles. Mit zwei kleinen Handgriffen sitzt es perfekt im Blech – und dein Gebäck gelingt deutlich besser.

Backpapier richtig nutzen: So rutscht es nicht mehr

Backpapier richtig nutzen: So rutscht es nicht mehr

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Backpapier: Zwei Tricks für besseres Backen – feuchtes Blech und knüllen

Feuchtes Blech verhindert Verrutschen, sorgt für gleichmässiges Backen und Aroma

Knüllen macht Papier flexibler, vermeidet Aufrollen und verbrannte Ränder

Blick Lifestyle

Backpapier gehört in jede Küche, aber trotzdem sorgt es immer wieder für Frust. Es wellt sich, rutscht auf dem Blech oder bräunt sogar so stark, dass ein unangenehmer Geschmack ins Gebäck übergeht. Viele Hobbybäcker kennen genau diese Probleme.

Dabei liegt es oft nicht am Papier selbst, sondern an der Anwendung. Mit zwei einfachen Handgriffen lässt sich das Backergebnis deutlich verbessern.

1 Blech leicht befeuchten

Ein häufiger Fehler: Das Backpapier wird auf ein komplett trockenes Blech gelegt.

Besser ist es, das Blech vorher ganz leicht mit Wasser zu befeuchten. Dadurch haftet das Papier besser und bleibt an Ort und Stelle. Gleichzeitig sorgt die leichte Feuchtigkeit dafür, dass sich die Hitze gleichmässiger verteilt – Kuchen und Guetzli backen dadurch oft gleichmässiger und werden aromatischer.

2 Backpapier vorher zerknüllen

Der zweite einfache Trick: Backpapier nicht glatt verwenden.

Zuerst das Papier kräftig zusammenknüllen, danach wieder auseinanderfalten und auf das feuchte Blech legen. Durch diese Struktur wird das Papier flexibler und passt sich besser der Form des Blechs an. Das verhindert, dass es sich beim Backen aufrollt, verrutscht oder an den Rändern hochsteht.

Kleine Änderung, grosser Effekt

Die Kombination aus leicht feuchtem Blech und zerknülltem Backpapier klingt simpel – sorgt aber dafür, dass alles dort bleibt, wo es hingehört. Kein Verrutschen, kein Aufrollen und weniger Risiko für verbrannte Ränder oder Papierstücke im Essen. So gelingt Gebäck nicht nur geschmacklich besser, sondern sieht am Ende auch schöner aus.

Dieser Artikel erschien zuerst auf aktuality.sk. Das slowakische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.