In Japan ist das Kochen von Reis fast schon ein Ritual – und der wichtigste Schritt: die Körner gründlich waschen. Ein simpler Trick, der aber riesigen Einfluss auf Geschmack, Konsistenz und Qualität hat. So gelingt der Reis locker, leicht und perfekt:

Die Japaner machen das immer – und so gelingt der Reis perfekt

Die Japaner machen das immer – und so gelingt der Reis perfekt

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Reis vor dem Kochen waschen entfernt Rückstände und überschüssige Stärke

Richtig gewaschener Reis klebt nicht zusammen und nimmt Gewürze besser auf

Drei- bis viermal waschen, bis das Wasser fast klar bleibt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Blick Lifestyle

Bevor er auf deinem Teller landet, hat Reis einen langen Weg hinter sich: Er wird geerntet, verarbeitet, verpackt und transportiert. Dabei setzen sich Staub, Stärke oder kleine Verunreinigungen auf den Körnern ab.

Beim Waschen werden diese Rückstände weggespült. Gleichzeitig verschwindet überschüssige Stärke – und genau die sorgt sonst dafür, dass Reis beim Kochen zusammenklebt.

So wäschst du Reis richtig:

Reis in eine Schüssel geben

kaltes Wasser darüber giessen

Körner leicht reiben: Mit den Händen vorsichtig durch den Reis fahren und die Körner zwischen den Fingern bewegen. Das Wasser wird trüb – ein Zeichen, dass die Stärke sich löst

Abgiessen und wiederholen: Mehrmals wiederholen, bis das Wasser fast klar bleibt – meist drei- bis viermal

Der Aufwand dauert nur wenige Minuten, zahlt sich aber richtig aus.

Das Ergebnis: Lockerer, perfekter Reis

Gut gewaschener Reis gart gleichmässiger, brennt nicht so schnell an und nimmt Gewürze und Sossen viel besser auf. Nach dem Kochen bleibt er leicht klebrig, aber die Körner kleben nicht zusammen. Genau diese Balance macht guten Reis aus – egal ob du ihn mit Stäbchen oder Löffel isst.

Gilt das für alle Reissorten?

Besonders wichtig ist das Waschen bei Kurzkornreis, zum Beispiel für Sushi. Aber auch Sorten wie Basmati, Jasmin oder Parboiled profitieren davon.

Wenn dein Reis oft zu klebrig, matschig oder geschmacklos ist, kann eine gründliche Wäsche schon alles verändern.

Mehr als nur ein Küchentrick

In Japan ist das Waschen von Reis nicht nur Technik, sondern auch ein Ausdruck von Respekt – für die Zutaten und für die Menschen, für die gekocht wird. Wer sorgfältig arbeitet, schafft am Ende ein Essen, das wirklich perfekt ist – und genau das schmeckt man.

Dieser Artikel erschien zuerst auf dobruchut.aktuality.sk, dem slowakischern Online-Koch‑ und Food‑Portalteil des grossen Nachrichtenportals Aktuality.sk welches zu Ringier gehört.