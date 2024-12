Wir kennen die Fermentation im Zusammenhang mit Joghurt und Sauerkraut. Doch die Vergärung von Lebensmitteln eignet sich auch für verschiedene weitere Anwendungen in den Bereichen Schönheit und Wohlbefinden.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Dr. Niedermaier Pharma Switzerland AG

Was lange gärt, wird endlich gut – so oder ähnlich liesse sich das bekannte Sprichwort für das Thema Fermentierung umdeuten. Schon die alten Babylonier wendeten diese Methode im Jahr 5000 v. Chr. an, um mithilfe von Mikroorganismen wie Hefe oder Bakterien den Nährwert und die Haltbarkeit von Lebensmitteln zu erhöhen. Uns Menschen der Moderne ist die Fermentation vor allem als Methode zur Herstellung von Sauerkraut aus Weisskabis und Joghurt oder Kefir aus Milch geläufig.

Weniger bekannt ist der Gärvorgang für Bereiche wie Gesundheit und Schönheit. Dabei kommt dieses Verfahren ebenfalls schon seit längerer Zeit zum Einsatz: Der deutsche Apotheker und Lebensmittelchemiker Dr. Hans Niedermaier (1913-2003) wars, der als Chef des gleichnamigen Pharmabetriebs im Jahr 1939 die Kaskadenfermentation entwickelte. Dabei handelt es sich um einen mehrstufigen Prozess, in dem insgesamt 15 biologische Inhaltsstoffe (siehe Box) zu hoch konzentrierten «bioverfügbaren Einheiten» transformiert werden. Damit ist gemeint, dass diese Wirkstoffe vom Körper besonders leicht und effizient aufgenommen werden können.

15 Bio-Lebensmittel als Basis für die Fermentation Datteln

Zitronen

Walnüsse

Feigen

Mungosprossen

Zwiebeln

Kokosnuss

Kurkuma

Sellerie

Hirse

Erbsen

Safran

Sojabohnen

Sojakeimsprossen

Verdauungsprozess wird vorgezogen

«Man muss sich die Kaskadenfermentation so vorstellen, dass die verwendeten Früchte, Gemüse und Sprossen quasi vorverdaut werden, was den menschlichen Stoffwechsel entlastet», sagt Sacha Müller, Naturheilpraktiker bei Dr. Niedermaier Pharma. «Anstatt dass wir also einen Apfel essen und Magen und Darm dann die Aufspaltarbeit der Moleküle machen, übernimmt die Fermentation diesen Prozess und macht die in den Lebensmitteln enthaltenen Vitalstoffe, Mineralien, Vitamine und Aminobausteine für den Körper direkt verfügbar.»

Das Resultat aus diesem Gärprozess ist die sogenannte Regulatessenz®. Ein Konzentrat, das sozusagen als Taxi für weitere Wirkstoffe fungiert, um diese gezielt zu den Stellen im Körper zu transportieren, an denen sie benötigt werden. Beliebte «Mitfahrer» in diesem Taxi sind zum Beispiel Hyaluron zur Faltenbekämpfung oder auch Kollagen, das als einer der meist benötigten Stoffe für unseren Organismus gilt – mit wichtigen Eigenschaften für Haut, Haare, Knorpel- und Sehnen- sowie das Bindegewebe.

Fermentierte Produkte für innere und äussere Schönheit Regulatpro® Hyaluron unterstützt Haut, Haare, Nägel und Bindegewebe von innen heraus, mit einer Kombination aus Regulatessenz®, veganer Hyaluronsäure, Biotin, Zink, Kupfer und natürlicher Kieselsäure. Unterstützt wird mit dieser Formel aber nicht nur die äussere Erscheinung, sie trägt auch zur normalen Funktion des Immunsystems bei und schützt die Zellen vor oxidativem Stress. Regulatpro® Collagen (Bild) zum Trinken unterstützt die Zellverjüngung von innen heraus und integriert den Anti-Falten-Wirkstoff Kollagen, in vegetarischer Form, in einer unschlagbaren Formel aus hoch dosierter veganer Hyaluronsäure, Niacin, Vitamin E, C, D und B12, Biotin, Zink, Kupfer, Kieselsäure, Selen, Glucosamin, Elastin, aufgeschlossenen Enzymen und Antioxidantien zusammen mit dem Health-Booster Extrakt Astragalus. Regulat® Magic Mousse hilft im Kampf gegen die Zeichen der äusserlichen Hautalterung. Der Hyaluronanteil wirkt den Falten gezielt entgegen. Schäden, die durch lange Sonneneinstrahlung, falsche Pflege und Stress entstanden sind, reguliert das Mousse im Gesicht und am Körper mit der Regulatessenz®. Der Feuchtigkeits-Booster zieht sofort ein und hinterlässt keinen fettigen Film. Regulatpro® Hyaluron unterstützt Haut, Haare, Nägel und Bindegewebe von innen heraus, mit einer Kombination aus Regulatessenz®, veganer Hyaluronsäure, Biotin, Zink, Kupfer und natürlicher Kieselsäure. Unterstützt wird mit dieser Formel aber nicht nur die äussere Erscheinung, sie trägt auch zur normalen Funktion des Immunsystems bei und schützt die Zellen vor oxidativem Stress. Regulatpro® Collagen (Bild) zum Trinken unterstützt die Zellverjüngung von innen heraus und integriert den Anti-Falten-Wirkstoff Kollagen, in vegetarischer Form, in einer unschlagbaren Formel aus hoch dosierter veganer Hyaluronsäure, Niacin, Vitamin E, C, D und B12, Biotin, Zink, Kupfer, Kieselsäure, Selen, Glucosamin, Elastin, aufgeschlossenen Enzymen und Antioxidantien zusammen mit dem Health-Booster Extrakt Astragalus. Regulat® Magic Mousse hilft im Kampf gegen die Zeichen der äusserlichen Hautalterung. Der Hyaluronanteil wirkt den Falten gezielt entgegen. Schäden, die durch lange Sonneneinstrahlung, falsche Pflege und Stress entstanden sind, reguliert das Mousse im Gesicht und am Körper mit der Regulatessenz®. Der Feuchtigkeits-Booster zieht sofort ein und hinterlässt keinen fettigen Film. Produkte kaufen

Darm als Schaltzentrale, Haut als Spiegel der Gesundheit

Auch für den Darm ist das Kollagen zentral. Diesem Organ kommt in unserem Körper eine besonders wichtige Funktion zu, so Naturheilpraktiker Müller. «Es heisst nicht umsonst: Der Darm ist die Schaltzentrale unserer Gesundheit.» Sprich: Geht es dem Darm gut, haben wir ein funktionierendes Immunsystem, einen gut eingestellten Stoffwechsel und damit eine ideale Nährstoffaufnahme und -verwertung. Zudem werden Zellen und Gewebe optimal ernährt und können ihre Aufgaben gut verrichten.

Sei dies nicht der Fall, so schlage sich das früher oder später auch auf andere Körperregionen nieder, so der Experte. «Unsere Erfahrung zeigt zum Beispiel, dass ein Grossteil der Patienten mit Neurodermitis gleichzeitig über Verdauungsprobleme klagt.» Das hänge damit zusammen, dass die Entgiftung über den Darm oder auch über die Leber und Niere eingeschränkt sei und sich der Körper dann andere Wege suche, um die Giftstoffe aus dem Körper zu kriegen – zum Beispiel über die Hautzellen. «Das sieht man der Haut dann an. Sie fungiert quasi als Spiegel für unseren Darmzustand.»

Welches Kollagen empfiehlt die Expertin? «Ich empfehle Regulatpro Collagen von Dr. Niedermaier Pharma, da es eine hohe Bioverfügbarkeit aufweist und durch die patentierte Fermentationstechnologie schnell an die richtigen Stellen transportiert wird», sagt Dr. Rosalia Luketina, Fachärztin für Plastische und Ästhetische Chirurgie in Zürich. «Zudem setzt das Produkt auf reines, vegetarisches Kollagen und verzichtet auf Konservierungsstoffe und Zucker. Neben Kollagen enthält dieser Anti-Aging-Booster diverse weitere Premium-Wirkstoffe, die die körpereigene Kollagen-Produktion anregen und nachweisbar die Zellen von innen heraus verjüngen. Ich empfehle es all meinen Patienten und nehme es selbst seit mehreren Monaten täglich ein.» «Ich empfehle Regulatpro Collagen von Dr. Niedermaier Pharma, da es eine hohe Bioverfügbarkeit aufweist und durch die patentierte Fermentationstechnologie schnell an die richtigen Stellen transportiert wird», sagt Dr. Rosalia Luketina, Fachärztin für Plastische und Ästhetische Chirurgie in Zürich. «Zudem setzt das Produkt auf reines, vegetarisches Kollagen und verzichtet auf Konservierungsstoffe und Zucker. Neben Kollagen enthält dieser Anti-Aging-Booster diverse weitere Premium-Wirkstoffe, die die körpereigene Kollagen-Produktion anregen und nachweisbar die Zellen von innen heraus verjüngen. Ich empfehle es all meinen Patienten und nehme es selbst seit mehreren Monaten täglich ein.» Produkt kaufen

Wichtig sei deshalb, mittels Kollagen und der Unterstützung der fermentierten Früchte und Gemüse die einwandfreie Darmfunktion sicherzustellen. Dies geschieht, indem die Wirkstoffe die gereizte Schleimhaut beruhigen, beschädigte Zellwände reparieren und mit den so wichtigen Aminosäuren auffüllen. Doch nicht nur zum Essen und Trinken würden sich die vergärten Helfer aus dem Garten eignen, so Experte Sacha Müller weiter. «Die Produkte können – unterstützend für die betroffenen Hautstellen – auch äusserlich aufgetragen werden.»